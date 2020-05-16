Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:специально посмотрел весь ролик пропагандона Олешки и в очередной раз мои ожидания оказались верны. все строится на основе видео российских снайперов и заявляется, что вот при Порошенко такого не было и вообще Зеленский сволочь, что не приходит на похороны каждого погибшего солдата. Оказывается российские войска появились на Донбассе только при Зеленском и естественно ни о каком наступлении и сдаче украинской армии в ролике не идет, то есть описание полное вранье. А сам Олешка усиленно копирует мимику Шария, как будто они перед роликом дерьма нажрались.
vano80 написав:Извини, но смешно же. Это кто - мы? Твой дед связист, оккупировавший европу? Твои предки из черкащины? Они восставали против крипацтва? Или они в 18 москалей прогнали? Или "мы" - это те кто мечтал про независимую украину под проводом сильной германии?
Перша спроба була при Хмельницькому. Тоді можна було вибрати союзника - Польща, Кримське ханство, Московія. В підсумку Московія проковтнула всіх трьох. Друга спроба, після першої світової - Польща вискочила, хоч і з труднощями, нас захопила з третьої спроби, але хоч трохи підвищився статус до союзної республіки, Крим повністю анексований. В другу світову були спроби скинути московське ярмо, які закінчились масовими репресіями, Польща стала сателітом, в Криму депортували корінні народи. Третя спроба після рлзвалу Совка. Польща остаточно відірвалась, ставши членом ЄС і НАТО, в України з'явились окуповані території, коли вона захотіла повторити польський шлях, Крим знову анексований. Я достатньо ясно виклав історію?
lapay написав:До 90% опитаних громадян підтримують незалежність України, до 50% визнають ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність.
А причем тут текущая поддержка независимости, але? Не манипулируй! Тогда задача стояла выжить! И абсолютно неудивительно, что большинство посчитало правильным (и оказалось правым) исполнять решения власти, а не создавать еще и внутренние противоречия.
Что касается признания ОУН-УПА участниками борьбы за независимость - так пожалуйста. Я и сам признаю. Речь же не об их признании, а о признании ими остальных
zРадио написав: А причем тут текущая поддержка независимости, але? Не манипулируй! Тогда задача стояла выжить! И абсолютно неудивительно, что большинство посчитало правильным (и оказалось правым) исполнять решения власти, а не создавать еще и внутренние противоречия.
Что касается признания ОУН-УПА участниками борьбы за независимость - так пожалуйста. Я и сам признаю. Речь же не об их признании, а о признании ими остальных
І де, в історії України, 8%, і нафіга ти їх сюди приткнув, неманіпулятор?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
flyman написав:а щодо білорусів то достатньо подивитися карту поширення R1a1 гаплогрупи, щоб зрозумыти, що білоруси більш слав"яни чим українці.
І мозги в них найбільші:
Украинский мозг на каком месте в рейтинге по весовой категории? - Масса мозга украинцев, по самым усредненным данным, - 1414 граммов. И мы находимся на четвертой позиции после белорусов (1429), немцев (1425) и поляков (1420) https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/13944