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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6119612061216122
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:06

  freeze написав: Может быть народ просто устал от перманентного идеологического срача внутри страны, и время Кучмы воспринимается как эра некоего спокойствия.
Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко.

А мне при всех нормально жилось 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:10

  AlexxK написав:
  detroytred написав:Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...
И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.

Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика! :)

Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:14

  pesikot написав:
  freeze написав:
Вы персонально в данном случае против Рабиновича или против нацизма ?
Всю эту фигню не раз пропагандировали даже на этой ветке и никогда это не вызывало ваше возмущение.

Персонально я против раздувания темы антисемитизма в Украине, что делается и на этом форуме.
На мой взгляд, случаи антисемитизма ничтожно малы, но всегда находятся те, кто хочет сделать из мухи слона.


Все строго наоборот - из мухи не дают делать слона!

Показываю на последнем примере, о котором написал я - полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности", сознательные люди подвергли кейс огласке, другие сознательные люди широко распространили в СМИ. В итоге народные депутаты делают обращение в МВД, МВД проводит служебное расследование и полицейского, нарушевшего закон и мораль, увольняют со службы.

Зло побеждено в зародыше, муха не стала слоном, которым могла бы стать при молчаливом снисхождении.

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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:16

  freeze написав:
lapay написав:Стерненку, в СБУ, підозру так і не висунули, проходить як потерпілий. У антифашистів сьогодні траур.:)


Так как своему кадру крыша могла пидозру дать ? Да и какое отношение бытовуха имеет к СБУ.
Разве что прокуратура.

Но согласитесь, коллега freeze, кто-то тему со Стерненко раздул до небес.
И вы сами в этом постарались. Пока вы о нём не написали, я и не знал, кто это вообще такой

И три нападения - это уже никак не бытовуха. Не пытайтесь приуменьшить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:29

  pesikot написав:
  AlexxK написав:
  detroytred написав:Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...
И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.

Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика! :)

Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите

Ох уж эти нелепые сравнения.
(Из той же серии по нелепости, что изнасилование жены).

Операцию и т.п. выполняет исполнитель.
Президент и Ко - это категория управленцев. Управленческие функции.

Хороший исполнитель может удержать результат в рамках допустимого при низком качестве или самоустранении управленца. Особенно в связке главврач-хирург.

Хирурги у нас нормальные.
Меняются главврачи.
Которые не могут создать благоприятных для больницы условий для развития. Роста эффективности.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:41

  pesikot написав:
  AlexxK написав:
  detroytred написав:Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...
И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.

Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика! :)

Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите

Вообще-то это была шутка. Там стоял смайлик :)
По чувству юмора вы недалеко ушли от одного нудного форумчанина. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:47

  zРадио написав:полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности"


И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:50

  Sommer написав:
  zРадио написав:полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности"


И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине".


Ты тупой, или притворяешься? Те, кто об этом написал, подсветили антисемитизм одного мента, чтобы не пришлось потом писать о "страшном антисемитизме в Украине"
zРадио
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  #<1 ... 6119612061216122
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