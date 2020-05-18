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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6122612361246125> Додано: Пон 18 тра, 2020 23:32 Re: Політичні дискусії чому не обговорюєте нове інтерв`ю Гордона? unicdima

Повідомлень: 456 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 23:38 freeze написав: Ой+ написав: freeze написав: Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко. Я бы для себя разделил первое место между Кучмой и Ющенко.



Цікаво. Ющенка за прем'єрів та прем'єрок? Цікаво. Ющенка за прем'єрів та прем'єрок?



Ющенко за покупательскую способность и рост всего.

Кучму за спокойствие.

Все остальные президенты нервические и дерганные. Ющенко за покупательскую способность и рост всего.Кучму за спокойствие.Все остальные президенты нервические и дерганные.

Где вы увидели рост всего при Ющенко???

При нем существенно затормозился рост ВВП, который был в период второго срока Кучмы. А рост зарплат в начале правления Ющенко шел по инерции, за рекордными темпами роста экономики в 2002-03.

А затем, при Ющенко и премьере Тимошенко, случился глубокий обвал 2008-09. Да, был всемирный экономический кризис, но по Украине он ударил гораздо сильнее, чем по другим странам. К примеру в Польше даже в 2009 наблюдался рост ВВП на 1,5%, у нас же обвал на 5,5%. Где вы увидели рост всего при Ющенко???При нем существенно затормозился рост ВВП, который был в период второго срока Кучмы. А рост зарплат в начале правления Ющенко шел по инерции, за рекордными темпами роста экономики в 2002-03.А затем, при Ющенко и премьере Тимошенко, случился глубокий обвал 2008-09. Да, был всемирный экономический кризис, но по Украине он ударил гораздо сильнее, чем по другим странам. К примеру в Польше даже в 2009 наблюдался рост ВВП на 1,5%, у нас же обвал на 5,5%. Tegularius Повідомлень: 1243 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 00:49 pesikot написав: andrijk777 написав: Starikan

Медіальна 8000. Медіальна 8000.

имхо, я бы склонялся к данным средней ЗП ПФУ

ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для начисления пенсий

Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен. имхо, я бы склонялся к данным средней ЗП ПФУ

Середня це туфта - "средняя по больнице". Чим більше олігархів тим більша середня...

Медіанна - це об'єктивніший показник.

Інша справа, що цим даним довіри небагато. Звідки вони беруть розбивку по зарплатах - питання. Середня це туфта - "средняя по больнице". Чим більше олігархів тим більша середня...Медіанна - це об'єктивніший показник.Інша справа, що цим даним довіри небагато. Звідки вони беруть розбивку по зарплатах - питання. Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 19 тра, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2118 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 00:51 unicdima написав: чому не обговорюєте нове інтерв`ю Гордона? чому не обговорюєте нове інтерв`ю Гордона?

пропонуєш обговорювати чергову російську пропаганду? пропонуєш обговорювати чергову російську пропаганду? andrijk777

Повідомлень: 2118 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 01:05 andrijk777 написав: пропонуєш обговорювати чергову російську пропаганду? пропонуєш обговорювати чергову російську пропаганду?

Гордон, который жарко подддерживал майдан и АТО, а сейчас везде призывает полностью прекратить торговые отношения с Россией - российская пропаганда? Гордон, который жарко подддерживал майдан и АТО, а сейчас везде призывает полностью прекратить торговые отношения с Россией - российская пропаганда? Tegularius Повідомлень: 1243 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 01:50 Менальність укранця: погляди. У книзі Мирослава Дочинеця «Дорога в небо – до людей» (Мукачево,

2011. – С. 161-168) вміщено бачення доктора економіки з США, автора

кількох книг, українця за походженням Осипа Мороза тих викликів, які

постали перед Україною. Вчений досліджував проблему людини як частину

цілісності, частину своєї держави і світу. Думки О. Мороза дуже правдиві,

слушні, хоча не всі погодяться із деякими висновками. Одне – жити у США,

інше – в Україні. Пропонуємо фрагменти інтерв’ю зі вченим:



– Отже, пане Осипе, що таке «українство»?



