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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:03
Schmit
Что нет?
Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.
Было лишь обращение к Вам.
Обратить внимание на показ на CNN.
И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.
На СNN.
Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.
Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!))
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detroytred
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:14
detroytred написав:
Schmit
Что нет?
Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.
Было лишь обращение к Вам.
Обратить внимание на показ на CNN.
И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.
На СNN.
Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.
Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!))
Ну ok, вопрос исчерпан.
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Schmit
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:39
Schmit
Без проблем. Всегда можно разобраться с мелкими недопониманиями в дискуссии.
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detroytred
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:56
Tegularius написав:
Галичина происходит от города Галич (изначально обозначало его окрестности). Там когда-то добывали соль, которая очень ценилась в средневековье. По-гречески соль "галис". В Румынии есть город с похожим названием того же происхождения - Галац.
Название племени галлов (предков французов), народа галисийцы в Испании происходит от кельтов - древней группы народов запада Европы. Галаты из Библии - кельты, переселившиеся в малую Азию. А палестинская Галилея вообще из другой оперы, это слово еврейского происхождения.
Так что - заврался ваш автор.
Шановний адвокате zРадио, Ви також не бачите різниці між написаним автором "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане zРадио "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан"?
Прийшли з якоїсь землі і походять від якогось народу - це по вашому одне і теж?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:05
Puente написав:
Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...
Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ...
С этим я тоже согласен, в отношении агрессии РФ (и недопустимости уступок на Донбассе) его позиция однозначна.
Но я эти интервью даже краем глаза смотреть не буду, потому что отношусь к обоим персонажам как к смертельным врагам.
И, кстати, тут все время звучат призывы "не разжигать", а эти интервью могут иметь обратный эффект.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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