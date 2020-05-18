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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:27
Козак-характерник написав:
Зосередимося виключно на політичних дискусіях
Хочете квінтесенцію політичної дискусії?
Тримайте
Ідеї,які просуває Козак - це продовження совкової теорії про те що люди живуть для держави і тільки держава(через очільників цієї держави) дає можливість людям жити(тих хто не бажають виконувати вказівки очільників чи мають інше бачення-ті не мають право жити вільно ,а тому повинні жити під наглядом репресивного апарату (концтабори+ просто табори+ психлікарні+ погані характеристики які обмежують можливість розвитку карьєри)
І саме тому,що ви чи то здурі, чи то начитавшись Біблії -пропогандуєте фантазії про сильного керівника - я з вами й дискутую .бо вважаю що подібні фантазії шкодять українським громадянам...
А з втікачем/білобілетником - я взагалі не спілкуюсь ,в моїх очах це не людина, це перекотиполе - а який резон з рослинами спілкуватись?.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:34
budivelnik написав:
А з втікачем/білобілетником - я взагалі не спілкуюсь ,в моїх очах це не людина, це перекотиполе - а який резон з рослинами спілкуватись?.
Є інформація, що той пан - альфонс.
Який тікає від важкої та відповідальної праці.
Тому не варто сприймати всерйоз його писанину.
Щось шкрябає, як їжак лапою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:41
budivelnik написав:
Ідеї,які просуває Козак - це продовження совкової теорії про те що люди живуть для держави і тільки держава(через очільників цієї держави) дає можливість людям жити(тих хто не бажають виконувати вказівки очільників чи мають інше бачення-ті не мають право жити вільно ,а тому повинні жити під наглядом репресивного апарату (концтабори+ просто табори+ психлікарні+ погані характеристики які обмежують можливість розвитку карьєри)
Я вже Вам казав, щоб просувати ідеї, потрібний значний ресурс, якого в мене немає. Ви дописи на форумі сприймаєте занадто сурйозно.
Форум - це лише майданчик для обміну думок і все. Ви занадто гіперболізуєте мій вплив на свідомість громадян України, яких значно більше ніж читачів форуму.
І те, як Ви інтерпретували мою позицію, не відповідає дійсності і тому, які думки я вкладав у свої дописи. Навпаки, я кажу, що держава повинна слугувати інтересам людини, а не навпаки. А те, що ми зараз маємо і є уламком совка. Але, щоб держава слугувала інтересам своїх громадян, вона повинна бути міцною. А міцність держави грунтується на її силі. В чому сила? В людях...тут я з Вами погоджуюся. Бо ідеї формуються в головах людей. Чим вище свідомість, тим усвідомленіший вибір, тим міцніша держава. Але свідомість формується поступово, це процес, а не одномоментний акт. Свідомість формують будники ДУХУ - справжня національна еліта. І у відсутності цієї еліти в нас, є головна проблема розвитку нашої держави. Оцю тезу я просуваю. Тобто Ви невірно виокремили ключову тезу з мої дописів, не та квінтесенція. Ви перекладаєте рівень свідомості з еліти на пересічних громадян, мозок яких, дійсно піддається різним впливам і пропаганді СИСТЕМНО (а не з дописів козака-характерника на форумі
). Це все одно, що звинувачувати дитину і висувати до неї вимоги, як до дорослого. Оце ключова різниця між нашими думками, а не те, що Ви написали. Це і є квінтесенцією нашої дискусії. І кожний читач, зможе самостійно проаналізвати тези кожного з нас і зробити власні висновки.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Пон 18 тра, 2020 16:51, всього редагувалось 5 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:41
freeze написав:
Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко.
Цікаво. Ющенка за прем'єрів та прем'єрок?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:42
lapay написав:
Стерненку, в СБУ, підозру так і не висунули, проходить як потерпілий. У антифашистів сьогодні траур.
Так как своему кадру крыша могла пидозру дать ? Да и какое отношение бытовуха имеет к СБУ.
Разве что прокуратура.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:45
Ой+ написав: freeze написав:
Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко.
Цікаво. Ющенка за прем'єрів та прем'єрок?
Ющенко за покупательскую способность и рост всего.
Кучму за спокойствие.
Все остальные президенты нервические и дерганные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:46
Frant написав:
Порошенка люто ненавидять московіти.
Ти нам пишеш з Пітера чи з Камчатки????
Чекаємо від ольгинця відповіді:
так страшно ненавидять, що дозволили йому з арештованої фабрики кілька разів вивезти обладнання
як це можливо без прямої вказівки Путіна?
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:49
freeze написав:
Ющенко за покупательскую способность и рост всего.
Кучму за спокойствие.
Все остальные президенты нервические и дерганные.
Если бы не мировой кризис 2008 и история с Юлей и Яныком то Ющенко мог бы и первое место занять.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:50
Козак-характерник написав:
щоб держава слугувала інтересам своїх громадян, вона повинна бути міцною.
Отже квінесенція ващої логіки
Чим сильніший бандит...тим він більш лояльно буде ставитись до жертви...
Тепер пояснення моєї логіки
Чим більше Держава буде залежати від платника податків-тим краще вона про цього платника буде переживати...
То як
І далі будете настоювати на думці що сильна Держава(приклади сильних Держав-гітлерівська Німеччина, СРСР,,Росія) - тільки ці Держави дозволяли собі війни по власному бажанню і їх лідери покидали свої пости тільки по смертно
Приклади слабких Держав
- Англія, Черчіль виграв війну -і пішов і відставку бо програв вибори - висновок виборці сильніші від керівника Держави
- Франція , Де Голь
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:52
Schmit написав:
А можна перелік, що ж він такого натворив?
Я знайшов таке.
я вже багато разів вам писав, але ви не коментуєте його злочини.
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