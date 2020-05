Додано: Нед 17 тра, 2020 08:53

andrijk777 написав: flyman написав: lapay написав: Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.

Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...

Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/