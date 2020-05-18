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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 03:43
Кармелюк написав:
Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)?
Галичина происходит от города Галич (изначально обозначало его окрестности). Там когда-то добывали соль, которая очень ценилась в средневековье. По-гречески соль "галис". В Румынии есть город с похожим названием того же происхождения - Галац.
Название племени галлов (предков французов), народа галисийцы в Испании происходит от кельтов - древней группы народов запада Европы. Галаты из Библии - кельты, переселившиеся в малую Азию. А палестинская Галилея вообще из другой оперы, это слово еврейского происхождения.
Так что - заврался ваш автор.
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Tegularius
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Додано: Вів 19 тра, 2020 07:31
Tegularius написав:
Пока жив Сорос Стерненку ничего не будет.
Сорос жил, Сорос жив, Сорос будет жить!:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 08:04
Schmit написав: unicdima написав:
чому не обговорюєте нове інтерв`ю Гордона?
тупість ура-патріотичних порохоботів доказана ними самими в черговий раз.
на Заході подібне інтерв`ю СNN чи BBC вважали б чудовою журналістською роботою, а у нас у дебілів істерика.
і комменти під відео нічим не відрізняються від таких самих коммментів русскіх ботів під подібними відео.
Тамара Лебедева
Реально у Гордона верблюжья морда.
Кот Баюн
Хотите знать как выглядит рептелоид- посмотрите на гордона и его глаза.Такое впечатление, что внутри человека находиться якась потвора!
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