Додано: Нед 17 тра, 2020 23:31

Schmit написав:

И шо, уже солдаты ВСУ брешут? И шо, уже солдаты ВСУ брешут?

то есть ты не будешь комментировать мои замечания к вашей пропаганде, а будешь мне подсовывать новую порцию пропаганды?увидел монолог брехливого Олешки, а не солдата ВСУ.При Порошенко ананасы давали солдатам, а при Зеленском они пропалиИ как в лучших традициях российской пропаганды озвучка идет на фоне событий совсем не относящихся к этому году, а как раз к событиям при Порошенко.Дефицит боеприпасов оказывается есть, но при этом Олешка забыл, что крупнейшие арсеналы с боеприпасами взорваны при Порошенко и воевать ВСУ больше нечем. И если брать не копеечную балансовую стоимость уничтоженных боеприпасов, а реальные рыночные цены то стоимость их миллиарды долларов, а за это никто не понес ответственности. Виноват, в Калиновке один офицер серьезно наказан, заплатил штраф .... 2500грнТанков нет на передовой, как же так? Ой, а это же оказывается прописано в Минских соглашениях впаренных Украине Порошенком.