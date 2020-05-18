Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії (спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника. Прочитав? Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."? Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі? Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)?
Замахався! То робот тероризує велосипедами і автомобілями, разом із зонтиками, то пише, що я не можу так швидко писати, доводиться зменшувати "цитату" до мінімума, а потім не хоче відсилати, а потім відсилає аж три повідомлення і тільки в одному з них є функція "видалити"? Це що спеціально, щоб зайвий раз не писали?
Востаннє редагувалось Кармелюк в Вів 19 тра, 2020 03:37, всього редагувалось 1 раз.
Кармелюк написав:Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)?
Галичина происходит от города Галич (изначально обозначало его окрестности). Там когда-то добывали соль, которая очень ценилась в средневековье. По-гречески соль "галис". В Румынии есть город с похожим названием того же происхождения - Галац. Название племени галлов (предков французов), народа галисийцы в Испании происходит от кельтов - древней группы народов запада Европы. Галаты из Библии - кельты, переселившиеся в малую Азию. А палестинская Галилея вообще из другой оперы, это слово еврейского происхождения. Так что - заврался ваш автор.