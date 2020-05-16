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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6111611261136114
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:58

  pesikot написав:
  zРадио написав:Гггг, а Карасев, типа, "свой" для борцов с антисемитизмом? Ты такое порой мелешь... Карасев - это переобувшийся порохобот-разжигатель

Для топ-менеджеров, это было сказано на канале NewsOne, где Карасёв частый гость :)
NewsOne - порохоботский канал ? Ты такое порой несёшь :)


Извини, телевизор не смотрю, и на ютубе нарезку эфира NewsOne - тоже :mrgreen: И я использовал причастие "переобувшийся". Научись, наконец, внимательно читать
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:03

Не забываем. 2020-05-17

Не забываем. 2020-05-17

Украина сегодня чтит память жертв политических репрессий
Эксперты полагают, что в течение 20-80 лет в Украине было арестовано по меньшей мере 1,5 млн человек (в основном, украинцев). Большинство из них были убиты, остальные прошли через органы репрессивной системы СССР – тюрьмы, трудовые лагеря, и т.п.

Арестовывая условные 8% активного населения, потом получаешь очереди за самым необходимым

Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:02

Re: Політичні дискусії

Немного изнасилованных старушек

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:13

  zРадио написав:Извини, телевизор не смотрю, и на ютубе нарезку эфира NewsOne - тоже :mrgreen: И я использовал причастие "переобувшийся". Научись, наконец, внимательно читать

Если ты ничего не смотришь, в интернете не сидишь ? Откуда мнение имеешь ? :)
Кроме как, по методичке
Тебе опять срежут зарплату :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:32

  pesikot написав:
  zРадио написав:Извини, телевизор не смотрю, и на ютубе нарезку эфира NewsOne - тоже :mrgreen: И я использовал причастие "переобувшийся". Научись, наконец, внимательно читать

Если ты ничего не смотришь, в интернете не сидишь ? Откуда мнение имеешь ? :)
Кроме как, по методичке
Тебе опять срежут зарплату :)


Дурень, не смотреть NewsOne в интернете, по твоему - не сидеть в интернете? Совсем песикот плох стал, дайте ему отпуск :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:53

  Schmit написав:И шо, уже солдаты ВСУ брешут?


А что солдаты ВСУ не люди, а эльфы с наложенным заклятием правды?
Почему они не могут врать?
Так же брешут ради своих, или чужих проплаченных интересов, как и все остальные.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:09

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Немного антисемитизма в Украине

На канале newone, надеюсь, не надо говорить чей это канал, Вадим Карасёв говорит о еврейских дивизиях СС


Но молчат здешние борцы с антисемитизмом, не клеймят глаголом Карасёва.

Хотя многие не молчат и высказывают своё мнение, как например
Штандартенфюрер Лифшиц


Вы персонально в данном случае против Рабиновича или против нацизма ?
Всю эту фигню не раз пропагандировали даже на этой ветке и никогда это не вызывало ваше возмущение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 6111611261136114
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