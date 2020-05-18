Додано: Пон 18 тра, 2020 16:19

budivelnik написав: Право радити як жити цій Державі-перелякані втікачі -не мають(як мінімум морального , хоча це й не закріплено в Конституції)

Право радити як жити цій Державі-перелякані втікачі -не мають(як мінімум морального , хоча це й не закріплено в Конституції)

Це Ваша особиста точку зору. Лише. Я її зрозумів. На форумі можуть всі вільно висловлювати свої думки. І не лише на форумі. І вірно Ви зауважили, що в Конституції закріплено таке право - право вільно висловлювати свої думки. Так що можете вважати так, як завгодно, так само як і я сам вирішу, як мені вчиняти, жити, говорити щось чи мовчати. Ви самі казали, що завжди підкорюєтеся волі більшості. Конституція, що заснована на волі більшості, не позбавляла мене мої природніх прав. Тому змиріться з тим, що не все відбувається так, я Ви про те думаєте. Ми є на рівних, подобається Вам то чи ні. На цьому, дискусію про особистості, давайте припинимо. Зосередимося виключно на політичних дискусіях.Будемо критикувати думки і позиції співрозмовника, а не його особистість і моральні якості. Бо скільки людей, стільки й думок. Одному я чи Ви, подобаєтеся зі своїми людськими якостями, іншому - ні. Все це доволі субєктивно. А мова тут не про нас з Вами...