Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага... Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага Висновок?
Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым?
Москалику Ми за халявою (на відміну від вас) не ганяємось... Ми за волю - боролись. Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував... Це москалям постійно щось треба зпаскудити То Абхазія, то Осетія, то Придністровья, то Прибалтика, то Чечня, то Крим...тепер ОРДЛО захотіли...-і всюди тамешні отримали проблеми... А ми потихеньку... Раніше не чіпали мову/віру москальську...а зараз чіпаємо,при чому так,щоб ті хто настільки тупий що не може вивчити українську - міг померти використовуючи російську. Ми ж не перешкоджаєм - що візьмеш з убогих.
lapay написав:Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС. Так що від людей-виборців все залежить, від людей.
Та відділи вже ЗУ, та й живи щасливо (УРСР відділили від СРСР і зажили, гагага).
Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага... Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага Висновок?
тре відділитися ЗУ, щоб там жити щасливо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
19yuriy91 написав: у нас вообще интересная ситуация. вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши. смотрел сюжет про какую-то беднейшую африканскую страну(богатую ресурсами), так там сказали - демвыборы проходят с 80-х годов,а результата для населения нет. у нас схожая ситуация
Это как раз и говорит о том, что наше общество в целом незрелое. Т.е. не прошло необходимых этапов развития для того, чтобы демократия была эффективной.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
budivelnik написав: А політики дивляться-куди треба піти ,щоб максимальна кількість тих які самі собі щось роблять - була задоволена. При чому політики без шансів вибору Адже тільки в тих хто сам щось робить і досягає якихось успіхів можна забрати частину прибутку щоб нагодувати бюджетників і пенсіонерів.....
Вы приписываете свою логику политикам.
Куди б не хотіли йти бюджетники і пенсіонери-а Держава піде туди ,де комфортнотим хто сам себе самозабезпечує і платить податки.
Бюджетники + пенсионеры - сильнейший электорат. Это половина избирателей, причем наиболее активная, ибо надеяться им не на кого, кроме добрых царя и бояр. Поэтому можновладци стараются надавать популистских обещаний по максимуму. Кто пообещает этой части электората побольше плюшек - тех и изберут.
Причем это могут быть не прямые обещания раздать всем по тыще, а в духе, воспитанном столетиями рабства и десятилетиями коммунистической пропаганды: "раскулачить олигархов, барыг, мародеров, прокуроров, судей, чинуш,.. в общем, всякую контру"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан. А также утверждает, что белорусы - не славяне.
Показательно при этом, что Масляк - открытый антисемит. Википедия приводит целых 6 пруф-ссылок его антисемитизма. В одной из них он обвиняет в Голодоморе "сионистские организации США", еще в 2-х - призывает НЕ голосовать за Зеленского, потому что тот еврей.