Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Может быть народ просто устал от перманентного идеологического срача внутри страны, и время Кучмы воспринимается как эра некоего спокойствия. Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко.
А мне при всех нормально жилось
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
detroytred написав:Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками... И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.
Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика!
Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав: Вы персонально в данном случае против Рабиновича или против нацизма ? Всю эту фигню не раз пропагандировали даже на этой ветке и никогда это не вызывало ваше возмущение.
Персонально я против раздувания темы антисемитизма в Украине, что делается и на этом форуме. На мой взгляд, случаи антисемитизма ничтожно малы, но всегда находятся те, кто хочет сделать из мухи слона.
Все строго наоборот - из мухи не дают делать слона!
Показываю на последнем примере, о котором написал я - полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности", сознательные люди подвергли кейс огласке, другие сознательные люди широко распространили в СМИ. В итоге народные депутаты делают обращение в МВД, МВД проводит служебное расследование и полицейского, нарушевшего закон и мораль, увольняют со службы.
Зло побеждено в зародыше, муха не стала слоном, которым могла бы стать при молчаливом снисхождении.
detroytred написав:Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками... И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.
Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика!
Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите
Ох уж эти нелепые сравнения. (Из той же серии по нелепости, что изнасилование жены).
Операцию и т.п. выполняет исполнитель. Президент и Ко - это категория управленцев. Управленческие функции.
Хороший исполнитель может удержать результат в рамках допустимого при низком качестве или самоустранении управленца. Особенно в связке главврач-хирург.
Хирурги у нас нормальные. Меняются главврачи. Которые не могут создать благоприятных для больницы условий для развития. Роста эффективности.
detroytred написав:Если убрать артистическую родословную)) ЗЕ и его словесные (только словесные!!!) выверты аля *я не лох* т.п., то нет существенной разницы с папередныками... И это самая большая пощёчина всем можновладцям-профи --- что они, что *кухарка*.
Возможно, именно в этом и состоит историческая миссия преЗЕдента комика!
Да не вопрос, пусть вам мед.операцию делает кухарка. Разницу сразу заметите
Вообще-то это была шутка. Там стоял смайлик По чувству юмора вы недалеко ушли от одного нудного форумчанина.