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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6109611061116112
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:43

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...
Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага
Висновок?
Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым?
Москалику
Ми за халявою (на відміну від вас) не ганяємось...
Ми за волю - боролись.
Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував...
Це москалям постійно щось треба зпаскудити
То Абхазія, то Осетія, то Придністровья, то Прибалтика, то Чечня, то Крим...тепер ОРДЛО захотіли...-і всюди тамешні отримали проблеми...
А ми потихеньку...
Раніше не чіпали мову/віру москальську...а зараз чіпаємо,при чому так,щоб ті хто настільки тупий що не може вивчити українську - міг померти використовуючи російську.
Ми ж не перешкоджаєм - що візьмеш з убогих.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:53

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  lapay написав:Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.
Так що від людей-виборців все залежить, від людей.

Та відділи вже ЗУ, та й живи щасливо (УРСР відділили від СРСР і зажили, гагага).

Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...
Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага
Висновок?

тре відділитися ЗУ, щоб там жити щасливо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21

  19yuriy91 написав: у нас вообще интересная ситуация.
вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.
смотрел сюжет про какую-то беднейшую африканскую страну(богатую ресурсами), так там сказали - демвыборы проходят с 80-х годов,а результата для населения нет.
у нас схожая ситуация

Это как раз и говорит о том, что наше общество в целом незрелое.
Т.е. не прошло необходимых этапов развития для того, чтобы демократия была эффективной.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:49

  budivelnik написав: А політики дивляться-куди треба піти ,щоб максимальна кількість тих які самі собі щось роблять - була задоволена.
При чому політики без шансів вибору
Адже тільки в тих хто сам щось робить і досягає якихось успіхів можна забрати частину прибутку щоб нагодувати бюджетників і пенсіонерів.....

Вы приписываете свою логику политикам.

Куди б не хотіли йти бюджетники і пенсіонери-а Держава піде туди ,де комфортнотим хто сам себе самозабезпечує і платить податки.

Бюджетники + пенсионеры - сильнейший электорат. Это половина избирателей, причем наиболее активная, ибо надеяться им не на кого, кроме добрых царя и бояр.
Поэтому можновладци стараются надавать популистских обещаний по максимуму.
Кто пообещает этой части электората побольше плюшек - тех и изберут.

Причем это могут быть не прямые обещания раздать всем по тыще, а в духе, воспитанном столетиями рабства и десятилетиями коммунистической пропаганды: "раскулачить олигархов, барыг, мародеров, прокуроров, судей, чинуш,.. в общем, всякую контру"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:53

Из цикла "Глобус Украины"

Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан. А также утверждает, что белорусы - не славяне.

Показательно при этом, что Масляк - открытый антисемит. Википедия приводит целых 6 пруф-ссылок его антисемитизма. В одной из них он обвиняет в Голодоморе "сионистские организации США", еще в 2-х - призывает НЕ голосовать за Зеленского, потому что тот еврей.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Масляк_Петро_Олексійович#cite_note-2

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:21

  zРадио написав:Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан. А также утверждает, что белорусы - не славяне.

Показательно при этом, что Масляк - открытый антисемит. Википедия приводит целых 6 пруф-ссылок его антисемитизма. В одной из них он обвиняет в Голодоморе "сионистские организации США", еще в 2-х - призывает НЕ голосовать за Зеленского, потому что тот еврей.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Масляк_Петро_Олексійович#cite_note-2

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і сам Ісус Христос теж українець,
а щодо білорусів то достатньо подивитися карту пошерення R1a1 гаплогрупи, щоб зрозумыти, що білоруси більш слав"яни чим українці.
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:28

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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:48

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...
Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага
Висновок?
Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым?
Москалику
Ми за халявою (на відміну від вас) не ганяємось...
Ми за волю - боролись.
Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував...


Извини, но смешно же. Это кто - мы? Твой дед связист, оккупировавший европу? Твои предки из черкащины? Они восставали против крипацтва? Или они в 18 москалей прогнали? Или "мы" - это те кто мечтал про независимую украину под проводом сильной германии?
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