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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6120612161226123>
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:43

  Puente написав:
  budivelnik написав:Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати.
Все..ніяких роздач на халяву.


До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно .
Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ...


Наберите в поиске: *создание благоприятных условий*, *больше выхлоп* и т.п.

Или ещё проще:
Політичні дискусії
Суб 02 лис, 2019 16:19

Мы по кругу елозим уже который год.
Только сегодня слова *условия* и *эффективность* прозвучали от того, кому много лет на их указывали.
Правда, от этого ничего не изменилось))))) - всё равно приписывается *халява*, *забрати у когось*, *чекання* и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:53

  flyman написав:Так хто робив геноцид від 1991, що населення тепер як у 1963 , але насправді ще менше, так як мінус окуповані території.
Навіть мухам - краще коли їх менше.
Я от не розумію
1 Є різні варіанти зменшення населення
а - геноцид ( силове зменшення, коли Держава діє як вампір,забираючи примусово і силою в населення засоби до існування)
б - природнє - коли кожен індивідум приймає рішення що для нього краще - збільшувати чи зменшувати свою популяцію
2 Геноцид розглядати не будемо,перейдемо до того що відбувається в Україні - природнє зменшення (народжується менше ніж помирає)
Існують варіанти,коли природнє зменшення приводить до погіршення життя населення... тому що густина населення стає настільки малою,що населенню яке залишилось важко підтримувати інфраструктуру на займаних цим населенням територіях.
Чи є так в Україні?
Відповідь - ні.
Як приклад
Густина населення
Україна_________ - 70 осіб/км2
Середня по світу - 49 осіб/км2
Білорусь________ - 46
Литва___________ - 44
США_____________ - 33
Латвія__________ - 30
Швеція__________ - 22
Фінляндія,Норвегія-16
Росія____________ - 8
Казахстан________ - 7
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:55

  freeze написав:
Вы персонально в данном случае против Рабиновича или против нацизма ?
Всю эту фигню не раз пропагандировали даже на этой ветке и никогда это не вызывало ваше возмущение.

Персонально я против раздувания темы антисемитизма в Украине, что делается и на этом форуме.
На мой взгляд, случаи антисемитизма ничтожно малы, но всегда находятся те, кто хочет сделать из мухи слона.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:57

  flyman написав:Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Эту тему, повторно, начали разгонять пророссийские СМИ.
Первый раз - в декабре 2019 года
Ссылок на конкретные твиты, само собой, нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:58

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:
  unicdima написав:я вже багато разів вам писав, але ви не коментуєте його злочини.

Злив зараховано

де ти злив побачив?
ти готовий коментувати, чи ти як і всі інші ваші боти промовчиш чи включиш дурачка?

Ти не відповів що таке пропаганда, бот.
Тут знову злився.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:04

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:щоб держава слугувала інтересам своїх громадян, вона повинна бути міцною.
Отже квінесенція ващої логіки
Чим сильніший бандит...тим він більш лояльно буде ставитись до жертви...
Тепер пояснення моєї логіки
Чим більше Держава буде залежати від платника податків-тим краще вона про цього платника буде переживати...

То як
І далі будете настоювати на думці що сильна Держава(приклади сильних Держав-гітлерівська Німеччина, СРСР,,Росія) - тільки ці Держави дозволяли собі війни по власному бажанню і їх лідери покидали свої пости тільки по смертно
Приклади слабких Держав
- Англія, Черчіль виграв війну -і пішов і відставку бо програв вибори - висновок виборці сильніші від керівника Держави
- Франція , Де Голь


От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ? Може і США - теж слабка ? Ви якось силу держави визначаєте по дисциплінованості населення чи виконанню вказівок влади . Так КНДР - надзвичайно сильна тоді , і Китай , і В"єтнам сучасний навіть ... Сучасна Росія - сильна держава ? Сила Швейцарії чи там Данії в чому ? Сила держави - в правильній структурі управління зверху донизу і знизу вгору . Коли абсолютна більшість населення впевнена в правильності прийнятих рішень вищим керівництвом і одночасно вище керівництво дуже чітко реагує на запити населення . Баланс і впевненість в майбутньому . Тут , зараз і для себе і своїх нащадків . Причому на всіх рівнях суспільства - від жебрака до олігарха ...

