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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6124612561266127> Додано: Вів 19 тра, 2020 10:03 Schmit

Что нет?



Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.

Было лишь обращение к Вам.

Обратить внимание на показ на CNN.

И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.

На СNN.



Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.



Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!)) detroytred

Повідомлень: 22966 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 10:14 detroytred написав: Schmit

Что нет?



Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.

Было лишь обращение к Вам.

Обратить внимание на показ на CNN.

И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.

На СNN.



Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.



Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!)) SchmitЧто нет?Моё сообщение не опровергало Ваше утверждение.Было лишь обращение к Вам.Обратить внимание на показ на CNN.И для того, чтобы Вы сразу поняли, что я не опровергаю Вас (не брало интервью), я специально сначала дал ссылку на -- было ли интервью на СNN.На СNN.Ещё раз: я сразу увидел Вашу формулировку и ее суть. И поэтому сначала дал из тверезо инфо вопрос. Потом ответы.Стоп)) я же к Вам даже не обращался и не цитировал!))

Ну ok, вопрос исчерпан. Ну ok, вопрос исчерпан. Schmit

Повідомлень: 1277 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 10:39 Schmit

Без проблем. Всегда можно разобраться с мелкими недопониманиями в дискуссии. detroytred

Повідомлень: 22966 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 10:56 Tegularius написав: Галичина происходит от города Галич (изначально обозначало его окрестности). Там когда-то добывали соль, которая очень ценилась в средневековье. По-гречески соль "галис". В Румынии есть город с похожим названием того же происхождения - Галац.

Название племени галлов (предков французов), народа галисийцы в Испании происходит от кельтов - древней группы народов запада Европы. Галаты из Библии - кельты, переселившиеся в малую Азию. А палестинская Галилея вообще из другой оперы, это слово еврейского происхождения.

Так что - заврался ваш автор. Галичина происходит от города Галич (изначально обозначало его окрестности). Там когда-то добывали соль, которая очень ценилась в средневековье. По-гречески соль "галис". В Румынии есть город с похожим названием того же происхождения - Галац.Название племени галлов (предков французов), народа галисийцы в Испании происходит от кельтов - древней группы народов запада Европы. Галаты из Библии - кельты, переселившиеся в малую Азию. А палестинская Галилея вообще из другой оперы, это слово еврейского происхождения.Так что - заврался ваш автор.



Шановний адвокате zРадио, Ви також не бачите різниці між написаним автором "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане zРадио "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан"?

Прийшли з якоїсь землі і походять від якогось народу - це по вашому одне і теж? Шановний адвокате zРадио, Ви також не бачите різниці між написаним автором "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане zРадио "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан"?Прийшли з якоїсь землі і походять від якогось народу - це по вашому одне і теж? Кармелюк 1

Повідомлень: 654 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 11:05 Puente написав: Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...

Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ... Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ...

С этим я тоже согласен, в отношении агрессии РФ (и недопустимости уступок на Донбассе) его позиция однозначна.

Но я эти интервью даже краем глаза смотреть не буду, потому что отношусь к обоим персонажам как к смертельным врагам.



И, кстати, тут все время звучат призывы "не разжигать", а эти интервью могут иметь обратный эффект. С этим я тоже согласен, в отношении агрессии РФ (и недопустимости уступок на Донбассе) его позиция однозначна.Но я эти интервью даже краем глаза смотреть не буду, потому что отношусь к обоим персонажам как к смертельным врагам.И, кстати, тут все время звучат призывы "не разжигать", а эти интервью могут иметь обратный эффект. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17278 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 11:30 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав: Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка. Вони оперують бізнесовим мисленням. І це помилка. Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки

1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки

2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним

3 Не Бізнес обслуговує політику

це Політика -обслуговує Бізнес



Тому

Для тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),

або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)

Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....

І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)

Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди. Чого тільки невдахи не придумають ,щоб оправдати свої помилки1 Сьогоднішній ринок настільки глобалізований,що корпорації керують Державами,а не навпаки2 Виходячи з п1 - бізнесове мишлення довело свою перевагу над політичним3 Не Бізнес обслуговує політикуце Політика -обслуговує БізнесТомуДля тих хто застиг у вченні яке було зароджене 2000 років тому(християнство),або у вченні зародженим 150 років тому (соціалізм-комунізм)Важко зрозуміти те, що розвиток людства вже пішов далі....І все розвинуте людство, бореться за збільшення свободи індивідума і зменшення впливу Держави(або Корпорацій)Тому спроба побудувати Державу на прикладі СРСР чи будь чого іншого впуску 1900+ років - це шлях в нікуди. Так Ви є націоналістом чи глобалістом? Так Ви є націоналістом чи глобалістом? Дивне запитання.яке зайвий раз підтверджує ефективність ворожої пропаганди.

