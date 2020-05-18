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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6122612361246125
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 07:25

  unicdima написав:чому не обговорюєте нове інтерв`ю Гордона?

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:53

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:чому не обговорюєте нове інтерв`ю Гордона?


тупість ура-патріотичних порохоботів доказана ними самими в черговий раз.
на Заході подібне інтерв`ю СNN чи BBC вважали б чудовою журналістською роботою, а у нас у дебілів істерика.

Не пам’ятаю, щоб СNN чи BBC брали інтерв'ю у бенладена.
Ви, зебобіки хоть би вже мовчали, не позорились. Всі ваші мозги вилізли на виборах - хуже не будет. Тепер маємо падіння економіки, величезні бюджетні діри, недофінансування всього, реванш антимайдану і повзучу здачу інтересів держави. Хуже вже стало і це лише рік зеленого правління. Що буде далі?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:20

  andrijk777 написав:Starikan
Медіальна 8000.

Да, по таблице примерно такая. Реальная, конечно, выше.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:24

  Кармелюк написав:І в останньому повідомленні поки писав функція "видалити" теж пропала!
Це капець! :evil:

Зайдите в редактирование и удалите текст (оставьте один значок, хоть точку).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:29

Первый же поиск в гугл выдал:

* Ви можете собі уявити інтерв’ю Бен Ладена на CNN?
Ви можете собі уявити, щоб британцям в ефірі ВВС хтось розказував, що треба знищити Парламент?*
https://tverezo.info/post/47542

И:
CNN показала новое интервью бен Ладена
01 февраля 2002 09:31 по материалам: Подробности 61

CNN показала новое интервью бен Ладена
Вечером в четверг американская телекомпания CNN выпустила в эфир новое интервью Усамы бен Ладена, лидера международной террористической организации "Аль-Каида" и главного подозреваемого в деле о терактах 11 сентября в США. 21 октября журналист катарской телекомпании Al-Jazeera взял это интервью у бен Ладена. Руководство Al-Jazeera посчитало материал ненужным и не выпустило интервью в эфир.
https://podrobnosti.ua/14461-cnn-pokaza ... adena.html

2. с бельгийцем, который открыто поддерживает террористическую группировку "Исламское государство", ездил в Сирию и некоторое время
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7064155/
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:34

  Schmit написав:
  unicdima написав: на Заході подібне інтерв`ю СNN чи BBC вважали б чудовою журналістською роботою, а у нас у дебілів істерика.
Не пам’ятаю, щоб СNN чи BBC брали інтерв'ю у бенладена.

Совершенно согласен. Всё хорошо в меру.
Интервью с людьми различных политических взглядов вполне допустимо и интересно.
Но брать многочасовые интервью у изменницы и убийцы - недопустимо.
А у Гордона поехала крыша от его распухшего ЧСВ.
Недаром его несбыточная мечта, о которой он часто с придыханием говорит - интервью у Гитлера и Сталина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:41

  detroytred написав:CNN показала новое интервью бен Ладена
Вечером в четверг американская телекомпания CNN выпустила в эфир новое интервью Усамы бен Ладена, лидера международной террористической организации "Аль-Каида" и главного подозреваемого в деле о терактах 11 сентября в США. 21 октября журналист катарской телекомпании Al-Jazeera взял это интервью у бен Ладена. Руководство Al-Jazeera посчитало материал ненужным и не выпустило интервью в эфир.

Ну вы внимательно читайте.
Schmit
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