Не))
Мне больше нравится, когда забывают о том, как в *слабких* державах (типа США Ии т.д.) привлекают к ответственности за неуплату налогов, неуборку придомовой территории и т.п.

Или как слабая Тетчер углекопов реформировала...
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:04

  Ой+ написав:
  AlexxK написав:Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев.... а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.
І це при тому, що по ПКС за Ющенка жили найкраще, а динаміка росту зарплат-пенсій взагалі найвища.

Я запостил это к тому, что никакого «краха политического режима» я не вижу. От слова «совсем». Первым звоночком может послужить провал СН на местных выборах,что совсем не очевидно. На рейтинге Зе выедут на раз. А чтобы рейтинг Зе существенно упал, должен быть такой зашквар, что ни на одну голову не налезет. Мелкие ошибки простят.
Поэтому, пока ничего экстраординарного не произошло, Зе – лидер опросов по тому же «Рейтингу». И как говорит ув. Детройтред – «низенько-низенько». :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:06

  Shram написав:
  Schmit написав:И шо, уже солдаты ВСУ брешут?


А что солдаты ВСУ не люди, а эльфы с наложенным заклятием правды?


О, уфимец! Как там дела в нефтяной сверхдержаве, почему с ветки волгари исчезли?
Жесткая конкуренция за место у помойки, куда просрочку из "Пятерочки" привозят?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:08

  pesikot написав:
  flyman написав:Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Эту тему, повторно, начали разгонять пророссийские СМИ.
Первый раз - в декабре 2019 года
Ссылок на конкретные твиты, само собой, нет


А типа 112 не пророссийское.
Но вообще опуститься до таких фейков... впрочем уже не удивительно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:18

НеКратко. 2020-05-18

НеКратко. 2020-05-18

1) Большой разговор | Первое интервью министра экономразвития. Как Игорь Петрашко собирается экономику спасать
Интервью шикарное :) Избранные места из глав
Одногруппник Шмыгаля, топ-менеджер Бахматюка

От каждого олигарха по министру ?
На жаль, програма, де-факто, не запрацювала на повну потужність. До оновлення програми, за 3 місяці всіма банками-партнерами програми "доступні кредити 5-7-9" видано 451 кредит на загальну суму 276 млн грн. Це дуже мало. І ми розуміємо, що вона не буде працювати зараз, бо банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів

А они хотели риски банкам, а себе лавры ?
Наша банківська система не працює. З моменту банкопаду пройшло вже майже п’ять повних років – достатньо часу для відновлення. Але система наразі у гіршому стані, ніж у 2014-му

Що воно несе.
Впрочем, тут и так понятно, Смолий им сильно мешает

2) Глава НБУ Смолий прокомментировал возможность своей отставки
Он отметил, что закон предусматривает срок каденции для главы НБУ семь лет. Кроме того есть перечень оснований, на основании которых председателя Нацбанка могут сменить.

Законно убрать Смолия не получится, а по беспределу - прощай МВФ

3) Уровень зарплат большинства украинцев
  • до 4723 грн – 9,6%;
  • от 4723,01 до 6000 грн – 21,3%;
  • от 6000,01 до 6500 грн – 6,2%;
  • от 6500,01 до 7000 грн – 5,7%;
  • от 7000,01 до 8000 грн – 7,8%;
  • от 8000,01 до 10000 грн – 11%;
  • от 10 000,01 до 12 000 грн – 9,7%;
  • от 12 000,01 до 15 000 грн – 9,9%;
  • от 15 000,01 до 20 000 грн – 8,5%;
  • от 20 000,01 до 25 000 грн – 4,3%;
  • более 25 000 грн – 6,0%.
4) Руководство скоростного филиала "Укрзализныци" отстранили из-за скандала с выбором поставщика питания

5) НАБУ получило доступ к служебным запискам о миллионных премиях менеджмента «Нафтогаза» - СМИ
Тем самым, хотят отбить желание у руководства НафтоГаза судится с РФ в международных судах

6) Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников
Художественный свист.
Иначе, необходимо и парочку еврейских религиозных праздников сделать государственными.

7) Почти 70% украинцев считают себя счастливыми - опрос
Не всё так уж и плохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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