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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6114611561166117> Додано: Пон 18 тра, 2020 14:07 goldfinger написав: главнейшим риском для гривны считаю именно политический крах режима. главнейшим риском для гривны считаю именно политический крах режима.

По данным опроса группы Рейтинг, на первом месте оказался второй президент Леонид Кучма, второе занял действующий - Владимир Зеленский.

Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев. У всех остальных президентов рейтинг оказался ниже.

Нынешнего президента Владимира Зеленского лучшим в истории страны считают 16% украинцев. Приблизительно одинаковое количество голосов получили первый и пятый президенты – Леонид Кравчук и Петр Порошенко - 13% и 12% соответственно. Лишенного статуса президента Виктора Януковича оценили как лучшего главу государства 9% респондентов, а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.

14% опрошенных высказались, что ни один из представленных глав государства не был лучшим, еще 10% ответить затруднились. По данным опроса группы Рейтинг, на первом месте оказался второй президент Леонид Кучма, второе занял действующий - Владимир Зеленский.Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев. У всех остальных президентов рейтинг оказался ниже.Нынешнего президента Владимира Зеленского лучшим в истории страны считают 16% украинцев. Приблизительно одинаковое количество голосов получили первый и пятый президенты – Леонид Кравчук и Петр Порошенко - 13% и 12% соответственно. Лишенного статуса президента Виктора Януковича оценили как лучшего главу государства 9% респондентов, а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.14% опрошенных высказались, что ни один из представленных глав государства не был лучшим, еще 10% ответить затруднились. AlexxK Повідомлень: 219 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 14:09 Re: Політичні дискусії Щось тихо стало і нецікаво ...

Бачили останні рейтинги претендентів на "папаху" ? Що найцікавіше - після 4 традиційних ідуть Смешко та Гриценко . Разом ( сумарно ) переганяють Юлю ... От дійде у нас до все-таки сильного керівника колись ( не конкретно якесь прізвище - а в принципі ) ? Чи встигнемо ?

Бачив статтю Княжицького - про олігархів у нас - де він так обережненько "пояснив" , чому у Порошенка не вийшло побороти олігархів ... Puente Повідомлень: 3092 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 14:31 Re: Політичні дискусії Все одно тихо ...

Тоді далі - он у нас , виявляється , на даний момент найкращий президент - Кучма - у якого рейтинг аж 20 % ...

Ну от що це за керівники країни , після яких залишаються катастрофічно негативні відгуки ? Таке враження - що це просто показник абсолютно неправильної системи вибору . Вибирають-вибирають - а ніяк нічого толкового вибрати не можуть ... Puente Повідомлень: 3092 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 14:43 Puente написав: Вибирають-вибирають - а ніяк нічого толкового вибрати не можуть ... Вибирають-вибирають - а ніяк нічого толкового вибрати не можуть ...

Щоб обирати, треба потрібний рівень свідомості мати...А якщо націю винищили, а іншу значну частину, перетворили на біомасу? Робили цілеспрямованно, на рівні державної імперської політики. Ті, хто повинні були нести ідею, слово (інтелегенція), винищені. Становий хребет - селянство винищено. Мозок і душа нації теж...То маємо наслідки: чужородна псевдоеліта, що не є українцями ні по крові, ні по духу, або перевертні денаціоналізовані чи пристосуванці. І вони дбатимуть про українську націю? Звісно, що ні. А біомасі лише пожерти та поспати, хліба та видовищ! Завжди народ повинен мати свою еліту, своїх провідників, будників ДУХУ. Недарма всі національно-буржуазні революції в Європі починалися з періода просвітництва, підготовки ідеологічного підгрунтя змін. Повинні бути носії ідей, що мають амбіцію перетворювати ці ідеї в реальність. В нас немає еліти, не говорячи вже про амбіцію побудувати проект Україна. Хробаки...



Давно вже написано ...Але актуально завжди.



Раби, подножки, грязь Москви,



Варшавське сміття — ваші пани



Ясновельможнії гетьмани.



Чого ж ви чванитеся, ви!



Сини сердешної Украйни!



Що добре ходите в ярмі,



Ще лучше, як батьки ходили.



Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,



А з їх, бувало, й лій топили. Щоб обирати, треба потрібний рівень свідомості мати...А якщо націю винищили, а іншу значну частину, перетворили на біомасу? Робили цілеспрямованно, на рівні державної імперської політики. Ті, хто повинні були нести ідею, слово (інтелегенція), винищені. Становий хребет - селянство винищено. Мозок і душа нації теж...То маємо наслідки: чужородна псевдоеліта, що не є українцями ні по крові, ні по духу, або перевертні денаціоналізовані чи пристосуванці. І вони дбатимуть про українську націю? Звісно, що ні. А біомасі лише пожерти та поспати, хліба та видовищ! Завжди народ повинен мати свою еліту, своїх провідників, будників ДУХУ. Недарма всі національно-буржуазні революції в Європі починалися з періода просвітництва, підготовки ідеологічного підгрунтя змін. Повинні бути носії ідей, що мають амбіцію перетворювати ці ідеї в реальність. В нас немає еліти, не говорячи вже про амбіцію побудувати проект Україна. Хробаки...Давно вже написано ...Але актуально завжди.Раби, подножки, грязь Москви,Варшавське сміття — ваші паниЯсновельможнії гетьмани.Чого ж ви чванитеся, ви!Сини сердешної Украйни!Що добре ходите в ярмі,Ще лучше, як батьки ходили.Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,А з їх, бувало, й лій топили. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 18 тра, 2020 14:47, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28536 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 14:45 Puente написав: От дійде у нас до все-таки сильного керівника колись ( не конкретно якесь прізвище - а в принципі ) ? Чи встигнемо ? От дійде у нас до все-таки сильного керівника колись ( не конкретно якесь прізвище - а в принципі ) ? Чи встигнемо ? Чи розуміють ті,хто постійно наші проблеми переводить до відсутності сильного керівника... - що це фобія?

Фобія страху перед самостійним прийняттям рішення, навязлива фантазія про те що хтось може вирішити за нас....

Щоб там не писали про маніпуляції свідомістю виборців, але...

Всі Президенти(депутати) прийшовши до влади отримували практично необмежені можливості до маніпуляцій...

Але чому отримавши ці можливості-не змогли втриматись при владі.

Що виходить - прийти на маніпуляціях можна. а втриматись-ні

Хоч хтось задумувався чому?

А відповідь на поверхні

Для того щоб прийти до влади - треба обіцяти те ,що хочуть почути...

А щоб втриматись - треба зробити те що обіцяв...



А що таке зробити?

Це ж не посадити/зібрати/продати весь урожай за всіх селян

виплавити/продати метал за всіх металургів...і так далі.

Це створити умови ,щоб селяни(металурги) могли працювати ефективніше...



Оті виходить

Кожен наступний президент ,повинен йти в напрямку створення кращих умов для праці населення...

Хтось це робив краще(Кучма-два терміни) ,хтось гірше Янукович - не досидів...але всі вони ЗМУШЕНІ робити те ,що добре для Держави...

А для Держави добре це податки

А податки створює населення...

От і виходить

Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати .

Все..ніяких роздач на халяву. Чи розуміють ті,хто постійно наші проблеми переводить до відсутності сильного керівника... - що це фобія?Фобія страху перед самостійним прийняттям рішення, навязлива фантазія про те що хтось може вирішити за нас....Щоб там не писали про маніпуляції свідомістю виборців, але...Всі Президенти(депутати) прийшовши до влади отримували практично необмежені можливості до маніпуляцій...Але чому отримавши ці можливості-не змогли втриматись при владі.Що виходить - прийти на маніпуляціях можна. а втриматись-ніХоч хтось задумувався чому?А відповідь на поверхніДля того щоб прийти до влади - треба обіцяти те ,що хочуть почути...А щоб втриматись - треба зробити те що обіцяв...А що такеЦе ж не посадити/зібрати/продати весь урожай за всіх селянвиплавити/продати метал за всіх металургів...і так далі.Це створити умови ,щоб селяни(металурги) могли працювати ефективніше...Оті виходитьКожен наступний президент ,повинен йти в напрямку створення кращих умов для праці населення...Хтось це робив краще(Кучма-два терміни) ,хтось гірше Янукович - не досидів...але всі вони ЗМУШЕНІ робити те ,що добре для Держави...А для Держави добре це податкиА податки створює населення...От і виходитьПрезидент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...Все..ніяких роздач на халяву. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 14:57 budivelnik написав: Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати .

Все..ніяких роздач на халяву. Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...Все..ніяких роздач на халяву.

В тому то і річ, що так повинно бути, але не є. Псевдоеліта стала гальмом на шляху розвитку виробничих сил суспільства. Не створюються відповідні умови для прогресивного розвитку суспільста, а країна потребує модернізації, бо відстала від передових країн світу. А має потенціал значно кращий ніж інші країни. Вам скрізь мерещиться халява і халявщики, але нарід давно вже не чекає ніякої халяви, а живе автономно від держави, заробляє сам собі і знаходить альтернативні шляхи для заробітку, поза впливом держави. І це якраз і є велика небезпека. Людина не розуміє, навіщо їй ця держава, особливо, якщо та держава намагається постійно тебе обікрасти, чи поставити якісь перепони. Пригадайте ідею, щоб обкладати наЛОХом заробітчан? Це який бовдур таке придумав? І не це лише...Таких дурних ідей повно, не хочу все перелічувати. Дурість, егоїзм,чванливість, недалекоглядність, шкурний інтерес...це все риси, що характеризують нашу псевдоеліту. В тому то і річ, що так повинно бути, але не є. Псевдоеліта стала гальмом на шляху розвитку виробничих сил суспільства. Не створюються відповідні умови для прогресивного розвитку суспільста, а країна потребує модернізації, бо відстала від передових країн світу. А має потенціал значно кращий ніж інші країни. Вам скрізь мерещиться халява і халявщики, але нарід давно вже не чекає ніякої халяви, а живе автономно від держави, заробляє сам собі і знаходить альтернативні шляхи для заробітку, поза впливом держави. І це якраз і є велика небезпека. Людина не розуміє, навіщо їй ця держава, особливо, якщо та держава намагається постійно тебе обікрасти, чи поставити якісь перепони. Пригадайте ідею, щоб обкладати наЛОХом заробітчан? Це який бовдур таке придумав? І не це лише...Таких дурних ідей повно, не хочу все перелічувати. Дурість, егоїзм,чванливість, недалекоглядність, шкурний інтерес...це все риси, що характеризують нашу псевдоеліту. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 18 тра, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28536 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 14:59 Козак-характерник написав: Puente написав: Вибирають-вибирають - а ніяк нічого толкового вибрати не можуть ... Вибирають-вибирають - а ніяк нічого толкового вибрати не можуть ...

Щоб обирати, треба потрібний рівень свідомості мати...А якщо націю винищили, а іншу значну частину, перетворили на біомасу? Робили цілеспрямованно, на рівні державної імперської політики. Ті, хто повинні були нести ідею, слово (інтелегенція), винищені. Становий хребет - селянство винищено. Мозок і душа нації теж...То маємо наслідки: чужородна псевдоеліта, що не є українцями ні по крові, ні по духу, або перевертні денаціоналізовані чи пристосуванці. І вони дбатимуть про українську націю? Звісно, що ні. А біомасі лише пожерти та поспати, хліба та видовищ! Завжди народ повинен мати свою еліту, своїх провідників, будників ДУХУ. Недарма всі національно-буржуазні революції в Європі починалися з періода просвітництва, підготовки ідеологічного підгрунтя змін. Повинні бути носії ідей, що мають амбіцію перетворювати ці ідеї в реальність. В нас немає еліти, не говорячи вже про амбіцію побудувати проект Україна. Хробаки...



Давно вже написано ...Але актуально завжди.



Раби, подножки, грязь Москви,



Варшавське сміття — ваші пани



Ясновельможнії гетьмани.



Чого ж ви чванитеся, ви!



Сини сердешної Украйни!



Що добре ходите в ярмі,



Ще лучше, як батьки ходили.



Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,



А з їх, бувало, й лій топили. Щоб обирати, треба потрібний рівень свідомості мати...А якщо націю винищили, а іншу значну частину, перетворили на біомасу? Робили цілеспрямованно, на рівні державної імперської політики. Ті, хто повинні були нести ідею, слово (інтелегенція), винищені. Становий хребет - селянство винищено. Мозок і душа нації теж...То маємо наслідки: чужородна псевдоеліта, що не є українцями ні по крові, ні по духу, або перевертні денаціоналізовані чи пристосуванці. І вони дбатимуть про українську націю? Звісно, що ні. А біомасі лише пожерти та поспати, хліба та видовищ! Завжди народ повинен мати свою еліту, своїх провідників, будників ДУХУ. Недарма всі національно-буржуазні революції в Європі починалися з періода просвітництва, підготовки ідеологічного підгрунтя змін. Повинні бути носії ідей, що мають амбіцію перетворювати ці ідеї в реальність. В нас немає еліти, не говорячи вже про амбіцію побудувати проект Україна. Хробаки...Давно вже написано ...Але актуально завжди.Раби, подножки, грязь Москви,Варшавське сміття — ваші паниЯсновельможнії гетьмани.Чого ж ви чванитеся, ви!Сини сердешної Украйни!Що добре ходите в ярмі,Ще лучше, як батьки ходили.Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,А з їх, бувало, й лій топили.



Ну - це взагалі виходять якісь риторичні питання ...

Колись давненько в Галичині ніяк не міг зрозуміти - як оці люди могли масово і довго боротися з потужною державою - ну не тягнуть вони на таке . Багато говорив з місцевими , читав - і врешті решт зробив висновок . За багато років "за Австрії та Польщі" завдяки Просвіті виросло вже третє чи четверте покоління людей з українською національною свідомістю - причому нічим не заплутаною . Яскравою і конкретною . От вони і боролися . Врешті решт хто загинув , хто емігрував , кого посадили чи вислали - якраз найбільш активних . А залишився вже не той трошки генофонд . Обережніший та більш пристосований . А зараз знову масово потрібні люди з конкретною національною свідомістю - але якось воно ... Чи рано , чи немає нової Просвіти , чи ворожі сили дуже добре працюють ... Ну - це взагалі виходять якісь риторичні питання ...Колись давненько в Галичині ніяк не міг зрозуміти - як оці люди могли масово і довго боротися з потужною державою - ну не тягнуть вони на таке . Багато говорив з місцевими , читав - і врешті решт зробив висновок . За багато років "за Австрії та Польщі" завдяки Просвіті виросло вже третє чи четверте покоління людей з українською національною свідомістю - причому нічим не заплутаною . Яскравою і конкретною . От вони і боролися . Врешті решт хто загинув , хто емігрував , кого посадили чи вислали - якраз найбільш активних . А залишився вже не той трошки генофонд . Обережніший та більш пристосований . А зараз знову масово потрібні люди з конкретною національною свідомістю - але якось воно ... Чи рано , чи немає нової Просвіти , чи ворожі сили дуже добре працюють ... Puente Повідомлень: 3092 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 15:07 Козак-характерник написав: Псевдоеліта стала гальмом на шляху розвитку виробничих сил суспільства. Псевдоеліта стала гальмом на шляху розвитку виробничих сил суспільства. 1 Яка еліта повинна покращувати професійні навики населення?

2 Які для цього повинні бути інструменти в еліти?

Не досяг якогось рівня-в табори ?



Тому ще раз

Поки населення( в вашій особі в тому числі) вважає що якась міфічна еліта має засоби для того щоб населення могло краще жити - до того часу ,ті хто так думаю будуть жити гірше від тих хто так не думає.



Завжди запитую?

В мене тато/мама прості інженери ,я ніколи не був в держорганах і не приймав участі в тендерах...

Чому в мене є економічні досягнення( які дорівнюють рівню середньостатистичного європейця), а у вас вони відсутні?

Ми жили в одній і тій же системі ,працювали по одним і тим самим правилам...

