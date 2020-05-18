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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6117611861196120 Додано: Пон 18 тра, 2020 16:55



Така ж ситуація була з нападом одеських ватніків на футбольних вболівальщиків в травні 2014.

Ватніки постраждали. Донині плачуть і ниють[/b] )))



Якщо московитам та їх найманцям не вдається досягти мети, вони верещать "Фошисти!", "Убивці!". Напали на нього двоє херувимів? Отримали по зубам чи під ребра.Така ж ситуація була з нападом одеських ватніків на футбольних вболівальщиків в травні 2014.Ватніки постраждали. Донині плачуть і ниють[/b] )))Якщо московитам та їх найманцям не вдається досягти мети, вони верещать "Фошисти!", "Убивці!". Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 17:02, всього редагувалось 3 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21367 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1186 раз. Подякували: 2189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 16:58 budivelnik написав: Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати .

Все..ніяких роздач на халяву. Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...Все..ніяких роздач на халяву.



До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .

Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ... До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ... Puente Повідомлень: 3093 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 16:58 Ну от, почалось голосіння по невинно загублений душі, проти якої СБУ відкрило справу за замах на Стерненка. Так Баканова вже немає, Венедіктова на марші, а в справі Стерненка нічого не змінилось. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10462 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1136 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 16:59 budivelnik написав: Чим сильніший бандит...тим він більш лояльно буде ставитись до жертви...

Чим сильніший бандит...тим він більш лояльно буде ставитись до жертви...

Не так. Сильний не дорівнює бандиту. Сильним може бути і добрий і справедливий. Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають? Діалектика процесу полягає ще й в тому, що моральний облік сильного, в деякій мірі виховує колектив і колективна свідомість, певні цінності і моральні норми. Сильний формується в певному соціумі з його цінностями. Але завжди є пріоритети і рушійні сили, визначальні фактори впливу і зростання. Сильніший вплив у того, хто має відповідний ресурс. І порівнювати вплив припустимо козака-характерника на рівень свідомості колективної і Ахметова чи Коломойського, це непорівнювальні одиниці виміру... Там фінанси, ЗМІ, прватні армії, підлеглі по вертикалі, тобто системне утворпення, а в мене лише клавіатура... Не так. Сильний не дорівнює бандиту. Сильним може бути і добрий і справедливий. Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають? Діалектика процесу полягає ще й в тому, що моральний облік сильного, в деякій мірі виховує колектив і колективна свідомість, певні цінності і моральні норми. Сильний формується в певному соціумі з його цінностями. Але завжди є пріоритети і рушійні сили, визначальні фактори впливу і зростання. Сильніший вплив у того, хто має відповідний ресурс. І порівнювати вплив припустимо козака-характерника на рівень свідомості колективної і Ахметова чи Коломойського, це непорівнювальні одиниці виміру...Там фінанси, ЗМІ, прватні армії, підлеглі по вертикалі, тобто системне утворпення, а в мене лише клавіатура... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28543 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:01 Козак-характерник написав: Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають? Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають?



Всі ідеї "укро-їліти":



Вкрасти. Або продати за скільки дадуть.

Гроші вивести в офшори. Всі ідеї "укро-їліти": Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21367 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1186 раз. Подякували: 2189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:03 Puente написав: budivelnik написав: Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати .

Все..ніяких роздач на халяву. Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...Все..ніяких роздач на халяву.



До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .

Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ... До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ...

Абсолютно вірно. Попрьоки Будівельника до наших людей зовсім не є справедливими. Йому чомусь скрізь халявщики мерещаться. Халявщиків давно вже немає. Єдиний халявщик в нас, керівна верхівка, не хочу говорити, що держава. Бо ці упирі окупували цю державу і не дають їй розвиватися. Абсолютно вірно. Попрьоки Будівельника до наших людей зовсім не є справедливими. Йому чомусь скрізь халявщики мерещаться. Халявщиків давно вже немає. Єдиний халявщик в нас, керівна верхівка, не хочу говорити, що держава. Бо ці упирі окупували цю державу і не дають їй розвиватися. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 18 тра, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28543 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:03 Puente написав: budivelnik написав: Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати .

Все..ніяких роздач на халяву. Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...Все..ніяких роздач на халяву. До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .

Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ... До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ... Ще раз

Поки в проблемах Вашої сімї буде винуватим Сімейне Законодавство

У проблемах низьких доходів-Податкове Законодавство



Доти у Вас буде погано і з сімєю і з доходами.



Ще раз

У нас є єдиний податок в якому ставки податку=ставкам з мінімальної зарплати

Один мільйон підприємців - цим скористались

Треба щоб цим користалось 5-10 млн... - хто винуватий що вони не хочуть ризикувати? Ще разПоки в проблемах Вашої сімї буде винуватим Сімейне ЗаконодавствоУ проблемах низьких доходів-Податкове ЗаконодавствоДоти у Вас буде погано і з сімєю і з доходами.Ще разУ нас є єдиний податок в якому ставки податку=ставкам з мінімальної зарплатиОдин мільйон підприємців - цим скористалисьТреба щоб цим користалось 5-10 млн... - хто винуватий що вони не хочуть ризикувати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22812 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:06 Козак-характерник написав: Попрьоки Будівельника до наших людей зовсім не є справедливими. Попрьоки Будівельника до наших людей зовсім не є справедливими.

Мій покійний дід, який пережив голод 1933 і воював з німцями у війні 1941-1945, сказав такий афоризм "Справедливості не було, немає і не буде!".

Запам,ятай це, любителю білого квитка і поважних жінок! Мій покійний дід, який пережив голод 1933 і воював з німцями у війні 1941-1945, сказав такий афоризм "".Запам,ятай це, любителю білого квитка і поважних жінок! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21367 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1186 раз. Подякували: 2189 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6117611861196120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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