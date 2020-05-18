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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:53
Не пам’ятаю, щоб СNN чи BBC брали інтерв'ю у бенладена.
Ви, зебобіки хоть би вже мовчали, не позорились. Всі ваші мозги вилізли на виборах - хуже не будет. Тепер маємо падіння економіки, величезні бюджетні діри, недофінансування всього, реванш антимайдану і повзучу здачу інтересів держави. Хуже вже стало і це лише рік зеленого правління. Що буде далі?
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:20
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:24
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Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:29
Первый же поиск в гугл выдал:
* Ви можете собі уявити інтерв’ю Бен Ладена на CNN?
Ви можете собі уявити, щоб британцям в ефірі ВВС хтось розказував, що треба знищити Парламент?*
И:
CNN показала новое интервью бен Ладена
01 февраля 2002 09:31 по материалам: Подробности 61
CNN показала новое интервью бен Ладена
Вечером в четверг американская телекомпания CNN выпустила в эфир новое интервью Усамы бен Ладена, лидера международной террористической организации "Аль-Каида" и главного подозреваемого в деле о терактах 11 сентября в США. 21 октября журналист катарской телекомпании Al-Jazeera взял это интервью у бен Ладена. Руководство Al-Jazeera посчитало материал ненужным и не выпустило интервью в эфир.
2. с бельгийцем, который открыто поддерживает террористическую группировку "Исламское государство", ездил в Сирию и некоторое время
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:34
Совершенно согласен. Всё хорошо в меру.
Интервью с людьми различных политических взглядов вполне допустимо и интересно.
Но брать многочасовые интервью у изменницы и убийцы - недопустимо.
А у Гордона поехала крыша от его распухшего ЧСВ.
Недаром его несбыточная мечта, о которой он часто с придыханием говорит - интервью у Гитлера и Сталина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:41
Ну вы внимательно читайте.
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