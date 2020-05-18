Чому не правління царя Миколи ІІ, чому не Брєжнєва????
так так. Кожен альфонс має право жити "з пая" і зробити собі "білий" квиток, щоб в армії не служити.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:58
Чому не правління царя Миколи ІІ, чому не Брєжнєва????
так так. Кожен альфонс має право жити "з пая" і зробити собі "білий" квиток, щоб в армії не служити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:05
Frant Був би Ти людина з власною позицією, на Тебе, ще б якось можна було відреагувати. Але троляка є троляка. Вистрибуй далі з репетузів, нє пєрєусердствуй, маріонетка і перевертень!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:07
В Козацкій Україні-козак був в мирний час простим гречкосієм...., так само як море інших селян...
Але у воєнний час-Козак брав в руки шаблю і йшов воювати....
Його підтримувала якась частина селян...яка в кінці-кінців також ставала козаками...
Так от
Простий селянин не мав права голосувати. Що йому казали - те він і робив
Козак голосував...на козацькому віче...бо він віддавав своє життя у руки керівника.
Різницю розумієш...
Право мирно жити в Державі - мають усі
Право радити як жити цій Державі-перелякані втікачі -не мають(як мінімум морального , хоча це й не закріплено в Конституції)
Тому хочеш радити - воюй як можеш(допомагай платежами у вигляді податків, волонтерь...ба накінець воюй на фронті)
Але заховатись за чужими спинами і тявкати... багато розуму не треба
Тим більше що тявкання більш на користь ворогу від якого ти ж і утік.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:15
Re: Політичні дискусії
І це при тому, що по ПКС за Ющенка жили найкраще, а динаміка росту зарплат-пенсій взагалі найвища.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:18
Якби додали період УРСР, то переміг би Щербицький (Брежнєв).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:19
Це Ваша особиста точку зору. Лише. Я її зрозумів. На форумі можуть всі вільно висловлювати свої думки. І не лише на форумі. І вірно Ви зауважили, що в Конституції закріплено таке право - право вільно висловлювати свої думки. Так що можете вважати так, як завгодно, так само як і я сам вирішу, як мені вчиняти, жити, говорити щось чи мовчати. Ви самі казали, що завжди підкорюєтеся волі більшості. Конституція, що заснована на волі більшості, не позбавляла мене мої природніх прав. Тому змиріться з тим, що не все відбувається так, я Ви про те думаєте. Ми є на рівних, подобається Вам то чи ні. На цьому, дискусію про особистості, давайте припинимо. Зосередимося виключно на політичних дискусіях. Будемо критикувати думки і позиції співрозмовника, а не його особистість і моральні якості. Бо скільки людей, стільки й думок. Одному я чи Ви, подобаєтеся зі своїми людськими якостями, іншому - ні. Все це доволі субєктивно. А мова тут не про нас з Вами...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:22
Зробити собі "білий" квиток, щоб "закосити" від армії - теж право кожного хромадянина?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:22
Может быть народ просто устал от перманентного идеологического срача внутри страны, и время Кучмы воспринимается как эра некоего спокойствия.
Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:23
Re: Політичні дискусії
Стерненку, в СБУ, підозру так і не висунули, проходить як потерпілий. У антифашистів сьогодні траур.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 18 тра, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:24
Антифашистів треба брати в лапки.
Ось так.
"Антифашисти".
Московіти сумують...
До речі, щось пропали з форуму московитські найманці.
Нафта дешева.
Невже їм зарплату урізали?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|