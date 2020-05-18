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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:31

Starikan
Медіальна 8000.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:51

  andrijk777 написав:Starikan
Медіальна 8000.

имхо, я бы склонялся к данным средней ЗП ПФУ
ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для начисления пенсий
Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:54

  andrijk777 написав:Starikan
Медіальна 8000.


Медиальная? :mrgreen: Ты что, домашку по биологии параллельно делаешь? М-да... уровень образования некоторых завсегдатаев ветки одновременно и смешит, и пугает...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:21

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности"


И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине".


Ты тупой, или притворяешься?

О, кремлебота начало корежить. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:35

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Все строго наоборот - из мухи не дают делать слона!

Ты в своих попытках всё время со мной спорить и подтвердил, что фактов антисемитизма крайне мало в Украине. А если они и есть, то по ним проводятся расследования :)


https://jewishnews.com.ua/society/otchet-po-antisemitizmu-v-ukraine-za-2019-god
"Снижение уровня антисемитизма в Украине ОЕОУ связывает со сменой власти, вследствие чего снижается активная героизации лиц, принимавших участие в уничтожении евреев и лиц, причастных к еврейским погромам."
Странный какой-то вывод, негосударственный прямо :mrgreen:
vano80
 
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Schmit
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