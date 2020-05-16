Для топ-менеджеров, это было сказано на канале NewsOne, где Карасёв частый гость
NewsOne - порохоботский канал ? Ты такое порой несёшь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:33
Для топ-менеджеров, это было сказано на канале NewsOne, где Карасёв частый гость
NewsOne - порохоботский канал ? Ты такое порой несёшь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:58
Извини, телевизор не смотрю, и на ютубе нарезку эфира NewsOne - тоже И я использовал причастие "переобувшийся". Научись, наконец, внимательно читать
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:03
Не забываем. 2020-05-17
Не забываем. 2020-05-17
Арестовывая условные 8% активного населения, потом получаешь очереди за самым необходимым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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