Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Президент хоче чи ні,а буде створювати умови,по яким населення...ЗМОЖЕ БІЛЬШЕ і ЕФЕКТИВНІШЕ працювати. Все..ніяких роздач на халяву.
До чого тут халява взагалі ? І не знаю , що Ви бачите - а я бачу якраз переважно навпаки - населення викручується як може незважаючи на те , що робить керівництво . Хто успішніше , хто не дуже - але викручується . Оте , про що Ви говорите - основа ринкових рівноправних відносин капіталізму . У нас їх немає майже взагалі . Маленькі острівки , на яких крупні гравці не вигадали - як захопити , бо на даний момент маловигідно . Ну а ефективність роботи у нас показують заробітчани - які там десь чомусь працюють ефективно , а дома - раптом погано ... Парадокс якийсь ...
Наберите в поиске: *создание благоприятных условий*, *больше выхлоп* и т.п.
Мы по кругу елозим уже который год. Только сегодня слова *условия* и *эффективность* прозвучали от того, кому много лет на их указывали. Правда, от этого ничего не изменилось))))) - всё равно приписывается *халява*, *забрати у когось*, *чекання* и т.п.
flyman написав:Так хто робив геноцид від 1991, що населення тепер як у 1963 , але насправді ще менше, так як мінус окуповані території.
Навіть мухам - краще коли їх менше. Я от не розумію 1 Є різні варіанти зменшення населення а - геноцид ( силове зменшення, коли Держава діє як вампір,забираючи примусово і силою в населення засоби до існування) б - природнє - коли кожен індивідум приймає рішення що для нього краще - збільшувати чи зменшувати свою популяцію 2 Геноцид розглядати не будемо,перейдемо до того що відбувається в Україні - природнє зменшення (народжується менше ніж помирає) Існують варіанти,коли природнє зменшення приводить до погіршення життя населення... тому що густина населення стає настільки малою,що населенню яке залишилось важко підтримувати інфраструктуру на займаних цим населенням територіях. Чи є так в Україні? Відповідь - ні. Як приклад Густина населення Україна_________ - 70 осіб/км2 Середня по світу - 49 осіб/км2 Білорусь________ - 46 Литва___________ - 44 США_____________ - 33 Латвія__________ - 30 Швеція__________ - 22 Фінляндія,Норвегія-16 Росія____________ - 8 Казахстан________ - 7
flyman написав:Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Эту тему, повторно, начали разгонять пророссийские СМИ. Первый раз - в декабре 2019 года Ссылок на конкретные твиты, само собой, нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Козак-характерник написав:щоб держава слугувала інтересам своїх громадян, вона повинна бути міцною.
Отже квінесенція ващої логіки Чим сильніший бандит...тим він більш лояльно буде ставитись до жертви... Тепер пояснення моєї логіки Чим більше Держава буде залежати від платника податків-тим краще вона про цього платника буде переживати...
То як І далі будете настоювати на думці що сильна Держава(приклади сильних Держав-гітлерівська Німеччина, СРСР,,Росія) - тільки ці Держави дозволяли собі війни по власному бажанню і їх лідери покидали свої пости тільки по смертно Приклади слабких Держав - Англія, Черчіль виграв війну -і пішов і відставку бо програв вибори - висновок виборці сильніші від керівника Держави - Франція , Де Голь
От у Вас фантазії ... Це Великобританія - слабка держава , Франція при Де Голі ? Може і США - теж слабка ? Ви якось силу держави визначаєте по дисциплінованості населення чи виконанню вказівок влади . Так КНДР - надзвичайно сильна тоді , і Китай , і В"єтнам сучасний навіть ... Сучасна Росія - сильна держава ? Сила Швейцарії чи там Данії в чому ? Сила держави - в правильній структурі управління зверху донизу і знизу вгору . Коли абсолютна більшість населення впевнена в правильності прийнятих рішень вищим керівництвом і одночасно вище керівництво дуже чітко реагує на запити населення . Баланс і впевненість в майбутньому . Тут , зараз і для себе і своїх нащадків . Причому на всіх рівнях суспільства - від жебрака до олігарха ...
Не)) Мне больше нравится, когда забывают о том, как в *слабких* державах (типа США Ии т.д.) привлекают к ответственности за неуплату налогов, неуборку придомовой территории и т.п.
AlexxK написав:Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев.... а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.
І це при тому, що по ПКС за Ющенка жили найкраще, а динаміка росту зарплат-пенсій взагалі найвища.
Я запостил это к тому, что никакого «краха политического режима» я не вижу. От слова «совсем». Первым звоночком может послужить провал СН на местных выборах,что совсем не очевидно. На рейтинге Зе выедут на раз. А чтобы рейтинг Зе существенно упал, должен быть такой зашквар, что ни на одну голову не налезет. Мелкие ошибки простят. Поэтому, пока ничего экстраординарного не произошло, Зе – лидер опросов по тому же «Рейтингу». И как говорит ув. Детройтред – «низенько-низенько».
flyman написав:Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Эту тему, повторно, начали разгонять пророссийские СМИ. Первый раз - в декабре 2019 года Ссылок на конкретные твиты, само собой, нет
А типа 112 не пророссийское. Но вообще опуститься до таких фейков... впрочем уже не удивительно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
На жаль, програма, де-факто, не запрацювала на повну потужність. До оновлення програми, за 3 місяці всіма банками-партнерами програми "доступні кредити 5-7-9" видано 451 кредит на загальну суму 276 млн грн. Це дуже мало. І ми розуміємо, що вона не буде працювати зараз, бо банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів
А они хотели риски банкам, а себе лавры ?
Наша банківська система не працює. З моменту банкопаду пройшло вже майже п’ять повних років – достатньо часу для відновлення. Але система наразі у гіршому стані, ніж у 2014-му
Що воно несе. Впрочем, тут и так понятно, Смолий им сильно мешает