– Українство – це хутір, ґражда, це «моя хата скраю»… Зі своєю

локальністю, самодостатністю, своїми тужними піснями і кволим

сподіванням на когось. В українців немає чуття групи, як у американців,

общинності і єдності – як у японців. В українця пірамідальна психологія

поведінки. Він не прагне успіху, лідерства. Йому досить, щоб ті, хто поряд,

були слабші, дурніші, лінивіші, і він на їх тлі міг би реалізуватися…

Ментальність українця ґрунтується на недовірі іншому. Він щиро

говорить «повірте мені», але не вірить собі навіть сам. Українці легше дають

себе зорганізувати проти чогось, але за розв’язання проблеми самі братися не

хочуть. Чекають, що це зробить хтось інший – голова села, президент,

Газпром, НАТО, а, може, й Матір Божа… Не може мати розвитку той, хто

живе лише думкою на рік уперед – «від хліба до хліба». Пережити

опалювальний сезон, провести посівну, вибори, створити коаліцію тощо – це

рудименти селянської ментальності».



Наш коментар. Погоджуючись з багатьма думками вченого, зауважимо

лише, що Україна годує своїм хлібом десятки мільйонів людей світу. Ми

увійшли в чільну п’ятірку найбільших експортерів зерна! А це праця і піт

наших роботящих селян!



І далі (там само, с. 163) О. Мороз каже:



– Що ж заважає нам бути нині іншими, коли західні цінності поряд?



– Пристосуванство і шалений опір до змін… «Ветерани» живуть

повоєнною романтикою – медалі, жінки, дешева горілка, безкоштовне житло,

путівки. Вони ідеалізують не стільки комуністичний лад, скільки молодість,

пору можливостей. Рухівцям, націонал-демократам потрібно було шукати з

ними делікатну спільну мову, а не «комуністи», «москалі», «енкаведисти»…

Почуття української меншовартості теж гальмує поступ… Лукавство,

лакейська хитрість. От і перехитрували самих себе. Ми працьовиті, розумні,

витривалі, але не вміємо з цього скористатися. Знаєте, якщо американець

чи німець каже «я не маю», «я не знаю» – це означає, що він українського

походження…



– Але ж наш Майдан сколихнув увесь світ…



– Так. Либонь, уперше українці об’єдналися не «проти», а «за». За

демократичний розвиток, за чесну владу, за гідний рівень життя. Але ж нині

вони знову оперують поняттям «проти»: проти Ющенка, Тимошенко,

Януковича.

Майдан став моментом наближення національної істини. Однак

майданні танці та співи – це ще не творення держави. Економіка відіграє

визначальну роль у творенні національної української ідеї…



– Якби зараз обирали національного лідера, то що б ви порадили

українцям?



– Річ у тім, що народ не має довіри до жодного. Це є трагічний стан.

Ніхто з лідерів не довів, що вартий вести народ… Майбутнього лідера я бачу

40-45 років з некучмівського кубла. Це має бути сильний прагматик, який би

знав і розумів свої помилки…



– А що гальмує розвиток України в цілому?



– Корупція. Розвал науки і освіти. Занепад економіки. Українці були

першими в космосі, кібернетиці, ядерних розробках. І все це щедро роздали

або продали. Як у Харкові ядерну установку за 25 тисяч доларів, котра

коштує мільярд (!?). Клінтон говорив, що Америка багата не тому, що має

гроші, а тому, що дає гроші на науку. Стан України гіркий – вона виділяє

на науку мізерні гроші… Без науки немає економіки. Буряки тягнуть за

гичку – це не подвиг і навіть не успіх…



– Якими, на ваш погляд, можуть бути дії нової влади?



– Треба визначитися з економічним інтересом України, чого вона

хоче… Є потреба говорити про структуру глобального капіталізму,

глобального розподілу праці… Дуже серйозною справою є не довести до

того, щоб стати сировинним придатком для розвинутих країн… У західному

світі дивіденди від економічного поступу отримують 3 групи… Перша – то

наука, вся наука. Ці 2% треба віддати на її подальший розвиток. Других 2% –

це працівники, тобто їх праця, яку слід краще оплатити за рахунок цього

зростання. І третя група – підприємства. Важливо викликати у пересічного

громадянина розуміння, що фінансування науки йде і на його користь…

Інша проблема сьогоднішньої України – це проблема справедливості…

Америка занепадатиме через погане ставлення до пересічного робітника,

через контрасти у заробітках поміж босом і працівниками. Директор

підприємства у 504 рази більше заробляє, аніж робітник…

Японці запровадили систему, згідно з якою платня начальника не має

перевищувати платню робітника більше ніж у 10-15 разів. Я думаю, що в

Україні слід також запровадити ліміт – 10 разів».



