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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 61196120612161226123> Додано: Пон 18 тра, 2020 17:15 Козак-характерник написав: Єдиний халявщик в нас, керівна верхівка, не хочу говорити, що держава. Бо ці упирі окупували цю державу і не дають їй розвиватися. Єдиний халявщик в нас, керівна верхівка, не хочу говорити, що держава. Бо ці упирі окупували цю державу і не дають їй розвиватися. Єдиний халявщик - це той танцюрист, якому яйця танцювати заважають.... і він ніяк не може зрозуміти ,що керівник ансамблю,для того щоб покращити танець танцюриста єдине що може-це відрізати те що заважає....



Тепер танцюристу вибирати

кастрація ,чи вид діяльності змінити...можна ще подумати як і танцюристом залишитись і кастрації уникнути..але це треба робити швидко і до того моменту коли керівник ансамблю впритул підійде з необхідними для кастрації інструментами. Єдиний халявщик - це той танцюрист, якому яйця танцювати заважають.... і він ніяк не може зрозуміти ,що керівник ансамблю,для того щоб покращити танець танцюриста єдине що може-це відрізати те що заважає....Тепер танцюристу вибиратикастрація ,чи вид діяльності змінити...можна ще подумати як і танцюристом залишитись і кастрації уникнути..але це треба робити швидко і до того моменту коли керівник ансамблю впритул підійде з необхідними для кастрації інструментами. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22817 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:18 Puente написав: От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ? Може і США - теж слабка ? Ви якось силу держави визначаєте по дисциплінованості населення чи виконанню вказівок влади . Так КНДР - надзвичайно сильна тоді , і Китай , і В"єтнам сучасний навіть ... Сучасна Росія - сильна держава ? Сила Швейцарії чи там Данії в чому ? Сила держави - в правильній структурі управління зверху донизу і знизу вгору . Коли абсолютна більшість населення впевнена в правильності прийнятих рішень вищим керівництвом і одночасно вище керівництво дуже чітко реагує на запити населення . Баланс і впевненість в майбутньому . Тут , зараз і для себе і своїх нащадків . Причому на всіх рівнях суспільства - від жебрака до олігарха ... От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ? Може і США - теж слабка ? Ви якось силу держави визначаєте по дисциплінованості населення чи виконанню вказівок влади . Так КНДР - надзвичайно сильна тоді , і Китай , і В"єтнам сучасний навіть ... Сучасна Росія - сильна держава ? Сила Швейцарії чи там Данії в чому ? Сила держави - в правильній структурі управління зверху донизу і знизу вгору . Коли абсолютна більшість населення впевнена в правильності прийнятих рішень вищим керівництвом і одночасно вище керівництво дуже чітко реагує на запити населення . Баланс і впевненість в майбутньому . Тут , зараз і для себе і своїх нащадків . Причому на всіх рівнях суспільства - від жебрака до олігарха ...

Скоріш за все людині не вистачає теоретичних знань, освіти. Він є практиком. Але теорію ніхто не відміняв. Людина просто не розуміє сутність держави і її призначення. Я взагалі помітив, що підприємці, що не мають освіти, зневажають НЕпрактиків, ставляться до них презирливо, мовляв, це протирачі штанів, халявщики... Вся оця риторика не лише від Будівельника. Але фундаментальну науку ніхто не відміняв. І вона повинна бути. Розуміння цього і не лише, не вистачає у верхівки. Немає системного уявлення на державу і процеси в ній. Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка. Скоріш за все людині не вистачає теоретичних знань, освіти. Він є практиком. Але теорію ніхто не відміняв. Людина просто не розуміє сутність держави і її призначення. Я взагалі помітив, що підприємці, що не мають освіти, зневажають НЕпрактиків, ставляться до них презирливо, мовляв, це протирачі штанів, халявщики...Вся оця риторика не лише від Будівельника. Але фундаментальну науку ніхто не відміняв. І вона повинна бути. Розуміння цього і не лише, не вистачає у верхівки. Немає системного уявлення на державу і процеси в ній. Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28545 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:26 budivelnik написав: 1 Ніяких суперкласних результатів заробітчани не показують

В тих(закордонних умовах) вони працюють найгірше в порівнянні з своїми потенційними конкурентами з країн в яких працюють заробітчани.

Як правило наші там працюють на мінімальні ставки.

