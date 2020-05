Додано: Пон 18 тра, 2020 08:05



зсилка з валютної теми

https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html



Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.



Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.



"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.



ПОра ПОсадок?

