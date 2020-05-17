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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6112611361146115
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:59

  flyman написав:ПОра ПОсадок?
зсилка з валютної теми
https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.

"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.

Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".


Предвыборная гонка в США в разгаре.
Шокин, вот и все доказательства, да и особо не нужны они в предвыборной гонке, наши выборы - пример. Достаточно просто громко обвинить оппонента в самых страшных грехах, вплоть до людоедства, а после выборов обо всем можно просто забыть.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:01

  flyman написав:ПОра ПОсадок?
зсилка з валютної теми
https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.

"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.

Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".


Не то, чтобы я любил Порошенко, но цифра - украдено 100 миллиардов долларов, сразу вызывает сомнения и сильно напоминает утверждения о колонне мифических КАМАЗов Януковича, груженных долларами.
Понятно, что подворовывали, но сильно сомневаюсь, что с масштабами нашей экономики можно украсть хотя бы десять миллиардов за пять лет.
Если перефразировать известный диалог из фильма В бой идут одни старики -
- Сколько звёздочек на фюзеляже рисовать, командир , две?
- Тут пока одного мэссера собьёшь, вспотеешь, одну.
То тут пока один миллиард кто-то стырит, десять раз запалится, попадёт под скандал, сольют конкуренты, напряжётся американский финмониторинг, а Джулиани про 100 миллиардов говорит :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:06

  freeze написав:Не то, чтобы я любил Порошенко, но цифра - украдено 100 миллиардов долларов, сразу вызывает сомнения и сильно напоминает утверждения о колонне мифических КАМАЗов Януковича, груженных долларами.
Понятно, что подворовывали, но сильно сомневаюсь, что с масштабами нашей экономики можно украсть хотя бы десять миллиардов за пять лет.
Если перефразировать известный диалог из фильма В бой идут одни старики -
- Сколько звёздочек на фюзеляже рисовать, командир , две?
- Тут пока одного мэссера собьёшь, вспотеешь, одну.
То тут пока один миллиард кто-то стырит, десять раз запалится, попадёт под скандал, сольют конкуренты, напряжётся американский финмониторинг, а Джулиани про 100 миллиардов говорит

Эта информация для американского избирателя, не для нашего. Штаб Трампа решил взять пример с Зекоманды, выдвигая в канун выборов оппонентам самые неимоверные обвинения - как например, что состояние По за период президентства увеличилось в 100 раз. Простая логика отправляет такие обвинения в унитаз.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 18 тра, 2020 09:18, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:08

  flyman написав:ПОра ПОсадок?
зсилка з валютної теми
https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.

"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.

Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".

Прийшов Зе - красти перестали чи дальше крадуть?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:23

  andrijk777 написав:
  flyman написав:ПОра ПОсадок?
зсилка з валютної теми
https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.

"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.

Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".

Прийшов Зе - красти перестали чи дальше крадуть?

Если судить по образовавшимся еще до пандемии бюджетным дырам, внезапной нехваткой денег на все, на что раньше было достаточно - вывод очевиден.
Schmit
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