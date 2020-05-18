А що ви хотіли?
Коли виграє українська ідея-програє як совкова,так і імпероросійська ідеї....
Тобто якщо є переможці-є й переможені.
Нічого дивного в тому,що переможені ненавидять переможців.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:17
А що ви хотіли?
Коли виграє українська ідея-програє як совкова,так і імпероросійська ідеї....
Тобто якщо є переможці-є й переможені.
Нічого дивного в тому,що переможені ненавидять переможців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:19
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:20
На ріні окремих індивідумів можна вдосконалюватися, покращувати знання і навички. Але цього недостатньо. Держава на те і держава, це цілісна екосистема. Держава повинна свпрямувати зусилля всіх членів суспільства: активних, пасивних, чесних, брехливих, добрих і недобрих, ВСІХ, до поступального розвитку. Треба працювати з тим матеріалом, що є, в тих умовах, що наявні, а не скаржитися на якість людського матеріалу чи складні умови. Але для того потрібно мати бажання і політичну волю, плюс відповідні професійні менеджерські якості. Це як капітан на кораблі, що збиває до кучу всю команду, щоб судно плило в потрібному напрямку і не потрапило на рифи чи зіштовхнулося з іншим кораблем.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:27
З логіки деяких, 70%, що обрали Зеленського є ворогами. То кому з них треба замислится чи в тій країні вони живуть? І як їм 30% налагоджувати чи не налагоджувати стосунки з тима 70%? Що робити? Хто кого витисне за межі країни? Знищить? Обізве смачніше? Переможе чи буде переможеним? Одним словом нехай кожний сам замислиться і відповість собі на всі запитання...Деякі живуть просто на своїй хвилі, в паралельній реальності, а не реальній дійсності. Треба вміти бачити ситуацію очима іншого, принаймні спробувати зрозуміти позицію співрозмовника, переконати його, а не обізвати...Бо тоді лише один варіант - війна чи прихована, латентна ненависть один до одного.
П.С. Я пропоную стати над двобоєм. І дивитися на ситуацію ширше і глобальніше, з точки зори Істини, Істини, що є беззаперечною для всіх, навіть атеїстів. Бо всі ключові тези християнства є і загальнолюдськими цінностями...З тогоь й треба танцювати...Принаймні не плодити нову ненависть, а поширювати Любов. Я чітко усвідомлюю свої можливості і можу лише скоротити кількість носіїв зла, рівно на одну одиницю.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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