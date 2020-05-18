Додано: Пон 18 тра, 2020 23:19

budivelnik написав: Козак-характерник написав: Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка. Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка. Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки

1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки

2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним

3 Не Бізнес обслуговує політику

це Політика -обслуговує Бізнес



Тому

Для тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),

або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)

Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....

І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)

Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди. Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним3 Не Бізнес обслуговує політикуце Політика -обслуговує БізнесТомуДля тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди.

Ми так живемо вже 26 років. І хоча зараз найбідніші в Європі, але живемо. Можна бути ще біднішими й жити. Загалом, людина до всього звикає. Просто питома вага бідних в Україні дуже висока. У нас ВВП на душу населення – середньоафриканський. Це не перебільшення. Тобто понад половину країн Африки за статистикою живуть краще, ніж українці. По це свідчать аналізи Світового банку, МВФ

наша політична еліта, у принципі, задоволена таким станом

Саме тому ми повинні розпочати зміни з формування влади. Треба прийняти закон про доходи представників влади України. У чому полягає його суть? В Україні влада – це джерело надприбутків. Також влада – це корупція. А вона дає найбільші прибутки. Якщо ви були бізнесменом і вирішили, що хочете заробити багато грошей, куди б ви вкладали? Звісно, у корупцію, яка дає надприбутки. У нас при владі чимало бізнесменів, які найбільше за все цінять гроші.

Натомість у наших міжнародних партнерів у Європі й США у владу йдуть люди іншого калібру, зазвичай не бізнесмени. Звісно, є винятки. Це – президент США Дональд Трамп і екс-прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі

Бізнесмен, якщо він іде в політику, має перетворитися на мецената

Влада притягує гроші. А найбільше вміють заробляти гроші бізнесмени. І в кого є фінанси, той завжди переможе в боротьбі за владу. І навіть реформа виборчої системи нічого не змінить. Треба підходити до цього питання радикальніше

На мою думку, єдиний крок, який зараз надважливий, – це відділити бізнес від влади. Вийти з кризи можна, головне – дочекатися. І допомогти нам у цьому можуть Європейський Союз та диктатор, якого потребує сучасна система держави. Диктатури на перехідному періоді дуже часто закінчувалися успіхом. Тому в нас є всі шанси

Так Ви є націоналістом чи глобалістом? Якщо глобалістом, то як це поєднується з тими тезами, що Ви озвучували раніше? Глобалізація передбачає втрату значну суверенітету, поширення масової, а не національної культури, уніфікацію в багатьох сферах життя ...Національний варіант побудови держави, він значно замкнутіший в собі, орієнтований на захист передусім нації з її особливостями: мови, культури, традицій.З приводу відділення бізнесу від влади...Це була одна з ключових тез першого і другого Майданів. Ви проти цього? Наведу точку зору Олександа Савченко.LDaily: Ми завжди покладаємо великі надії на чергові вибори. Чи справді вони зможуть принести очікувані результати?О. Савченко:. ІНаше завдання – на наступних виборах до влади повинні прийти не бізнесмени. Це ті особи, які над усе на світі гроші люблять не гроші. Для цього потрібно зробити, щоб влада була місцем, де люди втрачають гроші. Тобто всі доходи, окрім заробітної плати, мають перераховуватися в бюджет відповідного рівня. Наприклад, якщо політик має компанію, яка заробила 200 млн гривень дивідендів, то він повинен направити їх у бюджет України. Тобто прийшовши до влади, чиновник віддає всі свої доходи державі під час свого служіння.. Тоді потяг до влади значно ослабне.LDaily: Як багато вже є прихильників вашої ідеї очищення влади?О. Савченко: Я минулого року прийшов до цієї думки. Бо шукав, звідки корені наших бід, що можна змінити, чому після кожного Майдану до влади приходять ще більш товстошкурі й цинічніші бізнесмени, які ще більше грабують державу, ніж попередники?Свою ідею я озвучив у власній книжці. Також намагався донести її до міністрів та депутатів з провладної фракції. Але їм це не цікаво. Навіть опозиціонери виступають категорично проти такого нововведення. Вони самі визнають, що тоді їм немає сенсу йти у владу.