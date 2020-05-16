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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6110611161126113
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:16

  unicdima написав:специально посмотрел весь ролик пропагандона Олешки и в очередной раз мои ожидания оказались верны.
все строится на основе видео российских снайперов и заявляется, что вот при Порошенко такого не было и вообще Зеленский сволочь, что не приходит на похороны каждого погибшего солдата. Оказывается российские войска появились на Донбассе только при Зеленском и естественно ни о каком наступлении и сдаче украинской армии в ролике не идет, то есть описание полное вранье.
А сам Олешка усиленно копирует мимику Шария, как будто они перед роликом дерьма нажрались.


И шо, уже солдаты ВСУ брешут?
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:16

  lapay написав:В другу світову були спроби скинути московське ярмо


Является ли таким уж прям ярмом то, что поддержало абсолютное большинство, и то, с чем боролось абсолютное меньшинство?

Я понимаю, что те самые 8% у нас "исторические", а не ситуативные. Но, возможно, им уже пора начать уважать ценности, взгляды и культуру остальных 92%?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:32

  zРадио написав:
  lapay написав:В другу світову були спроби скинути московське ярмо


Является ли таким уж прям ярмом то, что поддержало абсолютное большинство, и то, с чем боролось абсолютное меньшинство?

Я понимаю, что те самые 8% у нас "исторические", а не ситуативные. Но, возможно, им уже пора начать уважать ценности, взгляды и культуру остальных 92%?

До 90% опитаних громадян підтримують незалежність України, до 50% визнають ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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