У цій же книзі (там само, с. 207-201) М. Дочинець вмістив інтерв’ю із

вченим, кандидатом медичних наук, Іваном Дмитрóвичем.



– Чому ж ми такі нерозумні нині на тлі цивілізованого світу?



– Не в цьому річ. Ми не дурніші й навіть освічені, духовно багатші за

них. Ми – стомлені, хворі…



– Даруйте…



– Можливо, не ви, не я, не Президент, але загалом – хворі. У моїй

книжці «Життя і смерть» подаються симптоми цього захворювання. Оскільки

суспільство – це той же організм, спроектуємо їх на нього. 1. Байдужість. Без

протесту зносимо будь-які удари долі. Психічно і фізично ліниві, готові

терпіти злидні або низький рівень життя (вдома наші робітники – люмпени,

за кордоном – взірець працездатності). 2. Нерішучість. Легко нав’язуються

чужі думки (де ще так політики володіють умами людей). 3.Сумніви.

схильність до виправдань, приховування невдач, гіркий самообман, заздрощі

до здорових і успішних (шарпання то в бік Заходу, то Сходу). 4. Тривога.

Життя в постійному страху, очікування нових бід і невдач (і вони, звичайно,

приходять, бо думки й емоції матеріалізуються). 5. Надобережність. Ідеї і

плани здійснюються без ентузіазму, з песимізмом, з оглядом на можливу

невдачу – «як би чогось не вийшло» (згадайте наші реформи)…



– І що ж далі?



– Або радикальне лікування, або самознищення. Якщо гілки влади й

далі залишатимуться розбалансованими, нас чекає розруха… Нині

суспільство України покинуте напризволяще, а прополіскуванням його

свідомості займаються різні партії і політичні елементи, котрі нині виконують

роль бактерій – більше руйнують, дестабілізують, ніж лікують замордований

організм. Бо вони, зрештою, домагаються зверхності однієї людини над

іншою, посилено руйнують і так знижену якість свідомості більшості

суспільства …



– З діагнозом ясно. Але він дуже нагадує заяложену формулу: бідний,

бо дурний, дурний, бо бідний…



– Так, біда не від розуму, а від бідності. І вона, як не крути, буде ще

більше нас досягати через нестачу енергоносіїв. За споживанням

імпортованого природного газу на душу населення Україна посідає перше

місце у світі. Свого часу нас розбестили сибірські нафта і газ… Ми забули

про вітер, сонце і воду… Говорячи про альтернативну енергетику, не можна

забувати про сміття… Виявляється, сьома частина енергії в світі отримується

з біомаси… У Китаї понад 10 мільйонів індивідуальних біогазових

установок. Ізраїльтяни пішли далі: відходи переробки вони використовують

для відгодівлі риби і худоби…

І ми не бідні й не дурні. Ми просто байдужі й ліниві.



У книзі О. Губка (Психологія українського народу. – Кн. 2. – К., 2013. –

С. 21) процитовано Сергія Плачинду: «У вічному конфлікті між Росією і

Україною рано чи пізно переможе Україна. Ні, не зброєю, а МИРОМ,

РОЗУМОМ І ПРАЦЕЮ.

Росія занепадатиме внаслідок свого войовничого, шовіністичного, злого

менталітету, її поступово задушать імперські амбіції, атавізми фашизму…

Маючи найбагатші у світі землі, природні багатства, великий

розумовий потенціал, нерозтрачену працелюбність і працездатність – Україна

вийде з кризи, нарощуватиме свою економічну потугу і з часом стане

великою ДЕРЖАВОЮ МИРУ, ДОБРА І КРАСИ».



У цій же праці (там само, с. 383, 385) вчений пристрасно констатує: «І

чи не повторили українці, розіп’яті на Чорнобильському хресті, моральний

подвиг Спасителя, узявши на себе усі гріхи людства, і ціною свого здоров’я і

життя посилаючи останнє попередження ядерним Армагеддоном і

вселенським екологічним Апокаліпсисом?» .

