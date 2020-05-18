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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:03
Schmit
Что нет?
Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.
Было лишь обращение к Вам.
Обратить внимание на показ на CNN.
И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.
На СNN.
Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.
Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!))
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detroytred
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:14
detroytred написав:
Schmit
Что нет?
Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.
Было лишь обращение к Вам.
Обратить внимание на показ на CNN.
И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.
На СNN.
Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.
Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!))
Ну ok, вопрос исчерпан.
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Schmit
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:39
Schmit
Без проблем. Всегда можно разобраться с мелкими недопониманиями в дискуссии.
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detroytred
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:56
Tegularius написав:
Галичина происходит от города Галич (изначально обозначало его окрестности). Там когда-то добывали соль, которая очень ценилась в средневековье. По-гречески соль "галис". В Румынии есть город с похожим названием того же происхождения - Галац.
Название племени галлов (предков французов), народа галисийцы в Испании происходит от кельтов - древней группы народов запада Европы. Галаты из Библии - кельты, переселившиеся в малую Азию. А палестинская Галилея вообще из другой оперы, это слово еврейского происхождения.
Так что - заврался ваш автор.
Шановний адвокате zРадио, Ви також не бачите різниці між написаним автором "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане zРадио "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан"?
Прийшли з якоїсь землі і походять від якогось народу - це по вашому одне і теж?
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Кармелюк
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:05
Puente написав:
Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...
Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ...
С этим я тоже согласен, в отношении агрессии РФ (и недопустимости уступок на Донбассе) его позиция однозначна.
Но я эти интервью даже краем глаза смотреть не буду, потому что отношусь к обоим персонажам как к смертельным врагам.
И, кстати, тут все время звучат призывы "не разжигать", а эти интервью могут иметь обратный эффект.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:30
Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка.
Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки
1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки
2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним
3 Не Бізнес обслуговує політику
це Політика -обслуговує Бізнес
Тому
Для тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),
або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)
Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....
І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)
Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди.
Так Ви є націоналістом чи глобалістом?
Дивне запитання.яке зайвий раз підтверджує ефективність ворожої пропаганди.
1 Не можна жити застарілими баченнями.
Не можна протиставляти націоналіст 1600 року чи 1940 року ,до націоналіст 2020 року.
Тому що це різні націоналісти ,з різним досвідом і різними баченнями розвитку
Тому
Якщо в світі відбулись зрушення коли політик (Імператор,Король,Цар,Королева) став важити і впливати на процеси менше ніж Бізнес.
Ще зовсім недавно по історичним міркам
Людовік заявляв Франція це я,
а Королева Великобританії була найбагатшою у світі.....
Часи змінились.
2 Спочатку Бізнес розвивався так само як і політика...тобто максимально укрупнюючись і стаючи більш впливовим ніж політики...
Це ж не політик Гітлер розвязав Другу Світову...це Крупп не мав де продавати свої артилерійські стволи , а Порше свої машини....
3 Айтізація в світі створила умови , по яким проста людина змогла користуватись усією палітрою інструментарію для розвитку
Автокад дає можливість 5-тьом інженерам (які навіть не сидять в одному кабінеті і просто познайомились в інтеренеті, навіть при тому що кожен з них живе на іншому континенті),які мають хорошу ідею -розробляти такі ж складні проекти як і у великих конструкторських бюро глобальних компаній....
Таким чином
Людство проходило різні етапи розвитку
Спочатку сильний вождь ділив мясо ,самостійно визначаючи хто потрібен а хто не потрібен...це було оправдано ,але ті хто не сподобались вождю -були приречені...
Потім капітал створив подушку,з допомогою якої ,зроблене вчора-дозволило переживати погані умови сьогодні...але все одно хто виживе,а хто не виживе визначав власник найбільшого капіталу...
Сьогодні ,простій людині не потрібен ні сильний вождь( з сильним репресивним апаратом)
Ні великий капітал ( все одно на протязі усього життя, той же середньостатистичний європеєць витратить на свої потреби 0,5(грек)-2(німець) млн доларів.
Середньостатистичний українець на протязі життя витратить 0,2 млн доларів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:03
Кармелюк написав:
А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії
(спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника.
Прочитав?
Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."?
Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі?
Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)?
Тугодум, ты бы лучше прочитал внимательно, что я написал:
zРадио написав:
Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной ДОПУСКАЕТ
, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан.
Пришли из->произошли - это, якобы, манипуляция. А прошли->пришли из - конечно, же, нет
Да-да, именно так)) Нет, тролль, пришли из Галичины - это значит произошли от галичан, и ничего более. Именно эта туфта и заможена как смысл в учебнике!
PS: и еще - если берешь в кавычки чужую прямую речь, будь добр не искажать ее и передавать дословно!!! Манипулятор ты наш драгоценный...
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:27
Starikan написав: andrijk777 написав:Starikan
Медіальна 8000.
Да, по таблице примерно такая. Реальная, конечно, выше.
Зовсім не факт. Я навіть думаю менша.Купа людей працюють неофіційно на менше ніж 8000.
"Зарплата в конверті" не сильно впливає на медіальну! Тому що "в конверті" одержують в основному ті, що мають 8000+ офіційно.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:35
Puente написав:
Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...
Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ...
Інтервью з оцими персонажами - ну це таки може дійсно бути спроба на щось розговорити в тому числі - тобто не одношарове таке собі інтервью . Ну і пропаганда від них не знаю , на кого може подіяти - це цілком зрозумілі люди , вони намагаються залишитися на слуху як можна довше . Мені , наприклад , слухати їх абсолютно нецікаво - що такого невідомого чи суттєвого для мене вони можуть сказати ? Нюанси їх ролі в минулому будуть більше цікаві спецслужбам ...
Це все вода.
Давайте оперувати фактами:
1. У передвиборчу компанію(рік тому) Гордон не вилазив з 112 каналу. Причому в прай-тайм.
2. Гордон не раз заявляв що Медведчук - ворог України.
У мене ці 2 факти не поміщаються в голові... Хто розуміє це - поясніть.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:39
Интервью с гиркиндом получилось слабеньким. В смысле неинформативным.
Один хитрозадый пытался получить прямо в лоб, как со школьником, прямое признание, другой - с усмешкой уходил от ответов.
Ничего там разжигающего нет. Гиркинд фактически и всячески признал определяющую роль рашки-россии-рфии и лично себя, но при этом упорно талдычил о гражданской войне.
Какой-то когнитивный диссонанс, однако.
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