Я погоджуюсь що є обєктивні чинники (здоровья,освіта,працездатність), але ці чинники не є успадкованими-вони є набутими. 1 Яка еліта повинна покращувати професійні навики населення?2 Які для цього повинні бути інструменти в еліти?Не досяг якогось рівня-в табори ?Тому ще разПоки населення( в вашій особі в тому числі) вважає що якась міфічна еліта має засоби для того щоб населення могло краще жити - до того часу ,ті хто так думаю будуть жити гірше від тих хто так не думає.Завжди запитую?В мене тато/мама прості інженери ,я ніколи не був в держорганах і не приймав участі в тендерах...Чому в мене є економічні досягнення( які дорівнюють рівню середньостатистичного європейця), а у вас вони відсутні?Ми жили в одній і тій же системі ,працювали по одним і тим самим правилам...Я погоджуюсь що є обєктивні чинники (здоровья,освіта,працездатність), але ці чинники не є успадкованими-вони є набутими. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 15:11 Puente написав: Козак-характерник написав: Puente написав: Вибирають-вибирають - а ніяк нічого толкового вибрати не можуть ... Вибирають-вибирають - а ніяк нічого толкового вибрати не можуть ...

Щоб обирати, треба потрібний рівень свідомості мати...А якщо націю винищили, а іншу значну частину, перетворили на біомасу? Робили цілеспрямованно, на рівні державної імперської політики. Ті, хто повинні були нести ідею, слово (інтелегенція), винищені. Становий хребет - селянство винищено. Мозок і душа нації теж...То маємо наслідки: чужородна псевдоеліта, що не є українцями ні по крові, ні по духу, або перевертні денаціоналізовані чи пристосуванці. І вони дбатимуть про українську націю? Звісно, що ні. А біомасі лише пожерти та поспати, хліба та видовищ! Завжди народ повинен мати свою еліту, своїх провідників, будників ДУХУ. Недарма всі національно-буржуазні революції в Європі починалися з періода просвітництва, підготовки ідеологічного підгрунтя змін. Повинні бути носії ідей, що мають амбіцію перетворювати ці ідеї в реальність. В нас немає еліти, не говорячи вже про амбіцію побудувати проект Україна. Хробаки...



Давно вже написано ...Але актуально завжди.



Раби, подножки, грязь Москви,



Варшавське сміття — ваші пани



Ясновельможнії гетьмани.



Чого ж ви чванитеся, ви!



Сини сердешної Украйни!



Що добре ходите в ярмі,



Ще лучше, як батьки ходили.



Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,



А з їх, бувало, й лій топили. Щоб обирати, треба потрібний рівень свідомості мати...А якщо націю винищили, а іншу значну частину, перетворили на біомасу? Робили цілеспрямованно, на рівні державної імперської політики. Ті, хто повинні були нести ідею, слово (інтелегенція), винищені. Становий хребет - селянство винищено. Мозок і душа нації теж...То маємо наслідки: чужородна псевдоеліта, що не є українцями ні по крові, ні по духу, або перевертні денаціоналізовані чи пристосуванці. І вони дбатимуть про українську націю? Звісно, що ні. А біомасі лише пожерти та поспати, хліба та видовищ! Завжди народ повинен мати свою еліту, своїх провідників, будників ДУХУ. Недарма всі національно-буржуазні революції в Європі починалися з періода просвітництва, підготовки ідеологічного підгрунтя змін. Повинні бути носії ідей, що мають амбіцію перетворювати ці ідеї в реальність. В нас немає еліти, не говорячи вже про амбіцію побудувати проект Україна. Хробаки...Давно вже написано ...Але актуально завжди.Раби, подножки, грязь Москви,Варшавське сміття — ваші паниЯсновельможнії гетьмани.Чого ж ви чванитеся, ви!Сини сердешної Украйни!Що добре ходите в ярмі,Ще лучше, як батьки ходили.Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,А з їх, бувало, й лій топили.



Ну - це взагалі виходять якісь риторичні питання ...

