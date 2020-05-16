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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6111611261136114>
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:16

  unicdima написав:специально посмотрел весь ролик пропагандона Олешки и в очередной раз мои ожидания оказались верны.
все строится на основе видео российских снайперов и заявляется, что вот при Порошенко такого не было и вообще Зеленский сволочь, что не приходит на похороны каждого погибшего солдата. Оказывается российские войска появились на Донбассе только при Зеленском и естественно ни о каком наступлении и сдаче украинской армии в ролике не идет, то есть описание полное вранье.
А сам Олешка усиленно копирует мимику Шария, как будто они перед роликом дерьма нажрались.


И шо, уже солдаты ВСУ брешут?
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:16

  lapay написав:В другу світову були спроби скинути московське ярмо


Является ли таким уж прям ярмом то, что поддержало абсолютное большинство, и то, с чем боролось абсолютное меньшинство?

Я понимаю, что те самые 8% у нас "исторические", а не ситуативные. Но, возможно, им уже пора начать уважать ценности, взгляды и культуру остальных 92%?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:32

  zРадио написав:
  lapay написав:В другу світову були спроби скинути московське ярмо


Является ли таким уж прям ярмом то, что поддержало абсолютное большинство, и то, с чем боролось абсолютное меньшинство?

Я понимаю, что те самые 8% у нас "исторические", а не ситуативные. Но, возможно, им уже пора начать уважать ценности, взгляды и культуру остальных 92%?

До 90% опитаних громадян підтримують незалежність України, до 50% визнають ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:35

  lapay написав:
  vano80 написав:Извини, но смешно же. Это кто - мы? Твой дед связист, оккупировавший европу? Твои предки из черкащины? Они восставали против крипацтва? Или они в 18 москалей прогнали? Или "мы" - это те кто мечтал про независимую украину под проводом сильной германии?

Перша спроба була при Хмельницькому. Тоді можна було вибрати союзника - Польща, Кримське ханство, Московія. В підсумку Московія проковтнула всіх трьох. Друга спроба, після першої світової - Польща вискочила, хоч і з труднощями, нас захопила з третьої спроби, але хоч трохи підвищився статус до союзної республіки, Крим повністю анексований. В другу світову були спроби скинути московське ярмо, які закінчились масовими репресіями, Польща стала сателітом, в Криму депортували корінні народи. Третя спроба після рлзвалу Совка. Польща остаточно відірвалась, ставши членом ЄС і НАТО, в України з'явились окуповані території, коли вона захотіла повторити польський шлях, Крим знову анексований.
Я достатньо ясно виклав історію?

Мазепу забули. Якби Карл виграв під Полтавою.....
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:41

  lapay написав:До 90% опитаних громадян підтримують незалежність України, до 50% визнають ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність.


А причем тут текущая поддержка независимости, але? Не манипулируй! Тогда задача стояла выжить! И абсолютно неудивительно, что большинство посчитало правильным (и оказалось правым) исполнять решения власти, а не создавать еще и внутренние противоречия.

Что касается признания ОУН-УПА участниками борьбы за независимость - так пожалуйста. Я и сам признаю. Речь же не об их признании, а о признании ими остальных
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:54

  zРадио написав:
А причем тут текущая поддержка независимости, але? Не манипулируй! Тогда задача стояла выжить! И абсолютно неудивительно, что большинство посчитало правильным (и оказалось правым) исполнять решения власти, а не создавать еще и внутренние противоречия.

Что касается признания ОУН-УПА участниками борьбы за независимость - так пожалуйста. Я и сам признаю. Речь же не об их признании, а о признании ими остальных

І де, в історії України, 8%, і нафіга ти їх сюди приткнув, неманіпулятор?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:58

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:а щодо білорусів то достатньо подивитися карту поширення R1a1 гаплогрупи, щоб зрозумыти, що білоруси більш слав"яни чим українці.


І мозги в них найбільші:
Украинский мозг на каком месте в рейтинге по весовой категории?
- Масса мозга украинцев, по самым усредненным данным, - 1414 граммов. И мы находимся на четвертой позиции после белорусов (1429), немцев (1425) и поляков (1420) https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/13944
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:03

Re: Політичні дискусії

Немного антисемитизма в Украине

На канале newone, надеюсь, не надо говорить чей это канал, Вадим Карасёв говорит о еврейских дивизиях СС


Но молчат здешние борцы с антисемитизмом, не клеймят глаголом Карасёва.

Хотя многие не молчат и высказывают своё мнение, как например
Штандартенфюрер Лифшиц
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:22

  pesikot написав:Но молчат здешние борцы с антисемитизмом, не клеймят глаголом Карасёва.


Гггг, а Карасев, типа, "свой" для борцов с антисемитизмом? Ты такое порой мелешь... Карасев - это переобувшийся порохобот-разжигатель
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:23

  lapay написав:І де, в історії України, 8%, і нафіга ти їх сюди приткнув, неманіпулятор?


А разве во время ВМВ не так было? По-моему, очень похоже и территориально, и численно
zРадио
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