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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6109611061116112 Додано: Суб 16 тра, 2020 23:43 zРадио написав: andrijk777 написав: Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...

Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага

Висновок? Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагагаВисновок? Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым? Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым? Москалику

Ми за халявою (на відміну від вас) не ганяємось...

Ми за волю - боролись.

Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував...

Це москалям постійно щось треба зпаскудити

То Абхазія, то Осетія, то Придністровья, то Прибалтика, то Чечня, то Крим...тепер ОРДЛО захотіли...-і всюди тамешні отримали проблеми...

А ми потихеньку...

Раніше не чіпали мову/віру москальську...а зараз чіпаємо,при чому так,щоб ті хто настільки тупий що не може вивчити українську - міг померти використовуючи російську.

Ми ж не перешкоджаєм - що візьмеш з убогих. МоскаликуМи за халявою (на відміну від вас) не ганяємось...Ми за волю - боролись.Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував...Це москалям постійно щось треба зпаскудитиТо Абхазія, то Осетія, то Придністровья, то Прибалтика, то Чечня, то Крим...тепер ОРДЛО захотіли...-і всюди тамешні отримали проблеми...А ми потихеньку...Раніше не чіпали мову/віру москальську...а зараз чіпаємо,при чому так,щоб ті хто настільки тупий що не може вивчити українську - міг померти використовуючи російську.Ми ж не перешкоджаєм - що візьмеш з убогих. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22796 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 08:53 andrijk777 написав: flyman написав: lapay написав: Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.

Так що від людей-виборців все залежить, від людей. Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.Так що від людей-виборців все залежить, від людей.

Та відділи вже ЗУ, та й живи щасливо (УРСР відділили від СРСР і зажили, гагага). Та відділи вже ЗУ, та й живи щасливо (УРСР відділили від СРСР і зажили, гагага).

Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...

Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага

Висновок? Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагагаВисновок?

тре відділитися ЗУ, щоб там жити щасливо тре відділитися ЗУ, щоб там жити щасливо Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19226 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1079 раз. Подякували: 1305 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21 19yuriy91 написав: у нас вообще интересная ситуация.

вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.

смотрел сюжет про какую-то беднейшую африканскую страну(богатую ресурсами), так там сказали - демвыборы проходят с 80-х годов,а результата для населения нет.

у нас схожая ситуация у нас вообще интересная ситуация.вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.смотрел сюжет про какую-то(богатую ресурсами), так там сказали - демвыборы проходят с 80-х годов,а результата для населения нет.у нас схожая ситуация

Это как раз и говорит о том, что наше общество в целом незрелое.

Т.е. не прошло необходимых этапов развития для того, чтобы демократия была эффективной. Это как раз и говорит о том, что наше общество в целом незрелое.Т.е. не прошло необходимых этапов развития для того, чтобы демократия была эффективной. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17257 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 11:49 budivelnik написав: А політики дивляться-куди треба піти ,щоб максимальна кількість тих які самі собі щось роблять - була задоволена.

При чому політики без шансів вибору

Адже тільки в тих хто сам щось робить і досягає якихось успіхів можна забрати частину прибутку щоб нагодувати бюджетників і пенсіонерів..... А політики дивляться-куди треба піти ,щоб максимальна кількість тих які самі собі щось роблять - була задоволена.При чому політики без шансів виборуАдже тільки в тих хто сам щось робить і досягає якихось успіхів можна забрати частину прибутку щоб нагодувати бюджетників і пенсіонерів.....

Вы приписываете свою логику политикам.



Куди б не хотіли йти бюджетники і пенсіонери-а Держава піде туди ,де комфортнотим хто сам себе самозабезпечує і платить податки.

Бюджетники + пенсионеры - сильнейший электорат. Это половина избирателей, причем наиболее активная, ибо надеяться им не на кого, кроме добрых царя и бояр.

Поэтому можновладци стараются надавать популистских обещаний по максимуму.

Кто пообещает этой части электората побольше плюшек - тех и изберут.



Причем это могут быть не прямые обещания раздать всем по тыще, а в духе, воспитанном столетиями рабства и десятилетиями коммунистической пропаганды: "раскулачить олигархов, барыг, мародеров, прокуроров, судей, чинуш,.. в общем, всякую контру" Вы приписываете свою логику политикам.Бюджетники + пенсионеры - сильнейший электорат. Это половина избирателей, причем наиболее активная, ибо надеяться им не на кого, кроме добрых царя и бояр.Поэтому можновладци стараются надавать популистских обещаний по максимуму.Кто пообещает этой части электората побольше плюшек - тех и изберут.Причем это могут быть не прямые обещания раздать всем по тыще, а в духе, воспитанном столетиями рабства и десятилетиями коммунистической пропаганды: "раскулачить олигархов, барыг, мародеров, прокуроров, судей, чинуш,.. в общем, всякую контру" Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17257 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 11:53 Из цикла "Глобус Украины"



Показательно при этом, что Масляк - открытый антисемит. Википедия приводит целых 6 пруф-ссылок его антисемитизма. В одной из них он обвиняет в Голодоморе "сионистские организации США", еще в 2-х - призывает НЕ голосовать за Зеленского, потому что тот еврей.



https://uk.wikipedia.org/wiki/ Масляк_Петро_Олексійович#cite_note-2











Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан. А также утверждает, что белорусы - не славяне.Показательно при этом, что Масляк - открытый антисемит. Википедия приводит целых 6 пруф-ссылок его антисемитизма. В одной из них он обвиняет в Голодоморе "сионистские организации США", еще в 2-х - призывает НЕ голосовать за Зеленского, потому что тот еврей.Масляк_Петро_Олексійович#cite_note-2 zРадио

Повідомлень: 5630 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6109611061116112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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