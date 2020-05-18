Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Єдиний халявщик в нас, керівна верхівка, не хочу говорити, що держава. Бо ці упирі окупували цю державу і не дають їй розвиватися.
Єдиний халявщик - це той танцюрист, якому яйця танцювати заважають.... і він ніяк не може зрозуміти ,що керівник ансамблю,для того щоб покращити танець танцюриста єдине що може-це відрізати те що заважає....
Тепер танцюристу вибирати кастрація ,чи вид діяльності змінити...можна ще подумати як і танцюристом залишитись і кастрації уникнути..але це треба робити швидко і до того моменту коли керівник ансамблю впритул підійде з необхідними для кастрації інструментами.
Puente написав:От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ? Може і США - теж слабка ? Ви якось силу держави визначаєте по дисциплінованості населення чи виконанню вказівок влади . Так КНДР - надзвичайно сильна тоді , і Китай , і В"єтнам сучасний навіть ... Сучасна Росія - сильна держава ? Сила Швейцарії чи там Данії в чому ? Сила держави - в правильній структурі управління зверху донизу і знизу вгору . Коли абсолютна більшість населення впевнена в правильності прийнятих рішень вищим керівництвом і одночасно вище керівництво дуже чітко реагує на запити населення . Баланс і впевненість в майбутньому . Тут , зараз і для себе і своїх нащадків . Причому на всіх рівнях суспільства - від жебрака до олігарха ...
Скоріш за все людині не вистачає теоретичних знань, освіти. Він є практиком. Але теорію ніхто не відміняв. Людина просто не розуміє сутність держави і її призначення. Я взагалі помітив, що підприємці, що не мають освіти, зневажають НЕпрактиків, ставляться до них презирливо, мовляв, це протирачі штанів, халявщики... Вся оця риторика не лише від Будівельника. Але фундаментальну науку ніхто не відміняв. І вона повинна бути. Розуміння цього і не лише, не вистачає у верхівки. Немає системного уявлення на державу і процеси в ній. Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:1 Ніяких суперкласних результатів заробітчани не показують В тих(закордонних умовах) вони працюють найгірше в порівнянні з своїми потенційними конкурентами з країн в яких працюють заробітчани. Як правило наші там працюють на мінімальні ставки.
А хто каже про суперкласні ? Вони працюють так - як треба роботодавцю . Не гірше . Не краще - так , як треба . А конкуренція насправді у нас тільки в ціні ... Там , де дивляться на краще-гірше - працюють вже індивідуальні характеристики робітника . І заробітчани їдуть же не просто працювати - переважно вони і тут працювати можуть . Вони хочуть більше грошей за таку ж роботу по суті . Яку їм наші підприємці не можуть заплатити ... Навіть на рівні мінімальної там ...
Puente написав:От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ?
А що у Вас з логікою? Отже Ваша логіка Треба сильну Державу. з сильним лідером,який усіх змусить....замість крапок можете підставити що хочете
А тепер Сильний Лідер Черчіль,після перемоги у Другій Світовій - програє вибори.... Який логічний висновок? - виборці сильніші Черчіля і інструментів Держави... Адже Сталін - жодного разу вибори не програв....що до голодомору.що після.що тоді коли дружив з гітлерівцями ,що після перемоги над гітлерівцями,що до холодної війни ,що після диких втрат у Фінській....
Тому ще раз ,для тих хто не розуміє Сильна Держава=інтереси Держави вищі над інтересами Громадян Держави, тобто суспільство є слабким Сильне суспільство не потребує сильної Держави,воно і так живе добре. а тому у сильному суспільстві Держава не є чимось визначальним.Держава це найняті менеджери ,яких можна зняти/найняти навть у випадку коли вони хороші(суперефективні ) але при цьому порушують моральні правила цього суспільства(незадекларували кредит отриманий від банку.який є залежним від...)
Puente написав:От дійде у нас до все-таки сильного керівника колись ( не конкретно якесь прізвище - а в принципі ) ? Чи встигнемо ?
Чи розуміють ті,хто постійно наші проблеми переводить до відсутності сильного керівника... - що це фобія?
Сильний президент - це реально фобія українців. Сильні президенти потрібні диктатурам, при них вони розвиваються краще. Демократіям не потрібні сильні президенти. В Польщі я ніяких "сильних" президентів не знаю. Ось в Росії сильний президент, править вже 20 років, купа нафти і газу - а рівень життя не сильно вищий. А якби у нас було стільки нафти/газу то був би і нижчий. І де там(в Росії) ефективність сильного керівника?
Puente написав:Вони хочуть більше грошей за таку ж роботу по суті .
Хотіти -це нормально, треба ще мати можливості підкріплювати свої хотєлки. Як тільки наші заробітчани стають громадянами тих Держав в яких працюють - так відразу виявляється що було добре Жити десь - гроші тратити в Україні.
А як тільки треба витрачати гроші там де заробив - виявляється що життя там не мед. Як думаєте Коли заробітчани живуть втрьох-впятьох в одно-кімнатній але відправляють море гроше й в Україну... Чи могли б вони це робити ,живучи в квартирі аналогічні українській.. От і виходить Працювати десь ,жити по свинську але відправляти гроші вони можуть А працювати в Україні і жити по свинськи щоб назбирати грошей - вони не можуть... От і вся різниця.
Козак-характерник написав:Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають?
Всі ідеї "укро-їліти":
Вкрасти. Або продати за скільки дадуть. Гроші вивести в офшори.
з теми КРЖН копія поста від Франта. Так хто робив геноцид від 1991, що населення тепер як у 1963 , але насправді ще менше, так як мінус окуповані території.
Frant написав:Дані переписів населення. В формі графіка. В 2020 населення України - як в 1963 році!!! Падіння на 57 років вниз! Акуєть! Жодного зростання цін КРЖН вже не буде - з провінції немає кому їхати в Київ.
P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014. Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень."
Козак-характерник написав:Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка.
Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки 1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки 2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним 3 Не Бізнес обслуговує політику це Політика -обслуговує Бізнес
Тому Для тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство), або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм) Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі.... І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій) Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди.