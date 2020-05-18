Додано: Вів 19 тра, 2020 03:24

zРадио написав: Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан. Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан.

Индоевропейские языкиИндоевропейские_языкиСторінка 271 підручника (відкрий книгу і знайди цю сторінку)А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії(спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника.Прочитав?Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."?Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі?Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)?