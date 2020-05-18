Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6119612061216122 Додано: Пон 18 тра, 2020 19:06 freeze написав: Может быть народ просто устал от перманентного идеологического срача внутри страны, и время Кучмы воспринимается как эра некоего спокойствия.

Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко. Может быть народ просто устал от перманентного идеологического срача внутри страны, и время Кучмы воспринимается как эра некоего спокойствия.Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко.

А мне при всех нормально жилось А мне при всех нормально жилось Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17270 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 19:10 AlexxK написав: detroytred написав: Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...

И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*. Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.

Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика! Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика!

Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4548 З нами з: 31.08.09 Подякував: 316 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 19:14 pesikot написав: freeze написав:

Вы персонально в данном случае против Рабиновича или против нацизма ?

Всю эту фигню не раз пропагандировали даже на этой ветке и никогда это не вызывало ваше возмущение. Вы персонально в данном случае против Рабиновича или против нацизма ?Всю эту фигню не раз пропагандировали даже на этой ветке и никогда это не вызывало ваше возмущение.

Персонально я против раздувания темы антисемитизма в Украине, что делается и на этом форуме.

На мой взгляд, случаи антисемитизма ничтожно малы, но всегда находятся те, кто хочет сделать из мухи слона. Персонально я против раздувания темы антисемитизма в Украине, что делается и на этом форуме.На мой взгляд, случаи антисемитизма ничтожно малы, но всегда находятся те, кто хочет сделать из мухи слона.



Все строго наоборот - из мухи не дают делать слона!



Показываю на последнем примере, о котором написал я - полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности", сознательные люди подвергли кейс огласке, другие сознательные люди широко распространили в СМИ. В итоге народные депутаты делают обращение в МВД, МВД проводит служебное расследование и полицейского, нарушевшего закон и мораль, увольняют со службы.



Зло побеждено в зародыше, муха не стала слоном, которым могла бы стать при молчаливом снисхождении.



Все строго наоборот - из мухи не дают делать слона!Показываю на последнем примере, о котором написал я - полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности", сознательные люди подвергли кейс огласке, другие сознательные люди широко распространили в СМИ. В итоге народные депутаты делают обращение в МВД, МВД проводит служебное расследование и полицейского, нарушевшего закон и мораль, увольняют со службы.Зло побеждено в зародыше, муха не стала слоном, которым могла бы стать при молчаливом снисхождении. zРадио

Повідомлень: 5637 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 19:16 freeze написав: lapay написав: Стерненку, в СБУ, підозру так і не висунули, проходить як потерпілий. У антифашистів сьогодні траур. Стерненку, в СБУ, підозру так і не висунули, проходить як потерпілий. У антифашистів сьогодні траур.



Так как своему кадру крыша могла пидозру дать ? Да и какое отношение бытовуха имеет к СБУ.

Разве что прокуратура. Так как своему кадру крыша могла пидозру дать ? Да и какое отношение бытовуха имеет к СБУ.Разве что прокуратура.

Но согласитесь, коллега freeze, кто-то тему со Стерненко раздул до небес.

И вы сами в этом постарались. Пока вы о нём не написали, я и не знал, кто это вообще такой



И три нападения - это уже никак не бытовуха. Не пытайтесь приуменьшить. Но согласитесь, коллега, кто-то тему со Стерненко раздул до небес.И вы сами в этом постарались. Пока вы о нём не написали, я и не знал, кто это вообще такойИ три нападения - это уже никак не бытовуха. Не пытайтесь приуменьшить. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4548 З нами з: 31.08.09 Подякував: 316 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 19:29 pesikot написав: AlexxK написав: detroytred написав: Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...

И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*. Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.

Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика! Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика!

Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите

Ох уж эти нелепые сравнения.

(Из той же серии по нелепости, что изнасилование жены).



Операцию и т.п. выполняет исполнитель.

Президент и Ко - это категория управленцев. Управленческие функции.



Хороший исполнитель может удержать результат в рамках допустимого при низком качестве или самоустранении управленца. Особенно в связке главврач-хирург.



Хирурги у нас нормальные.

Меняются главврачи.

Которые не могут создать благоприятных для больницы условий для развития. Роста эффективности. Ох уж эти нелепые сравнения.(Из той же серии по нелепости, что изнасилование жены).Операцию и т.п. выполняет исполнитель.Президент и Ко - это категория управленцев. Управленческие функции.Хороший исполнитель может удержать результат в рамках допустимого при низком качестве или самоустранении управленца. Особенно в связке главврач-хирург.Хирурги у нас нормальные.Меняются главврачи.Которые не могут создать благоприятных для больницы условий для развития. Роста эффективности. detroytred

Повідомлень: 22960 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 19:41 pesikot написав: AlexxK написав: detroytred написав: Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...

И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*. Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками...И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.

Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика! Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика!

Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите

Вообще-то это была шутка. Там стоял смайлик

По чувству юмора вы недалеко ушли от одного нудного форумчанина. Вообще-то это была шутка. Там стоял смайликПо чувству юмора вы недалеко ушли от одного нудного форумчанина. AlexxK Повідомлень: 222 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 19:47 zРадио написав: полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности" полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности"



И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине". И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5130 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 19:50 Sommer написав: zРадио написав: полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности" полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности"



И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине". И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине".



Ты тупой, или притворяешься? Те, кто об этом написал, подсветили антисемитизм одного мента, чтобы не пришлось потом писать о "страшном антисемитизме в Украине" Ты тупой, или притворяешься? Те, кто об этом написал, подсветили антисемитизм, чтобы не пришлось потом писать о "страшном антисемитизме в Украине" zРадио

Повідомлень: 5637 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6119612061216122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Starikan і 6 гостейМодератори: ТупУм