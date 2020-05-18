Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:31
Starikan Медіальна 8000.
andrijk777
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:51
andrijk777 написав: Starikan
Медіальна 8000.
имхо, я бы склонялся к данным средней ЗП ПФУ
ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для начисления пенсий
Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:54
andrijk777 написав: Starikan
Медіальна 8000.
Медиальная?
Ты что, домашку по биологии параллельно делаешь? М-да... уровень образования некоторых завсегдатаев ветки одновременно и смешит, и пугает...
zРадио
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:21
zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав:
полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности"
И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине".
Ты тупой, или притворяешься?
О, кремлебота начало корежить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:35
pesikot написав: zРадио написав:
Все строго наоборот - из мухи не дают делать слона!
Ты в своих попытках всё время со мной спорить и подтвердил, что фактов антисемитизма крайне мало в Украине. А если они и есть, то по ним проводятся расследования
https://jewishnews.com.ua/society/otchet-po-antisemitizmu-v-ukraine-za-2019-god
"Снижение уровня антисемитизма в Украине ОЕОУ связывает со сменой власти, вследствие чего снижается активная героизации лиц, принимавших участие в уничтожении евреев и лиц, причастных к еврейским погромам."
Странный какой-то вывод, негосударственный прямо
vano80
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:40
Schmit
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