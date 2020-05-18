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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6123612461256126 Додано: Вів 19 тра, 2020 10:03 Schmit

Что нет?



Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.

Было лишь обращение к Вам.

Обратить внимание на показ на CNN.

И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.

На СNN.



Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.



Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!)) detroytred

Повідомлень: 22964 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 10:14 detroytred написав: Schmit

Что нет?



Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.

Было лишь обращение к Вам.

Обратить внимание на показ на CNN.

И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.

На СNN.



Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.



Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!)) SchmitЧто нет?Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.Было лишь обращение к Вам.Обратить внимание на показ на CNN.И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.На СNN.Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!))

Ну ok, вопрос исчерпан. Ну ok, вопрос исчерпан. Schmit

Повідомлень: 1277 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 10:39 Schmit

Без проблем. Всегда можно разобраться с мелкими недопониманиями в дискуссии. detroytred

Повідомлень: 22964 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 10:56 Tegularius написав: Галичина происходит от города Галич (изначально обозначало его окрестности). Там когда-то добывали соль, которая очень ценилась в средневековье. По-гречески соль "галис". В Румынии есть город с похожим названием того же происхождения - Галац.

Название племени галлов (предков французов), народа галисийцы в Испании происходит от кельтов - древней группы народов запада Европы. Галаты из Библии - кельты, переселившиеся в малую Азию. А палестинская Галилея вообще из другой оперы, это слово еврейского происхождения.

Так что - заврался ваш автор. Галичина происходит от города Галич (изначально обозначало его окрестности). Там когда-то добывали соль, которая очень ценилась в средневековье. По-гречески соль "галис". В Румынии есть город с похожим названием того же происхождения - Галац.Название племени галлов (предков французов), народа галисийцы в Испании происходит от кельтов - древней группы народов запада Европы. Галаты из Библии - кельты, переселившиеся в малую Азию. А палестинская Галилея вообще из другой оперы, это слово еврейского происхождения.Так что - заврался ваш автор.



Шановний адвокате zРадио, Ви також не бачите різниці між написаним автором "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане zРадио "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан"?

Прийшли з якоїсь землі і походять від якогось народу - це по вашому одне і теж? Шановний адвокате zРадио, Ви також не бачите різниці між написаним автором "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане zРадио "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан"?Прийшли з якоїсь землі і походять від якогось народу - це по вашому одне і теж? Кармелюк 1

Повідомлень: 654 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 11:05 Puente написав: Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...

Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ... Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ...

С этим я тоже согласен, в отношении агрессии РФ (и недопустимости уступок на Донбассе) его позиция однозначна.

Но я эти интервью даже краем глаза смотреть не буду, потому что отношусь к обоим персонажам как к смертельным врагам.



И, кстати, тут все время звучат призывы "не разжигать", а эти интервью могут иметь обратный эффект. С этим я тоже согласен, в отношении агрессии РФ (и недопустимости уступок на Донбассе) его позиция однозначна.Но я эти интервью даже краем глаза смотреть не буду, потому что отношусь к обоим персонажам как к смертельным врагам.И, кстати, тут все время звучат призывы "не разжигать", а эти интервью могут иметь обратный эффект. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17277 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6123612461256126 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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