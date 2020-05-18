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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:32
Re: Політичні дискусії
чому не обговорюєте нове інтерв`ю Гордона?
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:38
Где вы увидели рост всего при Ющенко???
При нем существенно затормозился рост ВВП, который был в период второго срока Кучмы. А рост зарплат в начале правления Ющенко шел по инерции, за рекордными темпами роста экономики в 2002-03.
А затем, при Ющенко и премьере Тимошенко, случился глубокий обвал 2008-09. Да, был всемирный экономический кризис, но по Украине он ударил гораздо сильнее, чем по другим странам. К примеру в Польше даже в 2009 наблюдался рост ВВП на 1,5%, у нас же обвал на 5,5%.
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