1 Ніяких суперкласних результатів заробітчани не показуютьВ тих(закордонних умовах) вони працюють найгірше в порівнянні з своїми потенційними конкурентами з країн в яких працюють заробітчани.Як правило наші там працюють на мінімальні ставки.



А хто каже про суперкласні ? Вони працюють так - як треба роботодавцю . Не гірше . Не краще - так , як треба . А конкуренція насправді у нас тільки в ціні ... Там , де дивляться на краще-гірше - працюють вже індивідуальні характеристики робітника .

І заробітчани їдуть же не просто працювати - переважно вони і тут працювати можуть . Вони хочуть більше грошей за таку ж роботу по суті . Яку їм наші підприємці не можуть заплатити ... Навіть на рівні мінімальної там ... А хто каже про суперкласні ? Вони працюють так - як треба роботодавцю . Не гірше . Не краще - так , як треба . А конкуренція насправді у нас тільки в ціні ... Там , де дивляться на краще-гірше - працюють вже індивідуальні характеристики робітника .І заробітчани їдуть же не просто працювати - переважно вони і тут працювати можуть . Вони хочуть більше грошей за таку ж роботу по суті . Яку їм наші підприємці не можуть заплатити ... Навіть на рівні мінімальної там ... Puente Повідомлень: 3095 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:27 Puente написав: От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ? От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ? А що у Вас з логікою?

Отже Ваша логіка

Треба сильну Державу. з сильним лідером,який усіх змусить....замість крапок можете підставити що хочете



А тепер

Сильний Лідер Черчіль,після перемоги у Другій Світовій - програє вибори....

Який логічний висновок? - виборці сильніші Черчіля і інструментів Держави...

Адже Сталін - жодного разу вибори не програв....що до голодомору.що після.що тоді коли дружив з гітлерівцями ,що після перемоги над гітлерівцями,що до холодної війни ,що після диких втрат у Фінській....



Тому ще раз ,для тих хто не розуміє

Сильна Держава=інтереси Держави вищі над інтересами Громадян Держави, тобто суспільство є слабким

Сильне суспільство не потребує сильної Держави,воно і так живе добре. а тому у сильному суспільстві Держава не є чимось визначальним.Держава це найняті менеджери ,яких можна зняти/найняти навть у випадку коли вони хороші(суперефективні ) але при цьому порушують моральні правила цього суспільства(незадекларували кредит отриманий від банку.який є залежним від...) А що у Вас з логікою?Отже Ваша логікаТреба сильну Державу. з сильним лідером,який усіх змусить....замість крапок можете підставити що хочетеА теперСильний Лідер Черчіль,після перемоги у Другій Світовій - програє вибори....Який логічний висновок? - виборці сильніші Черчіля і інструментів Держави...Адже Сталін - жодного разу вибори не програв....що до голодомору.що після.що тоді коли дружив з гітлерівцями ,що після перемоги над гітлерівцями,що до холодної війни ,що після диких втрат у Фінській....Тому ще раз ,для тих хто не розумієСильна Держава=інтереси Держави вищі над інтересами Громадян Держави, тобто суспільство є слабкимСильне суспільство не потребує сильної Держави,воно і так живе добре. а тому у сильному суспільстві Держава не є чимось визначальним.Держава це найняті менеджери ,яких можна зняти/найняти навть у випадку коли вони хороші(суперефективні ) але при цьому порушують моральні правила цього суспільства(незадекларували кредит отриманий від банку.який є залежним від...) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22817 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:31 budivelnik написав: Puente написав: От дійде у нас до все-таки сильного керівника колись ( не конкретно якесь прізвище - а в принципі ) ? Чи встигнемо ? От дійде у нас до все-таки сильного керівника колись ( не конкретно якесь прізвище - а в принципі ) ? Чи встигнемо ? Чи розуміють ті,хто постійно наші проблеми переводить до відсутності сильного керівника... - що це фобія? Чи розуміють ті,хто постійно наші проблеми переводить до відсутності сильного керівника... - що це фобія?

Сильний президент - це реально фобія українців.

Сильні президенти потрібні диктатурам, при них вони розвиваються краще.

Демократіям не потрібні сильні президенти. В Польщі я ніяких "сильних" президентів не знаю.

