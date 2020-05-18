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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6114611561166117
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:17

  Козак-характерник написав:І подивіться на рівень ненависті, навіть на цій гілці. Про що можна далі казати?
А що ви хотіли?
Коли виграє українська ідея-програє як совкова,так і імпероросійська ідеї....
Тобто якщо є переможці-є й переможені.
Нічого дивного в тому,що переможені ненавидять переможців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:19

  andrijk777 написав:Порошенка вже рік як немає, але деяким, типу unicdima , він до сих пір сниться.

те що він натворив будем десятиліття розхльобувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:20

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Псевдоеліта стала гальмом на шляху розвитку виробничих сил суспільства.
1 Яка еліта повинна покращувати професійні навики населення?
2 Які для цього повинні бути інструменти в еліти?
Не досяг якогось рівня-в табори ?

Тому ще раз
Поки населення( в вашій особі в тому числі) вважає що якась міфічна еліта має засоби для того щоб населення могло краще жити - до того часу ,ті хто так думаю будуть жити гірше від тих хто так не думає.

Завжди запитую?
В мене тато/мама прості інженери ,я ніколи не був в держорганах і не приймав участі в тендерах...
Чому в мене є економічні досягнення( які дорівнюють рівню середньостатистичного європейця), а у вас вони відсутні?
Ми жили в одній і тій же системі ,працювали по одним і тим самим правилам...
Я погоджуюсь що є обєктивні чинники (здоровья,освіта,працездатність), але ці чинники не є успадкованими-вони є набутими.

На ріні окремих індивідумів можна вдосконалюватися, покращувати знання і навички. Але цього недостатньо. Держава на те і держава, це цілісна екосистема. Держава повинна свпрямувати зусилля всіх членів суспільства: активних, пасивних, чесних, брехливих, добрих і недобрих, ВСІХ, до поступального розвитку. Треба працювати з тим матеріалом, що є, в тих умовах, що наявні, а не скаржитися на якість людського матеріалу чи складні умови. Але для того потрібно мати бажання і політичну волю, плюс відповідні професійні менеджерські якості. Це як капітан на кораблі, що збиває до кучу всю команду, щоб судно плило в потрібному напрямку і не потрапило на рифи чи зіштовхнулося з іншим кораблем.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:27

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:І подивіться на рівень ненависті, навіть на цій гілці. Про що можна далі казати?
А що ви хотіли?
Коли виграє українська ідея-програє як совкова,так і імпероросійська ідеї....
Тобто якщо є переможці-є й переможені.
Нічого дивного в тому,що переможені ненавидять переможців.

З логіки деяких, 70%, що обрали Зеленського є ворогами. То кому з них треба замислится чи в тій країні вони живуть? І як їм 30% налагоджувати чи не налагоджувати стосунки з тима 70%? Що робити? Хто кого витисне за межі країни? Знищить? Обізве смачніше? Переможе чи буде переможеним? Одним словом нехай кожний сам замислиться і відповість собі на всі запитання...Деякі живуть просто на своїй хвилі, в паралельній реальності, а не реальній дійсності. Треба вміти бачити ситуацію очима іншого, принаймні спробувати зрозуміти позицію співрозмовника, переконати його, а не обізвати...Бо тоді лише один варіант - війна чи прихована, латентна ненависть один до одного.

П.С. Я пропоную стати над двобоєм. І дивитися на ситуацію ширше і глобальніше, з точки зори Істини, Істини, що є беззаперечною для всіх, навіть атеїстів. Бо всі ключові тези християнства є і загальнолюдськими цінностями...З тогоь й треба танцювати...Принаймні не плодити нову ненависть, а поширювати Любов. Я чітко усвідомлюю свої можливості і можу лише скоротити кількість носіїв зла, рівно на одну одиницю. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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