І оживе наш могутній національний інтелект, який нині чадить

поруйнований, мов четвертий чорнобильський реактор, під мертвотним

саркофагом україноненависницької блокади. Запорукою цього Відродження є

не лише наші потужні генетичні потенції, але й уже викоханий у минулому

наш інтелектуальний потенціал. За кількістю дипломованих учених

(кандидатів, докторів наук, доцентів, професорів, академіків…) Україна

посідає перше місце у світі. За своєю вже готовою творчою потенцією вона

не поступається науковому потенціалу ні США, ні Німеччині, ні Росії. Звідси

такий попит на українські мізки.



Наш коментар.

На жаль, за останні 24 роки незалежності Україну полишили десятки

тисяч (!) учених, зокрема перспективних програмістів. Якщо це не зупинити,

то… залишиться лише красива статистика.



І далі (там само, с. 382) О. Губко зазначає: «Третє тисячоліття буде

часом просвітлених і високих духом. І людство згадає, що в

причорноморських степах провидіння кілька тисячоліть берегло саме таку

расу людей, і вдячно прийде до нас за наукою високодуховного і

високоморального життя. Як і в свою світанкову трипільську еру, українці

знову стануть учителями людства, здичавілого, огрубілого й очманілого в

своїх лихоманкових підприємницьких борсаннях і конвульсивних пориваннях

до виживання тих, хто конає в злиднях. Повернути людям втрачену людську

подобизну – домінантна місія українства у Третьому тисячолітті ». Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28549 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 02:19 Вічно прагнути Неба… В іншій книзі Мирослава Дочинеця «Лад» (Мукачево, 2014) вміщено

зокрема повість «Світован» про цю дивовижну постать народного мудреця.

Пропонуємо розлогі фрагменти про розуміння ним сенсу життя, людської

душі:



– Чи старіє душа?



– Усе старіє, навіть камінь. Але душа старіє лише та, яка піддалася.



– Піддалася чому?



– Вмирущости. Душа старіє, та не вмирає. Вона вічна, як і Той, що її

дарував нам.



– А життя тлінне і дочасне?



– Немає такого життя, яке хоча б на мить не мало безсмертя.

Подовженість життя – у наших рукотворних і нерукотворних ділах. Що

встигла людина – те смерть забрати не може».



І далі (там само, с. 536-538) автор пише:



– А все-таки є рецепт молодості? Є (засміявся). Радій кождій дрібниці.

І роби те, що тобі любо. Немає милішого за «сродне діло», яке любиш і

знаєш, і немає гіршого, ніж коли робиш щось силувано.



– Що найбільше дошкуляє людині?



– Страх.



– Страх чого?



– Боязнь самої боязні… Люди повсякчас бояться захворіти, вмерти,

щось утратити, бояться, що їх виженуть із насидженого, гідного місця. А

якраз сю гідність і зжирає страх. Того, хто весь час під Небом, нікуди з-під

Неба не прогнати. Бо Небо – скрізь. Вічна твердь духу…



– І що робити?



– Жити. Страх від душевної самотности. Але ж се наша природа,

божественна природа. Самість, осібність, неповторність особини, що носить

у собі цілий Божий світ. Хтось гадає, що се наша юдоль – приходити у світ і

відходити самотнім. Та якраз повнота самоти й породжує знання, що нічого

не слід боятися… Плакати завжди легше, але треба вчитися сміятися…



– Йоги кажуть: спи і чекай…



– А я кажу: роби вчасно те, що маєш робити і те, що має статися –

станеться.



– Що станеться?



– Ти станеш потрібним – людям, світові, Богу, собі. Добре діло ступає

сміло. Може, се і є щастя? Коли хтось молиться за те, що ти є. Людина має

діяти, дертися вгору, а не чекати, коли гора прийде до неї. Людина – се вічна

дорога, а не курява над дорогою. Людина – огонь, а не дим, що розвіюється

вітром… Нехай душа твоя ходить у «чистій сорочці…».



– Ви мали добрих учителів?



