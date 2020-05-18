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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:55
Напали на нього двоє херувимів? Отримали по зубам чи під ребра.
Така ж ситуація була з нападом одеських ватніків на футбольних вболівальщиків в травні 2014.
Ватніки постраждали. Донині плачуть і ниють[/b] )))
Якщо московитам та їх найманцям не вдається досягти мети, вони верещать "Фошисти!", "Убивці!".
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 18 тра, 2020 17:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:58
budivelnik написав:
Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати
.
Все..ніяких роздач на халяву.
До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .
Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ...
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:58
Ну от, почалось голосіння по невинно загублений душі, проти якої СБУ відкрило справу за замах на Стерненка. Так Баканова вже немає, Венедіктова на марші, а в справі Стерненка нічого не змінилось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:59
budivelnik написав:
Чим сильніший бандит...тим він більш лояльно буде ставитись до жертви...
Не так. Сильний не дорівнює бандиту. Сильним може бути і добрий і справедливий. Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають? Діалектика процесу полягає ще й в тому, що моральний облік сильного, в деякій мірі виховує колектив і колективна свідомість, певні цінності і моральні норми. Сильний формується в певному соціумі з його цінностями. Але завжди є пріоритети і рушійні сили, визначальні фактори впливу і зростання. Сильніший вплив у того, хто має відповідний ресурс. І порівнювати вплив припустимо козака-характерника на рівень свідомості колективної і Ахметова чи Коломойського, це непорівнювальні одиниці виміру...
Там фінанси, ЗМІ, прватні армії, підлеглі по вертикалі, тобто системне утворпення, а в мене лише клавіатура...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:01
Козак-характерник написав:
Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають?
Всі ідеї "укро-їліти":
Вкрасти. Або продати за скільки дадуть.
Гроші вивести в офшори.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:03
Puente написав: budivelnik написав:
Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати
.
Все..ніяких роздач на халяву.
До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .
Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ...
Абсолютно вірно. Попрьоки Будівельника до наших людей зовсім не є справедливими. Йому чомусь скрізь халявщики мерещаться. Халявщиків давно вже немає. Єдиний халявщик в нас, керівна верхівка, не хочу говорити, що держава. Бо ці упирі окупували цю державу і не дають їй розвиватися.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Пон 18 тра, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:03
Puente написав: budivelnik написав:
Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати
.
Все..ніяких роздач на халяву.
До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .
Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ...
Ще раз
Поки в проблемах Вашої сімї буде винуватим Сімейне Законодавство
У проблемах низьких доходів-Податкове Законодавство
Доти у Вас буде погано і з сімєю і з доходами.
Ще раз
У нас є єдиний податок в якому ставки податку=ставкам з мінімальної зарплати
Один мільйон підприємців - цим скористались
Треба щоб цим користалось 5-10 млн... - хто винуватий що вони не хочуть ризикувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:06
Козак-характерник написав:
Попрьоки Будівельника до наших людей зовсім не є справедливими.
Мій покійний дід, який пережив голод 1933 і воював з німцями у війні 1941-1945, сказав такий афоризм "Справедливості не було, немає і не буде!".
Запам,ятай це!
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