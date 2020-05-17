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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6112611361146115 Додано: Пон 18 тра, 2020 08:59 flyman написав: ПОра ПОсадок?

зсилка з валютної теми

https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html



Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.



Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.



"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.



Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима". ПОра ПОсадок?зсилка з валютної темиБывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов."Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".



Предвыборная гонка в США в разгаре.

Шокин, вот и все доказательства, да и особо не нужны они в предвыборной гонке, наши выборы - пример. Достаточно просто громко обвинить оппонента в самых страшных грехах, вплоть до людоедства, а после выборов обо всем можно просто забыть. Предвыборная гонка в США в разгаре.Шокин, вот и все доказательства, да и особо не нужны они в предвыборной гонке, наши выборы - пример. Достаточно просто громко обвинить оппонента в самых страшных грехах, вплоть до людоедства, а после выборов обо всем можно просто забыть. Schmit

Повідомлень: 1268 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 09:01 flyman написав: ПОра ПОсадок?

зсилка з валютної теми

https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html



Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.



Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.



"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.



Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима". ПОра ПОсадок?зсилка з валютної темиБывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов."Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".



Не то, чтобы я любил Порошенко, но цифра - украдено 100 миллиардов долларов, сразу вызывает сомнения и сильно напоминает утверждения о колонне мифических КАМАЗов Януковича, груженных долларами.

Понятно, что подворовывали, но сильно сомневаюсь, что с масштабами нашей экономики можно украсть хотя бы десять миллиардов за пять лет.

Если перефразировать известный диалог из фильма В бой идут одни старики -

- Сколько звёздочек на фюзеляже рисовать, командир , две?

- Тут пока одного мэссера собьёшь, вспотеешь, одну.

То тут пока один миллиард кто-то стырит, десять раз запалится, попадёт под скандал, сольют конкуренты, напряжётся американский финмониторинг, а Джулиани про 100 миллиардов говорит Не то, чтобы я любил Порошенко, но цифра - украдено 100 миллиардов долларов, сразу вызывает сомнения и сильно напоминает утверждения о колонне мифических КАМАЗов Януковича, груженных долларами.Понятно, что подворовывали, но сильно сомневаюсь, что с масштабами нашей экономики можно украсть хотя бы десять миллиардов за пять лет.Если перефразировать известный диалог из фильма В бой идут одни старики -- Сколько звёздочек на фюзеляже рисовать, командир , две?- Тут пока одного мэссера собьёшь, вспотеешь, одну.То тут пока один миллиард кто-то стырит, десять раз запалится, попадёт под скандал, сольют конкуренты, напряжётся американский финмониторинг, а Джулиани про 100 миллиардов говорит Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16869 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6692 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 09:06 freeze написав: Не то, чтобы я любил Порошенко, но цифра - украдено 100 миллиардов долларов, сразу вызывает сомнения и сильно напоминает утверждения о колонне мифических КАМАЗов Януковича, груженных долларами.

Понятно, что подворовывали, но сильно сомневаюсь, что с масштабами нашей экономики можно украсть хотя бы десять миллиардов за пять лет.

Если перефразировать известный диалог из фильма В бой идут одни старики -

- Сколько звёздочек на фюзеляже рисовать, командир , две?

- Тут пока одного мэссера собьёшь, вспотеешь, одну.

То тут пока один миллиард кто-то стырит, десять раз запалится, попадёт под скандал, сольют конкуренты, напряжётся американский финмониторинг, а Джулиани про 100 миллиардов говорит Не то, чтобы я любил Порошенко, но цифра - украдено 100 миллиардов долларов, сразу вызывает сомнения и сильно напоминает утверждения о колонне мифических КАМАЗов Януковича, груженных долларами.Понятно, что подворовывали, но сильно сомневаюсь, что с масштабами нашей экономики можно украсть хотя бы десять миллиардов за пять лет.Если перефразировать известный диалог из фильма В бой идут одни старики -- Сколько звёздочек на фюзеляже рисовать, командир , две?- Тут пока одного мэссера собьёшь, вспотеешь, одну.То тут пока один миллиард кто-то стырит, десять раз запалится, попадёт под скандал, сольют конкуренты, напряжётся американский финмониторинг, а Джулиани про 100 миллиардов говорит

Эта информация для американского избирателя, не для нашего. Штаб Трампа решил взять пример с Зекоманды, выдвигая в канун выборов оппонентам самые неимоверные обвинения - как например, что состояние По за период президентства увеличилось в 100 раз. Простая логика отправляет такие обвинения в унитаз. Эта информация для американского избирателя, не для нашего. Штаб Трампа решил взять пример с Зекоманды, выдвигая в канун выборов оппонентам самые неимоверные обвинения - как например, что состояние По за период президентства увеличилось в 100 раз. Простая логика отправляет такие обвинения в унитаз. Востаннє редагувалось Schmit в Пон 18 тра, 2020 09:18, всього редагувалось 2 разів. Schmit

Повідомлень: 1268 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 09:08 flyman написав: ПОра ПОсадок?

зсилка з валютної теми

https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html



Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.



Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.



"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.



Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима". ПОра ПОсадок?зсилка з валютної темиБывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов."Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".

Прийшов Зе - красти перестали чи дальше крадуть? Прийшов Зе - красти перестали чи дальше крадуть? andrijk777

Повідомлень: 2110 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 09:23 andrijk777 написав: flyman написав: ПОра ПОсадок?

зсилка з валютної теми

https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html



Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.



Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.



"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.



Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима". ПОра ПОсадок?зсилка з валютної темиБывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов."Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".

Прийшов Зе - красти перестали чи дальше крадуть? Прийшов Зе - красти перестали чи дальше крадуть?

Если судить по образовавшимся еще до пандемии бюджетным дырам, внезапной нехваткой денег на все, на что раньше было достаточно - вывод очевиден. Если судить по образовавшимся еще до пандемии бюджетным дырам, внезапной нехваткой денег на все, на что раньше было достаточно - вывод очевиден. Schmit

Повідомлень: 1268 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6112611361146115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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