– Либонь найліпший учитель ти сам собі. Є чотири головні штудії:

вивчати себе, вивчати людей, вивчати природу і книги…

Ніякі науки не відкрили мені стільки простої і мудрої правди, як трави

своїм шепотом і птиці своїм співом. Се крилаті істоти, що, як ангели,

поєднують землю і небо. Звірі вчать нас бути людьми.



– У яких комах варто вчитися?



– Передусім бджіл. Бджола незмірно довше живе на землі, ніж людина.

Воістину, ця комаха – як Божа іскра. Отже, вчитися нам треба у бджіл і

мурах».



Далі (там само, с. 540-543) Мирослав Дочинець розповідає:



– Ви пройшли багато доріг?



– Дорога – як золота жила життя. Доріг много, та вибираєш одну… Тоді

дорога стає путтю.



– Що є путь?



– Се – вибір… Путь веде до двох найважливіших речей – примирення і

служіння.



– В чому примирення?



– В усьому. Живи в мирі зі світом зримим і нутряним. Приймай усе, як

належне, як твоє. Тоді не буде роботи осоружної, біди непоправної, долі

лихої. Приймай відкрито і вдячно, як дароване лише тобі, приготоване лише

для тебе…



– А служіння?



– У сьому холодному, байдужому і розхристаному світі повинні

знаходитися такі, що простягнуть руку помочи. То чому такими не бути нам?

Кождий може вірно служити на своєму місці, в міру сил і хисту. Вище

служіння – підтримувати в людині божественну сутність, не жертвуючи

людського.



– Як до цього прийти?



– Шукай надих. Служи йому. Заслужи його. Чин служіння треба

заслужити.



– В чому сенс вашого життя?



– Жити і діяти у згоді з духом. У суворій чистоті душі. В душевному

спокої. Се забезпечує сонцестояння мого життя.



– З чого це почалося?



– Зі смерти. Щоб сягнути повноти життя, треба щось у собі вмертвити.

Я умертвив страх… І я молився: «Нехай буде воля Твоя..».



М. Дочинець (там само, с. 542-545) продовжує:



– Скільки людині потрібно свободи?



– Стільки, скільки й води. Тобто скільки готова споживати… Не можна

бути цілком вільним від світу, як того багнув нам великий любомудр

Сковорода. Бо безмежна свобода є різновидом кріпацтва. Кріпацтвом

дозвілля, гулящости духу. А се – обернений бік неволі. Так, як і повна

перемога над чимось… І щоб ти знав: свобода не в тому, щоб конче бути

вільним від усього і всіх. Вища свобода в тому, щоб бути там, де всі, і як усі, і

при тому залишатися осібним, самим собою.



– То яка воля, яке звільнення нам потрібні?



– Звільнення серця. Звільни його від гніву й ненависти – пробач усіх,

на кого тратиш серце. І звільни серце від хвилювань – більшістю вони марні.

При тому провадь просте життя, і цінуй те, що маєш. Віддавай більше, очікуй

менше ...



– З чого починати?



– З наміру. З наміру ставати іншим, ліпшим… Світ довкола не

міняється, якщо не міняєшся ти.. День забарвлений не сонцем і хмарами, а

твоїм настроєм. І куди б ти не пішов, знайдеш там лише те, що приніс із

собою.



– Чим є кожен із нас?



– Людина є на третину тим, що робить. На третину тим, що думає. І на

третину тим, що инші думають про неї. Три речі відзначають нас: праця,

чесність і досягнення. Три речі руйнують нас: гординя, злість, пияцтворозпуста. Три речі, які не сміємо занедбати: любов, дружбу і честь. І три,

що є ненадійними й дочасними: влада, удача, маєтність…



– А якщо нас не люблять?



– Тебе любить Господь, і ти маєш себе полюбити, повірити в собі. Якщо

не маєш стержня, будеш шукати його при комусь… Але се не є служінням, се

– прислужництво .



– Кому можна довіряти?



– Довіряй тому, хто вміє бачити в тобі три речі: печаль, що

ховається за посмішкою; любов, що криється за гнівом, і причину твого

мовчання…



– Що найцінніше в людині?



– Співчутливість до ближнього. Се найвища міра любові і ознака

здорового духу… Я вже казав: лікар помагає, лікує природа, а виліковує

Бог ».



