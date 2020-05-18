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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61166117611861196120>
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:58

  unicdima написав:
  Schmit написав:Если судить по образовавшимся еще до пандемии бюджетным дырам, внезапной нехваткой денег на все, на что раньше было достаточно - вывод очевиден.

конечно очевиден, законы экономики ясно доказывают, что эти провалы вина порошенковского правления.

Чому не правління царя Миколи ІІ, чому не Брєжнєва????
  Козак-характерник написав:Я в себе вдома. Тим паче переселився я ще ДО війни, свідомо. В рамках держави Україна, кожний громадянин, згідно Конституції, має вільно обирати місце проживання
так так. Кожен альфонс має право жити "з пая" і зробити собі "білий" квиток, щоб в армії не служити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:05

Frant Був би Ти людина з власною позицією, на Тебе, ще б якось можна було відреагувати. Але троляка є троляка. :) Вистрибуй далі з репетузів, нє пєрєусердствуй, маріонетка і перевертень! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:07

  Козак-характерник написав:В рамках держави Україна, кожний громадянин, згідно Конституції, має вільно обирати місце проживання. І ніхто не має право йому дорікати чи висувати якість вимоги. Бо з Ваших дописів виходить, що я приїхав з іншої держави і кожне місто само по собі незалжна держава. Аналогічні питання, чому Ти не на війні, можна задати будь кому. В кожного своя ситуація. Річ не в персоналіях форума. Ми тут обговорюємо політику, а не форумчан.
В Козацкій Україні-козак був в мирний час простим гречкосієм...., так само як море інших селян...
Але у воєнний час-Козак брав в руки шаблю і йшов воювати....
Його підтримувала якась частина селян...яка в кінці-кінців також ставала козаками...
Так от
Простий селянин не мав права голосувати. Що йому казали - те він і робив
Козак голосував...на козацькому віче...бо він віддавав своє життя у руки керівника.

Різницю розумієш...
Право мирно жити в Державі - мають усі
Право радити як жити цій Державі-перелякані втікачі -не мають(як мінімум морального , хоча це й не закріплено в Конституції)

Тому хочеш радити - воюй як можеш(допомагай платежами у вигляді податків, волонтерь...ба накінець воюй на фронті)
Але заховатись за чужими спинами і тявкати... багато розуму не треба
Тим більше що тявкання більш на користь ворогу від якого ти ж і утік.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:15

Re: Політичні дискусії

  AlexxK написав:Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев.... а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.


І це при тому, що по ПКС за Ющенка жили найкраще, а динаміка росту зарплат-пенсій взагалі найвища.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:18

  Ой+ написав:
  AlexxK написав:Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев.... а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.


І це при тому, що по ПКС за Ющенка жили найкраще, а динаміка росту зарплат-пенсій взагалі найвища.

Якби додали період УРСР, то переміг би Щербицький (Брежнєв).:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:19

  budivelnik написав:Право радити як жити цій Державі-перелякані втікачі -не мають(як мінімум морального , хоча це й не закріплено в Конституції)

Це Ваша особиста точку зору. Лише. Я її зрозумів. На форумі можуть всі вільно висловлювати свої думки. І не лише на форумі. І вірно Ви зауважили, що в Конституції закріплено таке право - право вільно висловлювати свої думки. Так що можете вважати так, як завгодно, так само як і я сам вирішу, як мені вчиняти, жити, говорити щось чи мовчати. Ви самі казали, що завжди підкорюєтеся волі більшості. Конституція, що заснована на волі більшості, не позбавляла мене мої природніх прав. Тому змиріться з тим, що не все відбувається так, я Ви про те думаєте. Ми є на рівних, подобається Вам то чи ні. На цьому, дискусію про особистості, давайте припинимо. Зосередимося виключно на політичних дискусіях. :wink: Будемо критикувати думки і позиції співрозмовника, а не його особистість і моральні якості. Бо скільки людей, стільки й думок. Одному я чи Ви, подобаєтеся зі своїми людськими якостями, іншому - ні. Все це доволі субєктивно. А мова тут не про нас з Вами... :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:22

  Козак-характерник написав:І вірни Ви зауважили, що в Конституції закріплено таке право - право вільно висловлювати свої думки.

Зробити собі "білий" квиток, щоб "закосити" від армії - теж право кожного хромадянина?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:22

  Ой+ написав:
  AlexxK написав:Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев.... а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.


І це при тому, що по ПКС за Ющенка жили найкраще, а динаміка росту зарплат-пенсій взагалі найвища.



Может быть народ просто устал от перманентного идеологического срача внутри страны, и время Кучмы воспринимается как эра некоего спокойствия.

Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:23

Re: Політичні дискусії

Стерненку, в СБУ, підозру так і не висунули, проходить як потерпілий. У антифашистів сьогодні траур.:)
Востаннє редагувалось lapay в Пон 18 тра, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:24

  lapay написав:Стерненку, в СБУ, підозру так і не висунули. У антифашистів сьогодні траур.:)

Антифашистів треба брати в лапки.
Ось так.
"Антифашисти".

Московіти сумують...

До речі, щось пропали з форуму московитські найманці.
Нафта дешева.
Невже їм зарплату урізали?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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