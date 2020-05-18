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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6120612161226123
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:20

  AlexxK написав:
  Ой+ написав:
  AlexxK написав:Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев.... а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.
І це при тому, що по ПКС за Ющенка жили найкраще, а динаміка росту зарплат-пенсій взагалі найвища.

Я запостил это к тому, что никакого «краха политического режима» я не вижу. От слова «совсем». Первым звоночком может послужить провал СН на местных выборах,что совсем не очевидно. На рейтинге Зе выедут на раз. А чтобы рейтинг Зе существенно упал, должен быть такой зашквар, что ни на одну голову не налезет. Мелкие ошибки простят.
Поэтому, пока ничего экстраординарного не произошло, Зе – лидер опросов по тому же «Рейтингу». И как говорит ув. Детройтред – «низенько-низенько». :)

Та отож.
Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...
И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.

Потому что по минимуму. Работают.
Свой потенциал только в сторону своих интересов выкладывают.
detroytred
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