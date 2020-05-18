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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61196120612161226123>
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:15

  Козак-характерник написав:Єдиний халявщик в нас, керівна верхівка, не хочу говорити, що держава. Бо ці упирі окупували цю державу і не дають їй розвиватися.
Єдиний халявщик - це той танцюрист, якому яйця танцювати заважають.... і він ніяк не може зрозуміти ,що керівник ансамблю,для того щоб покращити танець танцюриста єдине що може-це відрізати те що заважає....

Тепер танцюристу вибирати
кастрація ,чи вид діяльності змінити...можна ще подумати як і танцюристом залишитись і кастрації уникнути..але це треба робити швидко і до того моменту коли керівник ансамблю впритул підійде з необхідними для кастрації інструментами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:18

  Puente написав:От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ? Може і США - теж слабка ? Ви якось силу держави визначаєте по дисциплінованості населення чи виконанню вказівок влади . Так КНДР - надзвичайно сильна тоді , і Китай , і В"єтнам сучасний навіть ... Сучасна Росія - сильна держава ? Сила Швейцарії чи там Данії в чому ? Сила держави - в правильній структурі управління зверху донизу і знизу вгору . Коли абсолютна більшість населення впевнена в правильності прийнятих рішень вищим керівництвом і одночасно вище керівництво дуже чітко реагує на запити населення . Баланс і впевненість в майбутньому . Тут , зараз і для себе і своїх нащадків . Причому на всіх рівнях суспільства - від жебрака до олігарха ...

Скоріш за все людині не вистачає теоретичних знань, освіти. Він є практиком. Але теорію ніхто не відміняв. Людина просто не розуміє сутність держави і її призначення. Я взагалі помітив, що підприємці, що не мають освіти, зневажають НЕпрактиків, ставляться до них презирливо, мовляв, це протирачі штанів, халявщики... :) Вся оця риторика не лише від Будівельника. Але фундаментальну науку ніхто не відміняв. І вона повинна бути. Розуміння цього і не лише, не вистачає у верхівки. Немає системного уявлення на державу і процеси в ній. Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:26

  budivelnik написав:1 Ніяких суперкласних результатів заробітчани не показують
В тих(закордонних умовах) вони працюють найгірше в порівнянні з своїми потенційними конкурентами з країн в яких працюють заробітчани.
Як правило наші там працюють на мінімальні ставки.


А хто каже про суперкласні ? Вони працюють так - як треба роботодавцю . Не гірше . Не краще - так , як треба . А конкуренція насправді у нас тільки в ціні ... Там , де дивляться на краще-гірше - працюють вже індивідуальні характеристики робітника .
І заробітчани їдуть же не просто працювати - переважно вони і тут працювати можуть . Вони хочуть більше грошей за таку ж роботу по суті . Яку їм наші підприємці не можуть заплатити ... Навіть на рівні мінімальної там ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:27

  Puente написав:От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ?
А що у Вас з логікою?
Отже Ваша логіка
Треба сильну Державу. з сильним лідером,який усіх змусить....замість крапок можете підставити що хочете

А тепер
Сильний Лідер Черчіль,після перемоги у Другій Світовій - програє вибори....
Який логічний висновок? - виборці сильніші Черчіля і інструментів Держави...
Адже Сталін - жодного разу вибори не програв....що до голодомору.що після.що тоді коли дружив з гітлерівцями ,що після перемоги над гітлерівцями,що до холодної війни ,що після диких втрат у Фінській....

Тому ще раз ,для тих хто не розуміє
Сильна Держава=інтереси Держави вищі над інтересами Громадян Держави, тобто суспільство є слабким
Сильне суспільство не потребує сильної Держави,воно і так живе добре. а тому у сильному суспільстві Держава не є чимось визначальним.Держава це найняті менеджери ,яких можна зняти/найняти навть у випадку коли вони хороші(суперефективні ) але при цьому порушують моральні правила цього суспільства(незадекларували кредит отриманий від банку.який є залежним від...)
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:31

  budivelnik написав:
  Puente написав:От дійде у нас до все-таки сильного керівника колись ( не конкретно якесь прізвище - а в принципі ) ? Чи встигнемо ?
Чи розуміють ті,хто постійно наші проблеми переводить до відсутності сильного керівника... - що це фобія?

Сильний президент - це реально фобія українців.
Сильні президенти потрібні диктатурам, при них вони розвиваються краще.
Демократіям не потрібні сильні президенти. В Польщі я ніяких "сильних" президентів не знаю.
Ось в Росії сильний президент, править вже 20 років, купа нафти і газу - а рівень життя не сильно вищий. А якби у нас було стільки нафти/газу то був би і нижчий. І де там(в Росії) ефективність сильного керівника?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:31

  Puente написав:Вони хочуть більше грошей за таку ж роботу по суті .
Хотіти -це нормально, треба ще мати можливості підкріплювати свої хотєлки.
Як тільки наші заробітчани стають громадянами тих Держав в яких працюють - так відразу виявляється що було добре
Жити десь - гроші тратити в Україні.

А як тільки треба витрачати гроші там де заробив - виявляється що життя там не мед.
Як думаєте
Коли заробітчани живуть втрьох-впятьох в одно-кімнатній але відправляють море гроше й в Україну...
Чи могли б вони це робити ,живучи в квартирі аналогічні українській..
От і виходить
Працювати десь ,жити по свинську але відправляти гроші вони можуть
А працювати в Україні і жити по свинськи щоб назбирати грошей - вони не можуть...
От і вся різниця.
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:34

  unicdima написав:
  Schmit написав:А можна перелік, що ж він такого натворив?
Я знайшов таке.

я вже багато разів вам писав, але ви не коментуєте його злочини.

Злив зараховано
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:36

  Frant написав:
  Козак-характерник написав:Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають?


Всі ідеї "укро-їліти":

Вкрасти. Або продати за скільки дадуть.
Гроші вивести в офшори.


з теми КРЖН копія поста від Франта.
Так хто робив геноцид від 1991, що населення тепер як у 1963 , але насправді ще менше, так як мінус окуповані території.

  Frant написав:Дані переписів населення.
В формі графіка.
В 2020 населення України - як в 1963 році!!!
Падіння на 57 років вниз! Акуєть!
Жодного зростання цін КРЖН вже не буде - з провінції немає кому їхати в Київ.

P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014.
Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень."

Зображення


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2020)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:38

  Козак-характерник написав:Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка.
Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки
1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки
2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним
3 Не Бізнес обслуговує політику
це Політика -обслуговує Бізнес

Тому
Для тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),
або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)
Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....
І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)
Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди.
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:43

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:я вже багато разів вам писав, але ви не коментуєте його злочини.

Злив зараховано

де ти злив побачив?
ти готовий коментувати, чи ти як і всі інші ваші боти промовчиш чи включиш дурачка?
unicdima
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