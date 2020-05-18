AlexxK написав:
Я запостил это к тому, что никакого «краха политического режима» я не вижу. От слова «совсем». Первым звоночком может послужить провал СН на местных выборах,что совсем не очевидно. На рейтинге Зе выедут на раз. А чтобы рейтинг Зе существенно упал, должен быть такой зашквар, что ни на одну голову не налезет. Мелкие ошибки простят.
Поэтому, пока ничего экстраординарного не произошло, Зе – лидер опросов по тому же «Рейтингу». И как говорит ув. Детройтред – «низенько-низенько».
Та отож.
Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...
И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.
Потому что по минимуму. Работают.
Свой потенциал только в сторону своих интересов выкладывают.