Продовжуючи бесіду зі Світованом, письменник (там само, с. 544-546)

пише:



– А радість спілкування?



– Мій знакомитий монах, що любив слухати дощ, напучував мене: сім

разів на день обнімися з рідною душею – і день наповниться живим

духом.



– Ми любимо, коли нас хвалять і не любимо, коли нас критикують.

Самі ж чинимо навпаки…



– Якщо не знаєш міри, скільки хвалити і ганити, то не хвали й не

гани. Менше вір словам, більше явищам. Більше слухай, ніж говори.

Більше спостерігай, ніж суди…



– Що має робити той, хто хоче довго жити?



– Хто хоче довго жити, мусить виректися повно жити. Себто,

прийняти поміркованість і повстримність. Чим більше тобі дано, тим

більше мусиш самообмежуватися, бо надмір нищить. І мусиш пам’ятати

приповідку давніх прочан: хто довше живе, той має менше часу. Не штука –

довго плуганити старість. Штука – довго лишатися молодим… І мудрість

справдешня – весела. Се як у квітів і птиць: вони щасливі з того, що просто

цвітуть і щебечуть.



– Не можу не запитати про любов іншу – між двома?



– Гадаю, с е великий віддарунок нам за фізичну смертність. Любов і

смерть – два береги ріки життя. Правдиве і велике кохання зароджене

відчуттям тісних меж відпущеного нам часу. І сей час воно осяює і освячує.

Любов плоті відкриває нам иншу сутність, инший шлях, але дуже накоротко –

як спалах блискавиці. Тому любов до тіла має перерости в шляхетну любов

до особи. Тоді ся особа стає дорогою, потрібною тобі більше, ніж ти сам. Дух

бере гору над плоттю. Йнакше то будуть лише похітні ігри, що ведуть до

переситу і тьмяніння душі… Любов незримою ниткою тягнеться через

час …



І далі (там само, с. 547-548) автор пише:



– Можете щось сказати про наше майбутнє?



– Можу, але не хочу (сміявся). Скажу лише, що воно буде не гіршим, і

не ліпшим, ніж сьогодення. Розмиються межі між народами, а між людьми

навпаки – поглибляться. Речі любитимуть, а людьми користуватимуться. Буде

много перекупників і мало виробників. Той, хто виробляє, знає ціну і міру.

Той, хто продає, ненаситний і нестійкий. Все буде покладено на продажу , як

у тому храмі, з якого Господь виганяв гендлярів. І не буде одностайності і

великодушності поміж людей. Се ослабить єдність нашого народу, хоча сама

держава зміцниться й збагатиться. Будемо годувати півсвіту, зате душі

спрагло шукатимуть поживу для своєї ситості. Тоді ще гостріше постане

нестача служебників духу. Бо навчаться лікувати плоть, але не душу.



Далі (там само, с. 548-550) М. Дочинець пише:



– А як знайти своє служіння? Приміром мені?



– Ти вже до нього підійшов – до служіння слову. Від новинок (газет) із

часом відійдеш, бо се не служіння, а прислуговування. Світ страшно

мудрований, хитросплетений. І все через надмір інформації з новинок, радіо і

телевізії. Її буде ще більше. Вона порушуватиме рівновагу, розсіюватиме суть,

руйнуватиме цілісність малого світу людини. Людині потрібні не просто

слова, а опора в слові. Добре, якби ти вибрав сю путь.



– Але ж і в газеті можна служити словом?



– Ваші газети – се не слово, а слова, за якими захована правда.

Людині не конче знати, що, де й коли стається. Важніше – чому і як? Як не

впасти, як піднятися. Слово має злагіднювати душу, засвічувати в ній

сонце, осявати даром Святого Духа, а не пробивати чорну діру…

Прислухатися до голосу дитини в собі. Жодна книга не скаже тобі того,

що повість він… Творення – це безнастанне шліфування душі…



– Як би ви назвали себе одною фразою, одним словом?



– Світован. Родимець світу. Чоловік, що позбувся свого

фальшивого «Я».



– Але ми живемо в конкретній державі і в конкретну епоху.



– В залізний час…



– Чому залізний?



– Бо це час ув’язнення духу, гноблення суспільної волі».



