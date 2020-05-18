Додано: Пон 18 тра, 2020 16:41

budivelnik написав: Ідеї,які просуває Козак - це продовження совкової теорії про те що люди живуть для держави і тільки держава(через очільників цієї держави) дає можливість людям жити(тих хто не бажають виконувати вказівки очільників чи мають інше бачення-ті не мають право жити вільно ,а тому повинні жити під наглядом репресивного апарату (концтабори+ просто табори+ психлікарні+ погані характеристики які обмежують можливість розвитку карьєри)

Ідеї,які просуває Козак - це продовження совкової теорії про те що люди живуть для держави і тільки держава(через очільників цієї держави) дає можливість людям жити(тих хто не бажають виконувати вказівки очільників чи мають інше бачення-ті не мають право жити вільно ,а тому повинні жити під наглядом репресивного апарату (концтабори+ просто табори+ психлікарні+ погані характеристики які обмежують можливість розвитку карьєри)

Я вже Вам казав, щоб просувати ідеї, потрібний значний ресурс, якого в мене немає. Ви дописи на форумі сприймаєте занадто сурйозно.Форум - це лише майданчик для обміну думок і все. Ви занадто гіперболізуєте мій вплив на свідомість громадян України, яких значно більше ніж читачів форуму.І те, як Ви інтерпретували мою позицію, не відповідає дійсності і тому, які думки я вкладав у свої дописи. Навпаки, я кажу, що держава повинна слугувати інтересам людини, а не навпаки. А те, що ми зараз маємо і є уламком совка. Але, щоб держава слугувала інтересам своїх громадян, вона повинна бути міцною. А міцність держави грунтується на її силі. В чому сила? В людях...тут я з Вами погоджуюся. Бо ідеї формуються в головах людей. Чим вище свідомість, тим усвідомленіший вибір, тим міцніша держава. Але свідомість формується поступово, це процес, а не одномоментний акт. Свідомість формують будники ДУХУ - справжня національна еліта. І у відсутності цієї еліти в нас, є головна проблема розвитку нашої держави. Оцю тезу я просуваю. Тобто Ви невірно виокремили ключову тезу з мої дописів, не та квінтесенція. Ви перекладаєте рівень свідомості з еліти на пересічних громадян, мозок яких, дійсно піддається різним впливам і пропаганді СИСТЕМНО (а не з дописів козака-характерника на форумі). Це все одно, що звинувачувати дитину і висувати до неї вимоги, як до дорослого. Оце ключова різниця між нашими думками, а не те, що Ви написали. Це і є квінтесенцією нашої дискусії. І кожний читач, зможе самостійно проаналізвати тези кожного з нас і зробити власні висновки.