Ось в Росії сильний президент, править вже 20 років, купа нафти і газу - а рівень життя не сильно вищий. А якби у нас було стільки нафти/газу то був би і нижчий. І де там(в Росії) ефективність сильного керівника? Сильний президент - це реально фобія українців.Сильні президенти потрібні диктатурам, при них вони розвиваються краще.Демократіям не потрібні сильні президенти. В Польщі я ніяких "сильних" президентів не знаю.Ось в Росії сильний президент, править вже 20 років, купа нафти і газу - а рівень життя не сильно вищий. А якби у нас було стільки нафти/газу то був би і нижчий. І де там(в Росії) ефективність сильного керівника? andrijk777

Повідомлень: 2114 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:31 Puente написав: Вони хочуть більше грошей за таку ж роботу по суті . Вони хочуть більше грошей за таку ж роботу по суті . Хотіти -це нормально, треба ще мати можливості підкріплювати свої хотєлки.

Як тільки наші заробітчани стають громадянами тих Держав в яких працюють - так відразу виявляється що було добре

Жити десь - гроші тратити в Україні.



А як тільки треба витрачати гроші там де заробив - виявляється що життя там не мед.

Як думаєте

Коли заробітчани живуть втрьох-впятьох в одно-кімнатній але відправляють море гроше й в Україну...

Чи могли б вони це робити ,живучи в квартирі аналогічні українській..

От і виходить

Працювати десь ,жити по свинську але відправляти гроші вони можуть

А працювати в Україні і жити по свинськи щоб назбирати грошей - вони не можуть...

От і вся різниця. Хотіти -це нормально, треба ще мати можливості підкріплювати свої хотєлки.Як тільки наші заробітчани стають громадянами тих Держав в яких працюють - так відразу виявляється що було добреЖити десь - гроші тратити в Україні.А як тільки треба витрачати гроші там де заробив - виявляється що життя там не мед.Як думаєтеКоли заробітчани живуть втрьох-впятьох в одно-кімнатній але відправляють море гроше й в Україну...Чи могли б вони це робити ,живучи в квартирі аналогічні українській..От і виходитьПрацювати десь ,жити по свинську але відправляти гроші вони можутьА працювати в Україні і жити по свинськи щоб назбирати грошей - вони не можуть...От і вся різниця. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22817 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:34 unicdima написав: Schmit написав: А можна перелік, що ж він такого натворив?

Я знайшов таке.

А можна перелік, що ж він такого натворив?Я знайшов таке.

я вже багато разів вам писав, але ви не коментуєте його злочини. я вже багато разів вам писав, але ви не коментуєте його злочини.

Злив зараховано Злив зараховано andrijk777

Повідомлень: 2114 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:36 Frant написав: Козак-характерник написав: Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають? Тому я і кажу, що дуже важливо, що є в головах еліти, чим вони живуть і дихають, які ідеї просувають?



Всі ідеї "укро-їліти":



Вкрасти. Або продати за скільки дадуть.

Гроші вивести в офшори. Всі ідеї "укро-їліти":



з теми КРЖН копія поста від Франта.

Так хто робив геноцид від 1991, що населення тепер як у 1963 , але насправді ще менше, так як мінус окуповані території.



Frant написав: Дані переписів населення.

В формі графіка.

В 2020 населення України - як в 1963 році!!!

Падіння на 57 років вниз! Акуєть!

Жодного зростання цін КРЖН вже не буде - з провінції немає кому їхати в Київ.



P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014.

Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень."









https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2020 ) Дані переписів населення.В формі графіка.В 2020 населення України - як в 1963 році!!!Падіння на 57 років вниз! Акуєть!P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014.Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень." з теми КРЖН копія поста від Франта.Так хто робив геноцид від 1991, що населення тепер як у 1963 , але насправді ще менше, так як мінус окуповані території. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19241 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1305 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:38 Козак-характерник написав: Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка. Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка. Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки

1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки

2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним

3 Не Бізнес обслуговує політику

це Політика -обслуговує Бізнес



Тому

Для тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),

або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)

Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....

І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)

Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди. Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним3 Не Бізнес обслуговує політикуце Політика -обслуговує БізнесТомуДля тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22817 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 17:43 andrijk777 написав: unicdima написав: я вже багато разів вам писав, але ви не коментуєте його злочини. я вже багато разів вам писав, але ви не коментуєте його злочини.

Злив зараховано Злив зараховано

де ти злив побачив?

ти готовий коментувати, чи ти як і всі інші ваші боти промовчиш чи включиш дурачка? де ти злив побачив?ти готовий коментувати, чи ти як і всі інші ваші боти промовчиш чи включиш дурачка? unicdima

Повідомлень: 460 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 61196120612161226123> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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