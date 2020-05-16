Извини, телевизор не смотрю, и на ютубе нарезку эфира NewsOne - тоже И я использовал причастие "переобувшийся". Научись, наконец, внимательно читать
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:58
Извини, телевизор не смотрю, и на ютубе нарезку эфира NewsOne - тоже И я использовал причастие "переобувшийся". Научись, наконец, внимательно читать
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:03
Не забываем. 2020-05-17
Не забываем. 2020-05-17
Арестовывая условные 8% активного населения, потом получаешь очереди за самым необходимым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 17 тра, 2020 19:02
Re: Політичні дискусії
Немного изнасилованных старушек
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 17 тра, 2020 19:13
Если ты ничего не смотришь, в интернете не сидишь ? Откуда мнение имеешь ?
Кроме как, по методичке
Тебе опять срежут зарплату
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:32
Дурень, не смотреть NewsOne в интернете, по твоему - не сидеть в интернете? Совсем песикот плох стал, дайте ему отпуск
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:53
А что солдаты ВСУ не люди, а эльфы с наложенным заклятием правды?
Почему они не могут врать?
Так же брешут ради своих, или чужих проплаченных интересов, как и все остальные.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:09
Re: Політичні дискусії
Вы персонально в данном случае против Рабиновича или против нацизма ?
Всю эту фигню не раз пропагандировали даже на этой ветке и никогда это не вызывало ваше возмущение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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