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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6121612261236124>
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:31

Starikan
Медіальна 8000.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:51

  andrijk777 написав:Starikan
Медіальна 8000.

имхо, я бы склонялся к данным средней ЗП ПФУ
ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для начисления пенсий
Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:54

  andrijk777 написав:Starikan
Медіальна 8000.


Медиальная? :mrgreen: Ты что, домашку по биологии параллельно делаешь? М-да... уровень образования некоторых завсегдатаев ветки одновременно и смешит, и пугает...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:21

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:полицейский из Ивано-Франковска решил сделать перепись "лиц еврейской национальности"


И сразу кремлеботам раздолье - на примере одного мента раздуть "страшный антисемитизм в Украине".


Ты тупой, или притворяешься?

О, кремлебота начало корежить. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:35

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Все строго наоборот - из мухи не дают делать слона!

Ты в своих попытках всё время со мной спорить и подтвердил, что фактов антисемитизма крайне мало в Украине. А если они и есть, то по ним проводятся расследования :)


https://jewishnews.com.ua/society/otchet-po-antisemitizmu-v-ukraine-za-2019-god
"Снижение уровня антисемитизма в Украине ОЕОУ связывает со сменой власти, вследствие чего снижается активная героизации лиц, принимавших участие в уничтожении евреев и лиц, причастных к еврейским погромам."
Странный какой-то вывод, негосударственный прямо :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:40

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:45

  vano80 написав:
https://jewishnews.com.ua/society/otchet-po-antisemitizmu-v-ukraine-za-2019-god
"Снижение уровня антисемитизма в Украине ОЕОУ связывает со сменой власти, вследствие чего снижается активная героизации лиц, принимавших участие в уничтожении евреев и лиц, причастных к еврейским погромам."
Странный какой-то вывод, негосударственный прямо :mrgreen:

Там же написано, що зросла кількість актів вандалізму. Ну і 66 разів за рік - дрібниці, на цій гілці за день частіше буває, коли деякі персонажі на Україну і українців наїзжають.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:42

  vano80 написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:
Все строго наоборот - из мухи не дают делать слона!

Ты в своих попытках всё время со мной спорить и подтвердил, что фактов антисемитизма крайне мало в Украине. А если они и есть, то по ним проводятся расследования :)


https://jewishnews.com.ua/society/otchet-po-antisemitizmu-v-ukraine-za-2019-god
"Снижение уровня антисемитизма в Украине ОЕОУ связывает со сменой власти, вследствие чего снижается активная героизации лиц, принимавших участие в уничтожении евреев и лиц, причастных к еврейским погромам."


Ну естественно снижается. 75 лет победы, вот это вот все...
Не хотят марать облик советских "освободителей".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:19

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка.
Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки
1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки
2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним
3 Не Бізнес обслуговує політику
це Політика -обслуговує Бізнес

Тому
Для тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),
або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)
Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....
І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)
Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди.

Так Ви є націоналістом чи глобалістом? Якщо глобалістом, то як це поєднується з тими тезами, що Ви озвучували раніше? Глобалізація передбачає втрату значну суверенітету, поширення масової, а не національної культури, уніфікацію в багатьох сферах життя ...Національний варіант побудови держави, він значно замкнутіший в собі, орієнтований на захист передусім нації з її особливостями: мови, культури, традицій.

З приводу відділення бізнесу від влади...Це була одна з ключових тез першого і другого Майданів. Ви проти цього? Наведу точку зору Олександа Савченко.

LDaily: Ми завжди покладаємо великі надії на чергові вибори. Чи справді вони зможуть принести очікувані результати?

О. Савченко: Ми так живемо вже 26 років. І хоча зараз найбідніші в Європі, але живемо. Можна бути ще біднішими й жити. Загалом, людина до всього звикає. Просто питома вага бідних в Україні дуже висока. У нас ВВП на душу населення – середньоафриканський. Це не перебільшення. Тобто понад половину країн Африки за статистикою живуть краще, ніж українці. По це свідчать аналізи Світового банку, МВФ. І наша політична еліта, у принципі, задоволена таким станом.

Саме тому ми повинні розпочати зміни з формування влади. Треба прийняти закон про доходи представників влади України. У чому полягає його суть? В Україні влада – це джерело надприбутків. Також влада – це корупція. А вона дає найбільші прибутки. Якщо ви були бізнесменом і вирішили, що хочете заробити багато грошей, куди б ви вкладали? Звісно, у корупцію, яка дає надприбутки. У нас при владі чимало бізнесменів, які найбільше за все цінять гроші.

Натомість у наших міжнародних партнерів у Європі й США у владу йдуть люди іншого калібру, зазвичай не бізнесмени. Звісно, є винятки. Це – президент США Дональд Трамп і екс-прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.

Наше завдання – на наступних виборах до влади повинні прийти не бізнесмени. Це ті особи, які над усе на світі гроші люблять не гроші. Для цього потрібно зробити, щоб влада була місцем, де люди втрачають гроші. Тобто всі доходи, окрім заробітної плати, мають перераховуватися в бюджет відповідного рівня. Наприклад, якщо політик має компанію, яка заробила 200 млн гривень дивідендів, то він повинен направити їх у бюджет України. Тобто прийшовши до влади, чиновник віддає всі свої доходи державі під час свого служіння. Бізнесмен, якщо він іде в політику, має перетворитися на мецената. Тоді потяг до влади значно ослабне.

LDaily: Як багато вже є прихильників вашої ідеї очищення влади?

О. Савченко: Я минулого року прийшов до цієї думки. Бо шукав, звідки корені наших бід, що можна змінити, чому після кожного Майдану до влади приходять ще більш товстошкурі й цинічніші бізнесмени, які ще більше грабують державу, ніж попередники?

Влада притягує гроші. А найбільше вміють заробляти гроші бізнесмени. І в кого є фінанси, той завжди переможе в боротьбі за владу. І навіть реформа виборчої системи нічого не змінить. Треба підходити до цього питання радикальніше.

Свою ідею я озвучив у власній книжці. Також намагався донести її до міністрів та депутатів з провладної фракції. Але їм це не цікаво. Навіть опозиціонери виступають категорично проти такого нововведення. Вони самі визнають, що тоді їм немає сенсу йти у владу.

На мою думку, єдиний крок, який зараз надважливий, – це відділити бізнес від влади. Вийти з кризи можна, головне – дочекатися. І допомогти нам у цьому можуть Європейський Союз та диктатор, якого потребує сучасна система держави. Диктатури на перехідному періоді дуже часто закінчувалися успіхом. Тому в нас є всі шанси.
https://ldaily.ua/interviews/potribno-b ... vid-vladi/
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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  lapay написав:Ну от, почалось голосіння по невинно загублений душі, проти якої СБУ відкрило справу за замах на Стерненка. Так Баканова вже немає, Венедіктова на марші, а в справі Стерненка нічого не змінилось.:)

Пока жив Сорос Стерненку ничего не будет.
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