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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6109611061116112
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:43

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...
Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага
Висновок?
Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым?
Москалику
Ми за халявою (на відміну від вас) не ганяємось...
Ми за волю - боролись.
Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував...
Це москалям постійно щось треба зпаскудити
То Абхазія, то Осетія, то Придністровья, то Прибалтика, то Чечня, то Крим...тепер ОРДЛО захотіли...-і всюди тамешні отримали проблеми...
А ми потихеньку...
Раніше не чіпали мову/віру москальську...а зараз чіпаємо,при чому так,щоб ті хто настільки тупий що не може вивчити українську - міг померти використовуючи російську.
Ми ж не перешкоджаєм - що візьмеш з убогих.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:53

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  lapay написав:Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.
Так що від людей-виборців все залежить, від людей.

Та відділи вже ЗУ, та й живи щасливо (УРСР відділили від СРСР і зажили, гагага).

Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...
Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага
Висновок?

тре відділитися ЗУ, щоб там жити щасливо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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  #<1 ... 6109611061116112
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