І на завершення своєї бесіди зі Світованом М. Дочинець описує

його бачення майбутнього України в розділі «Гряде велика і тривала

відбудова погубленої Материзни» (там само, с. 554-560):



– І що далі?



– Якщо рабів не звільняти, то вони звільняються самі… Ми народи

різного слова, думки, звичаю (про український та російський етнос – О. П.)…

Та все ж Божа людина має бути вільною. І Божий народ теж…



– Що таке народ?



– Народ – се вічно живий храм особистости. Народ – це єдина

містична душа тисяч, мільйонів тіл. Тому його не можна знищити,

переробити на чужий копил…

Він може захиріти, підупасти, але в смутну хвилю підніметься і

народить поводира… Такі провідники були в нашого народу і ще будуть. Бо

се є Божим благословенням – у часи найбільшої руїни і занепаду зроджувати

для нашого народу захист і опору – запорозьке козацтво, Сковороду,

Шевченка, Франка. Вони зробили більше, ніж десятки армій. Тут я бачу Божу

волю – зберегти сей народ .



– Чому ж тоді по стількох героїчних змаганнях, бунтах і революціях ми

не закріпили свою державність?



– Головна наша притуга – моральний застій. Корінь нашої біди в тому,

що ми не вчимося так, як треба, не розвиваємо високу традицію, котру нам

полишили предки. Не піднімаємо її до мірила поступу передової

людности.Не знаємо, що хочемо, куди й до чого йдемо (А й, справді,

українська влада 20 років «хиталася» поміж «стратегічним партнерством » –

О. П. )… Біда і в неоднорідности, розбрату населення (Трагічні події на

Південному Сході знову підтвердили це – О. П.). Духовна єдність спільноти

– ось головний стержень. А він надломлений. Зродження народу

починається з душі, зі Слова … Щільники нації теж треба заповнювати

медом і воском. Гряде велика і тривала відбудова погубленої Материзни…

Ми любимо вигороджувати себе, мовляв, час такий… Час погідний

завжди. Час для нас, а не ми для часу. Час тече однаково. Се ми пливемо коли

за течією, коли проти течії…

Ми створені для того, аби вічно прагнути Неба… Все в нашому

трибі має свій сенс. Все тримається берегів любові і тече, як річка…» Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28549 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 03:20 zРадио написав: Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан.

Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан.





Индоевропейские языки

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Индоевропейские_языки



Сторінка 271 підручника (відкрий книгу і знайди цю сторінку)

https://issuu.com/portfel_schoolbooks/d ... sljak_2016





А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії

(спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника.

Прочитав?

Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."?

Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі?

Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)? Индоевропейские языкиИндоевропейские_языкиСторінка 271 підручника (відкрий книгу і знайди цю сторінку)А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії(спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника.Прочитав?Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."?Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі?Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)? Кармелюк 1

Повідомлень: 653 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 03:20 zРадио написав: Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан.

Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан.





Индоевропейские языки

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Индоевропейские_языки



Сторінка 271 підручника (відкрий книгу і знайди цю сторінку)

https://issuu.com/portfel_schoolbooks/d ... sljak_2016





А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії

(спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника.

Прочитав?

Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."?

Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі?

Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)? Индоевропейские языкиИндоевропейские_языкиСторінка 271 підручника (відкрий книгу і знайди цю сторінку)А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії(спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника.Прочитав?Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."?Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі?Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)? Востаннє редагувалось Кармелюк в Вів 19 тра, 2020 03:26, всього редагувалось 1 раз. Кармелюк 1

Повідомлень: 653 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 03:22 Tegularius написав: andrijk777 написав: пропонуєш обговорювати чергову російську пропаганду? пропонуєш обговорювати чергову російську пропаганду?

Гордон, который жарко подддерживал майдан и АТО, а сейчас везде призывает полностью прекратить торговые отношения с Россией - российская пропаганда? Гордон, который жарко подддерживал майдан и АТО, а сейчас везде призывает полностью прекратить торговые отношения с Россией - российская пропаганда?

в цьому інтерв'ю пропагандою займається не Гордон а Стрелков в цьому інтерв'ю пропагандою займається не Гордон а Стрелков andrijk777

Повідомлень: 2118 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6122612361246125> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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