Колись давненько в Галичині ніяк не міг зрозуміти - як оці люди могли масово і довго боротися з потужною державою - ну не тягнуть вони на таке . Багато говорив з місцевими , читав - і врешті решт зробив висновок . За багато років "за Австрії та Польщі" завдяки Просвіті виросло вже третє чи четверте покоління людей з українською національною свідомістю - причому нічим не заплутаною . Яскравою і конкретною . От вони і боролися . Врешті решт хто загинув , хто емігрував , кого посадили чи вислали - якраз найбільш активних . А залишився вже не той трошки генофонд . Обережніший та більш пристосований . А зараз знову масово потрібні люди з конкретною національною свідомістю - але якось воно ... Чи рано , чи немає нової Просвіти , чи ворожі сили дуже добре працюють ... Ну - це взагалі виходять якісь риторичні питання ...Колись давненько в Галичині ніяк не міг зрозуміти - як оці люди могли масово і довго боротися з потужною державою - ну не тягнуть вони на таке . Багато говорив з місцевими , читав - і врешті решт зробив висновок . За багато років "за Австрії та Польщі" завдяки Просвіті виросло вже третє чи четверте покоління людей з українською національною свідомістю - причому нічим не заплутаною . Яскравою і конкретною . От вони і боролися . Врешті решт хто загинув , хто емігрував , кого посадили чи вислали - якраз найбільш активних . А залишився вже не той трошки генофонд . Обережніший та більш пристосований . А зараз знову масово потрібні люди з конкретною національною свідомістю - але якось воно ... Чи рано , чи немає нової Просвіти , чи ворожі сили дуже добре працюють ...

Є одна істотна відмінність. Глобалізація. Боротися і гинути вже ніхто не хоче за ідею. Світ відкритий, простіше емігрувати і налагоджувати життя в нормальних умовах, а не витрачати своє єдине життя на боротьбу, знаючи при всьому тому, що більшості то й не треба...Вчитайтеся, це як вирок всім нам... Лист отамана Холодного Яру.



26 жовтня, вже в ув’язненні, у Нагірного з’явилася можливість написати і передати листа своїм рідним. Цей лист зберігся до наших днів. Подаю його з невеликими скороченнями:

“26 жовтня 1923 р.

Полтава – Тюрма.

Добрий день, любі мої рідні:

мамо, Олександр і ти, сестро Галю!



Мені сьогодні оголошено, що моя справа закінчена і на 12 листопада назначена в суд – в Надзвичайну сесію Полтавського губсуду, чого я не бажав і ніколи не ждав, позаяк сесія суду (проходить) без участі правозаступників і при зачинених дверях, а головне, суворо карає взагалі.

І от, одержавши такі неприємні для мене відомости і такий короткий час життя, всього 17 днів, я рішив написати Вам листа, щоб хоч коротенько з’ясувати Вам, як я прожив прошедші дев’ять місяців, і якими вони мені довгими та тяжкими показались, і як скоро проходять ці шістнадцять днів і наближається сімнадцятий, себто 12 листопада, який рішає судьбу мого молодого життя.

Любі мої рідні! Прошедші дев’ять місяців мого тюремного життя, де прийшлося бути відірваним від всього, де пришлося забути про всю красу природи, бо із-за високих камінних стін видно тілько одне голубе небо, яке теж казалось немилим без земної природньої краси, широких степів з пахучими квітками та садками та широкого лугу над батьком-Дніпром... І як не тяжко було сидіти за гратами в’язниці, як не тяжко було забувати про все сказане, але все-таки я цей час прожив як будь-тоби весело і непомітно. Але доживати останні дні, яких вже не так багато осталось, тяжко до безкраю.

Правда, сказати наперід, що мене чекає в той роковий для мене час (12 листопада), я не можу, але приблизно скажу, що надій на життя мало. І як неприємно і тяжко Вам буде слухати ці слова, але нічого не вдієш.

Я знаю, що ця груба звістка ляже важким каменем на Ваші серця і поране їх, особливо серце рідної матері, яке давно вже пошматоване і так багато лиха зазнало... Я прошу пробачити мені...

Не буду писати, як буде і як повинно бути, коли я залишусь живий, а беру крайність, себто коли розстріляють. Я знаю, що пережити такий час, як мусите пережити Ви і я, тяжко, тяжко і тяжко, але ми мусимо його пережити. І якщо дійсно моя доля заснула і мені прийдеться загинуть, то не плачте за мною... Мені себе не жалко, а жалко вас. Коли я загину, то це все й страждання, а Ваше тілько почнеться.

Мені страшенно шкода Галі. Ви сяк-так, хоч теж не мед пили, а все-таки прожили, а вона ще й не бачила життя. Правда, я не батько й не маю права розпоряджатись, але я не можу не сказати Вам свого слова, бо Ваше гірке і тяжке життя залеже від мене...

