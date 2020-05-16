Москалику
Ми за халявою (на відміну від вас) не ганяємось...
Ми за волю - боролись.
Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував...
Це москалям постійно щось треба зпаскудити
То Абхазія, то Осетія, то Придністровья, то Прибалтика, то Чечня, то Крим...тепер ОРДЛО захотіли...-і всюди тамешні отримали проблеми...
А ми потихеньку...
Раніше не чіпали мову/віру москальську...а зараз чіпаємо,при чому так,щоб ті хто настільки тупий що не може вивчити українську - міг померти використовуючи російську.
Ми ж не перешкоджаєм - що візьмеш з убогих.