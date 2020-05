Додано: Пон 18 тра, 2020 17:36

Frant написав: Козак-характерник написав: Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають? Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають?



Всі ідеї "укро-їліти":



Вкрасти. Або продати за скільки дадуть.

Гроші вивести в офшори. Всі ідеї "укро-їліти":



з теми КРЖН копія поста від Франта.

Так хто робив геноцид від 1991, що населення тепер як у 1963 , але насправді ще менше, так як мінус окуповані території.



Frant написав: Дані переписів населення.

В формі графіка.

В 2020 населення України - як в 1963 році!!!

Падіння на 57 років вниз! Акуєть!

Жодного зростання цін КРЖН вже не буде - з провінції немає кому їхати в Київ.



P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014.

Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень."