Ви страждаєте... за те, що я мав щире і правдиве серце, щиро поважав свій рідний край і нарід й з одвертою душою пішов боронити його, не спізнавши, що нарід, особисто наш, український, це сіра маса, яка не тілько не здатна робити сама або допомагати в роботі, а навіть не здатна й гадати про щось гарне, себто про свою кращу долю. Тілько й того, що весь час, як ті гади, шипіли з нор, даючи своє жало, щоб я ним когось кусав, а коли прийшло до гіркого, то вони злякались і во ім’я спасенія своїх маєтків подло віддали мене на кару.

Я коли згадаю, як я вірив на людей і ніс за їх своє молоде життя і нарешті одержав таку дяку, так хочеться проклясти той час і хвилину, в яку я клявся бути оборонцем. Правда, я і вмру оборонцем, але оборонцем не свори зрадників, а оборонцем тої святої ідеї, за яку я голову ніс і кладу її в могилу. “Ну, нічого, моя мука буде комусь наука”.

Історія колись скаже, хто я був і де дівся. Нехай вони живуть, а Ви страждайте, але нехай не забувають, що їхнє життя куплене кров’ю Вашого сина .

І так, любі мої рідні: мамо, брате Олександре і ти, сестро Галю! Може, цей лист буде останнім не тілько в цей час, в ці останні дні, а може бути останнім в моїм цвітущім житті, то ще раз прошу Вас: не плачте й не турбуйтесь.



Не плач, моя рідна мамо,

Так за мною дуже.

Цим ти мені не поможеш,

Тілько тобі хуже.

Ти і так зазнала горя,

Як іще кохала,

Як в колисці позиченій

Мене колихала.



Взагалі історія життя нашої сім’ї тяжка з початку. Мабуть, наша така доля. Ну, нічого, що не є погане, то все лучче. Бажаю Вам, мої рідні, всього найкращого. Міцно жму Ваші руки і гаряче цілую Вас.



Ваш син і брат І. Савченко (Нагірний).



