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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6114611561166117 Додано: Пон 18 тра, 2020 15:17 Козак-характерник написав: І подивіться на рівень ненависті, навіть на цій гілці. Про що можна далі казати? І подивіться на рівень ненависті, навіть на цій гілці. Про що можна далі казати? А що ви хотіли?

Коли виграє українська ідея-програє як совкова,так і імпероросійська ідеї....

Тобто якщо є переможці-є й переможені.

Нічого дивного в тому,що переможені ненавидять переможців. А що ви хотіли?Коли виграє українська ідея-програє як совкова,так і імпероросійська ідеї....Тобто якщо є переможці-є й переможені.Нічого дивного в тому,що переможені ненавидять переможців. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 15:19 andrijk777 написав: Порошенка вже рік як немає, але деяким, типу unicdima , він до сих пір сниться. Порошенка вже рік як немає, але деяким, типу, він до сих пір сниться.

те що він натворив будем десятиліття розхльобувати. те що він натворив будем десятиліття розхльобувати. unicdima

Повідомлень: 455 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 15:20 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Псевдоеліта стала гальмом на шляху розвитку виробничих сил суспільства. Псевдоеліта стала гальмом на шляху розвитку виробничих сил суспільства. 1 Яка еліта повинна покращувати професійні навики населення?

2 Які для цього повинні бути інструменти в еліти?

Не досяг якогось рівня-в табори ?



Тому ще раз

Поки населення( в вашій особі в тому числі) вважає що якась міфічна еліта має засоби для того щоб населення могло краще жити - до того часу ,ті хто так думаю будуть жити гірше від тих хто так не думає.



Завжди запитую?

В мене тато/мама прості інженери ,я ніколи не був в держорганах і не приймав участі в тендерах...

Чому в мене є економічні досягнення( які дорівнюють рівню середньостатистичного європейця), а у вас вони відсутні?

Ми жили в одній і тій же системі ,працювали по одним і тим самим правилам...

Я погоджуюсь що є обєктивні чинники (здоровья,освіта,працездатність), але ці чинники не є успадкованими-вони є набутими. 1 Яка еліта повинна покращувати професійні навики населення?2 Які для цього повинні бути інструменти в еліти?Не досяг якогось рівня-в табори ?Тому ще разПоки населення( в вашій особі в тому числі) вважає що якась міфічна еліта має засоби для того щоб населення могло краще жити - до того часу ,ті хто так думаю будуть жити гірше від тих хто так не думає.Завжди запитую?В мене тато/мама прості інженери ,я ніколи не був в держорганах і не приймав участі в тендерах...Чому в мене є економічні досягнення( які дорівнюють рівню середньостатистичного європейця), а у вас вони відсутні?Ми жили в одній і тій же системі ,працювали по одним і тим самим правилам...Я погоджуюсь що є обєктивні чинники (здоровья,освіта,працездатність), але ці чинники не є успадкованими-вони є набутими.

На ріні окремих індивідумів можна вдосконалюватися, покращувати знання і навички. Але цього недостатньо. Держава на те і держава, це цілісна екосистема. Держава повинна свпрямувати зусилля всіх членів суспільства: активних, пасивних, чесних, брехливих, добрих і недобрих, ВСІХ, до поступального розвитку. Треба працювати з тим матеріалом, що є, в тих умовах, що наявні, а не скаржитися на якість людського матеріалу чи складні умови. Але для того потрібно мати бажання і політичну волю, плюс відповідні професійні менеджерські якості. Це як капітан на кораблі, що збиває до кучу всю команду, щоб судно плило в потрібному напрямку і не потрапило на рифи чи зіштовхнулося з іншим кораблем. На ріні окремих індивідумів можна вдосконалюватися, покращувати знання і навички. Але цього недостатньо. Держава на те і держава, це цілісна екосистема. Держава повинна свпрямувати зусилля всіх членів суспільства: активних, пасивних, чесних, брехливих, добрих і недобрих, ВСІХ, до поступального розвитку. Треба працювати з тим матеріалом, що є, в тих умовах, що наявні, а не скаржитися на якість людського матеріалу чи складні умови. Але для того потрібно мати бажання і політичну волю, плюс відповідні професійні менеджерські якості. Це як капітан на кораблі, що збиває до кучу всю команду, щоб судно плило в потрібному напрямку і не потрапило на рифи чи зіштовхнулося з іншим кораблем. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28536 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 15:27 budivelnik написав: Козак-характерник написав: І подивіться на рівень ненависті, навіть на цій гілці. Про що можна далі казати? І подивіться на рівень ненависті, навіть на цій гілці. Про що можна далі казати? А що ви хотіли?

Коли виграє українська ідея-програє як совкова,так і імпероросійська ідеї....

Тобто якщо є переможці-є й переможені.

Нічого дивного в тому,що переможені ненавидять переможців. А що ви хотіли?Коли виграє українська ідея-програє як совкова,так і імпероросійська ідеї....Тобто якщо є переможці-є й переможені.Нічого дивного в тому,що переможені ненавидять переможців.

З логіки деяких, 70%, що обрали Зеленського є ворогами. То кому з них треба замислится чи в тій країні вони живуть? І як їм 30% налагоджувати чи не налагоджувати стосунки з тима 70%? Що робити? Хто кого витисне за межі країни? Знищить? Обізве смачніше? Переможе чи буде переможеним? Одним словом нехай кожний сам замислиться і відповість собі на всі запитання...Деякі живуть просто на своїй хвилі, в паралельній реальності, а не реальній дійсності. Треба вміти бачити ситуацію очима іншого, принаймні спробувати зрозуміти позицію співрозмовника, переконати його, а не обізвати...Бо тоді лише один варіант - війна чи прихована, латентна ненависть один до одного.



П.С. Я пропоную стати над двобоєм. І дивитися на ситуацію ширше і глобальніше, з точки зори Істини, Істини, що є беззаперечною для всіх, навіть атеїстів. Бо всі ключові тези християнства є і загальнолюдськими цінностями...З тогоь й треба танцювати...Принаймні не плодити нову ненависть, а поширювати Любов. Я чітко усвідомлюю свої можливості і можу лише скоротити кількість носіїв зла, рівно на одну одиницю. З логіки деяких, 70%, що обрали Зеленського є ворогами. То кому з них треба замислится чи в тій країні вони живуть? І як їм 30% налагоджувати чи не налагоджувати стосунки з тима 70%? Що робити? Хто кого витисне за межі країни? Знищить? Обізве смачніше? Переможе чи буде переможеним? Одним словом нехай кожний сам замислиться і відповість собі на всі запитання...Деякі живуть просто на своїй хвилі, в паралельній реальності, а не реальній дійсності. Треба вміти бачити ситуацію очима іншого, принаймні спробувати зрозуміти позицію співрозмовника, переконати його, а не обізвати...Бо тоді лише один варіант - війна чи прихована, латентна ненависть один до одного.П.С. Я пропоную стати над двобоєм. І дивитися на ситуацію ширше і глобальніше, з точки зори Істини, Істини, що є беззаперечною для всіх, навіть атеїстів. Бо всі ключові тези християнства є і загальнолюдськими цінностями...З тогоь й треба танцювати...Принаймні не плодити нову ненависть, а поширювати Любов. Я чітко усвідомлюю свої можливості і можу лише скоротити кількість носіїв зла, рівно на одну одиницю. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28536 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6114611561166117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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