П.С. І подивіться на рівень ненависті, навіть на цій гілці. Про що можна далі казати? Є одна істотна відмінність. Глобалізація. Боротися і гинути вже ніхто не хоче за ідею. Світ відкритий, простіше емігрувати і налагоджувати життя в нормальних умовах, а не витрачати своє єдине життя на боротьбу, знаючи при всьому тому, що більшості то й не треба...Вчитайтеся, це як вирок всім нам...Лист отамана Холодного Яру.26 жовтня, вже в ув’язненні, у Нагірного з’явилася можливість написати і передати листа своїм рідним. Цей лист зберігся до наших днів. Подаю його з невеликими скороченнями:“26 жовтня 1923 р.Полтава – Тюрма.Добрий день, любі мої рідні:мамо, Олександр і ти, сестро Галю!Мені сьогодні оголошено, що моя справа закінчена і на 12 листопада назначена в суд – в Надзвичайну сесію Полтавського губсуду, чого я не бажав і ніколи не ждав, позаяк сесія суду (проходить) без участі правозаступників і при зачинених дверях, а головне, суворо карає взагалі.І от, одержавши такі неприємні для мене відомости і такий короткий час життя, всього 17 днів, я рішив написати Вам листа, щоб хоч коротенько з’ясувати Вам, як я прожив прошедші дев’ять місяців, і якими вони мені довгими та тяжкими показались, і як скоро проходять ці шістнадцять днів і наближається сімнадцятий, себто 12 листопада, який рішає судьбу мого молодого життя.Любі мої рідні! Прошедші дев’ять місяців мого тюремного життя, де прийшлося бути відірваним від всього, де пришлося забути про всю красу природи, бо із-за високих камінних стін видно тілько одне голубе небо, яке теж казалось немилим без земної природньої краси, широких степів з пахучими квітками та садками та широкого лугу над батьком-Дніпром... І як не тяжко було сидіти за гратами в’язниці, як не тяжко було забувати про все сказане, але все-таки я цей час прожив як будь-тоби весело і непомітно. Але доживати останні дні, яких вже не так багато осталось, тяжко до безкраю.Правда, сказати наперід, що мене чекає в той роковий для мене час (12 листопада), я не можу, але приблизно скажу, що надій на життя мало. І як неприємно і тяжко Вам буде слухати ці слова, але нічого не вдієш.Я знаю, що ця груба звістка ляже важким каменем на Ваші серця і поране їх, особливо серце рідної матері, яке давно вже пошматоване і так багато лиха зазнало... Я прошу пробачити мені...Не буду писати, як буде і як повинно бути, коли я залишусь живий, а беру крайність, себто коли розстріляють. Я знаю, що пережити такий час, як мусите пережити Ви і я, тяжко, тяжко і тяжко, але ми мусимо його пережити. І якщо дійсно моя доля заснула і мені прийдеться загинуть, то не плачте за мною... Мені себе не жалко, а жалко вас. Коли я загину, то це все й страждання, а Ваше тілько почнеться.Мені страшенно шкода Галі. Ви сяк-так, хоч теж не мед пили, а все-таки прожили, а вона ще й не бачила життя. Правда, я не батько й не маю права розпоряджатись, але я не можу не сказати Вам свого слова, бо Ваше гірке і тяжке життя залеже від мене...І так, любі мої рідні: мамо, брате Олександре і ти, сестро Галю! Може, цей лист буде останнім не тілько в цей час, в ці останні дні, а може бути останнім в моїм цвітущім житті, то ще раз прошу Вас: не плачте й не турбуйтесь.Не плач, моя рідна мамо,Так за мною дуже.Цим ти мені не поможеш,Тілько тобі хуже.Ти і так зазнала горя,Як іще кохала,Як в колисці позиченійМене колихала.Взагалі історія життя нашої сім’ї тяжка з початку. Мабуть, наша така доля. Ну, нічого, що не є погане, то все лучче. Бажаю Вам, мої рідні, всього найкращого. Міцно жму Ваші руки і гаряче цілую Вас.Ваш син і брат І. Савченко (Нагірний).П.С. І подивіться на рівень ненависті, навіть на цій гілці. Про що можна далі казати? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28536 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 15:15 Re: Політичні дискусії Puente написав: А залишився вже не той трошки генофонд . Обережніший та більш пристосований . А зараз знову масово потрібні люди з конкретною національною свідомістю А залишився вже не той трошки генофонд . Обережніший та більш пристосований . А зараз знову масово потрібні люди з конкретною національною свідомістю Ви фізику вчили?

Правило

Дія рівна протидії - розумієте?

Так от

Зараз не треба якихось яскравих виступів викликаючих конфронтацію...

Зараз треба те ,що обережні мешканці Західної України робили все життя

Покращували своє благополуччя...

І тоді , коли мешканці територій схильних ідеологічно до новоросій приїзжали спочатку у Львів,потім Тернопіль,потім Хмельницьк...дійшло вже й до Києва з Полтавою - сталось диво

Люди частково зрозуміли - їх благополуччя не в руках влади...Іх благополуччя в їх руках...

От і виходить

Росія вкинула мільярди в пропаганду імперської вЯлІкАй раССіїї

А українці просто за ці гроші побудували туалети в приміщенні.., провели газ в більшу( в процентному відношенні) кількість осель ,ніш росія...і вийшло

140 млн росіян (крім мешканців москви/пітера/нижнього/казані/новосибірська) побачили що українці живуть краще від них.... Ви фізику вчили?Правило- розумієте?Так отЗараз не треба якихось яскравих виступів викликаючих конфронтацію...Зараз треба те ,що обережні мешканці Західної України робили все життяПокращували своє благополуччя...І тоді , коли мешканці територій схильних ідеологічно до новоросій приїзжали спочатку у Львів,потім Тернопіль,потім Хмельницьк...дійшло вже й до Києва з Полтавою - сталось дивоЛюди частково зрозуміли - їх благополуччя не в руках влади...Іх благополуччя в їх руках...От і виходитьРосія вкинула мільярди в пропаганду імперської вЯлІкАй раССіїїА українці просто за ці гроші побудували туалети в приміщенні.., провели газ в більшу( в процентному відношенні) кількість осель ,ніш росія...і вийшло140 млн росіян (крім мешканців москви/пітера/нижнього/казані/новосибірська) побачили що українці живуть краще від них.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6114611561166117> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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