1 Не можна жити застарілими баченнями.

Не можна протиставляти націоналіст 1600 року чи 1940 року ,до націоналіст 2020 року.

Тому що це різні націоналісти ,з різним досвідом і різними баченнями розвитку

Тому

Якщо в світі відбулись зрушення коли політик (Імператор,Король,Цар,Королева) став важити і впливати на процеси менше ніж Бізнес.

Ще зовсім недавно по історичним міркам

Людовік заявляв Франція це я,

а Королева Великобританії була найбагатшою у світі.....

Часи змінились.

2 Спочатку Бізнес розвивався так само як і політика...тобто максимально укрупнюючись і стаючи більш впливовим ніж політики...

Це ж не політик Гітлер розвязав Другу Світову...це Крупп не мав де продавати свої артилерійські стволи , а Порше свої машини....

3 Айтізація в світі створила умови , по яким проста людина змогла користуватись усією палітрою інструментарію для розвитку

Автокад дає можливість 5-тьом інженерам (які навіть не сидять в одному кабінеті і просто познайомились в інтеренеті, навіть при тому що кожен з них живе на іншому континенті),які мають хорошу ідею -розробляти такі ж складні проекти як і у великих конструкторських бюро глобальних компаній....



Таким чином

Людство проходило різні етапи розвитку

Спочатку сильний вождь ділив мясо ,самостійно визначаючи хто потрібен а хто не потрібен...це було оправдано ,але ті хто не сподобались вождю -були приречені...

Потім капітал створив подушку,з допомогою якої ,зроблене вчора-дозволило переживати погані умови сьогодні...але все одно хто виживе,а хто не виживе визначав власник найбільшого капіталу...

Сьогодні ,простій людині не потрібен ні сильний вождь( з сильним репресивним апаратом)

Ні великий капітал ( все одно на протязі усього життя, той же середньостатистичний європеєць витратить на свої потреби 0,5(грек)-2(німець) млн доларів.

Середньостатистичний українець на протязі життя витратить 0,2 млн доларів.... Дивне запитання.яке зайвий раз підтверджує ефективність ворожої пропаганди.1 Не можна жити застарілими баченнями.Не можна протиставляти націоналіст 1600 року чи 1940 року ,до націоналіст 2020 року.Тому що це різні націоналісти ,з різним досвідом і різними баченнями розвиткуТомуЯкщо в світі відбулись зрушення коли політик (Імператор,Король,Цар,Королева) став важити і впливати на процеси менше ніж Бізнес.Ще зовсім недавно по історичним міркамЛюдовік заявляв Франція це я,а Королева Великобританії була найбагатшою у світі.....Часи змінились.2 Спочатку Бізнес розвивався так само як і політика...тобто максимально укрупнюючись і стаючи більш впливовим ніж політики...Це ж не політик Гітлер розвязав Другу Світову...це Крупп не мав де продавати свої артилерійські стволи , а Порше свої машини....3 Айтізація в світі створила умови , по яким проста людина змогла користуватись усією палітрою інструментарію для розвиткуАвтокад дає можливість 5-тьом інженерам (які навіть не сидять в одному кабінеті і просто познайомились в інтеренеті, навіть при тому що кожен з них живе на іншому континенті),які мають хорошу ідею -розробляти такі ж складні проекти як і у великих конструкторських бюро глобальних компаній....Таким чиномЛюдство проходило різні етапи розвиткуСпочатку сильний вождь ділив мясо ,самостійно визначаючи хто потрібен а хто не потрібен...це було оправдано ,але ті хто не сподобались вождю -були приречені...Потім капітал створив подушку,з допомогою якої ,зроблене вчора-дозволило переживати погані умови сьогодні...але все одно хто виживе,а хто не виживе визначав власник найбільшого капіталу...Сьогодні ,простій людині не потрібен ні сильний вождь( з сильним репресивним апаратом)Ні великий капітал ( все одно на протязі усього життя, той же середньостатистичний європеєць витратить на свої потреби 0,5(грек)-2(німець) млн доларів.Середньостатистичний українець на протязі життя витратить 0,2 млн доларів.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22819 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 13:03 Кармелюк написав: А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії

(спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника.

Прочитав?

Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."?

Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі?

Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)? А тепер прочитай, наш "дорогоцінний" маніпуляторе, все що написано у вікіпедії(спеціально для тебе посилання на російськомовний варіант, для уникнення чергових маніпуляцій, що україномовна вікіпедія для тебе не така як слід) про індоєвропейські мови і 271 сторінку підручника.Прочитав?Де там та ахінея про яку ти тут несеш, мовляв "Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной допускает, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан."?Ти не знаходиш, що написане в підручнику "могли прийти на ці землі з української Галичини" і написане тобою "французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан" це зовсім різні речі?Маніпуляторе, надіюсь ти чув про "велике переселення народів"? Гуни, готи, авари і т.п? І більшість з них пройшли через Україну, в тому числі і через Галичину. А потім перемішались з іншими народами Європи. І всі ці "переселенці" в основному відносились до індоєвропейської мовної сім*ї. То чому б у видозміненому варіанті вони не могли нові землі, де вони поселилися чи пройшли через них, залишивши свій слід серед місцевого населення, назвати похідною від Галичина назвою, як згадка про проведені роки у тій же Галичині (тим більше, що саме слово галичина у ті древні часи, щось та означало, або якось характеризувало місцевість на стародавній індоєвропейській мові)?



Тугодум, ты бы лучше прочитал внимательно, что я написал:



zРадио написав: Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной ДОПУСКАЕТ, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан.

Новый учебник географии для 8-го класса под редакцией Масляка и Капирулиной, что французы, испанцы, португальцы, турки и евреи произошли от галичан.



Пришли из->произошли - это, якобы, манипуляция. А прошли->пришли из - конечно, же, нет Да-да, именно так)) Нет, тролль, пришли из Галичины - это значит произошли от галичан, и ничего более. Именно эта туфта и заможена как смысл в учебнике!



PS: и еще - если берешь в кавычки чужую прямую речь, будь добр не искажать ее и передавать дословно!!! Манипулятор ты наш драгоценный... Тугодум, ты бы лучше прочитал внимательно, что я написал:Пришли из->произошли - это, якобы, манипуляция. А прошли->пришли из - конечно, же, нетДа-да, именно так)) Нет, тролль, пришли из Галичины - это значит произошли от галичан, и ничего более. Именно эта туфта и заможена как смысл в учебнике!PS: и еще - если берешь в кавычки чужую прямую речь, будь добр не искажать ее и передавать дословно!!! Манипулятор ты наш драгоценный... zРадио

Повідомлень: 5640 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 13:27 Starikan написав: andrijk777 написав: Starikan

Медіальна 8000. Медіальна 8000.

Да, по таблице примерно такая. Реальная, конечно, выше. Да, по таблице примерно такая. Реальная, конечно, выше.

Зовсім не факт. Я навіть думаю менша.

Купа людей працюють неофіційно на менше ніж 8000.

"Зарплата в конверті" не сильно впливає на медіальну! Тому що "в конверті" одержують в основному ті, що мають 8000+ офіційно. Зовсім не факт. Я навіть думаю менша."Зарплата в конверті" не сильно впливає на медіальну! Тому що "в конверті" одержують в основному ті, що мають 8000+ офіційно. andrijk777

Повідомлень: 2122 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 13:35 Puente написав: Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...

Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ...

Інтервью з оцими персонажами - ну це таки може дійсно бути спроба на щось розговорити в тому числі - тобто не одношарове таке собі інтервью . Ну і пропаганда від них не знаю , на кого може подіяти - це цілком зрозумілі люди , вони намагаються залишитися на слуху як можна довше . Мені , наприклад , слухати їх абсолютно нецікаво - що такого невідомого чи суттєвого для мене вони можуть сказати ? Нюанси їх ролі в минулому будуть більше цікаві спецслужбам ... Ну - що Гордон про себе дуже високої думки - то таке ...Ну і по суті - він завжди і скрізь виступає проти агресії РФ . Якось його туди і кличуть часом поговорити - і його думки завжди однозначні ...Інтервью з оцими персонажами - ну це таки може дійсно бути спроба на щось розговорити в тому числі - тобто не одношарове таке собі інтервью . Ну і пропаганда від них не знаю , на кого може подіяти - це цілком зрозумілі люди , вони намагаються залишитися на слуху як можна довше . Мені , наприклад , слухати їх абсолютно нецікаво - що такого невідомого чи суттєвого для мене вони можуть сказати ? Нюанси їх ролі в минулому будуть більше цікаві спецслужбам ...

Це все вода.

Давайте оперувати фактами:

1. У передвиборчу компанію(рік тому) Гордон не вилазив з 112 каналу. Причому в прай-тайм.

2. Гордон не раз заявляв що Медведчук - ворог України.

У мене ці 2 факти не поміщаються в голові... Хто розуміє це - поясніть. Це все вода.Давайте оперувати фактами:1. У передвиборчу компанію(рік тому) Гордон не вилазив з 112 каналу. Причому в прай-тайм.2. Гордон не раз заявляв що Медведчук - ворог України.У мене ці 2 факти не поміщаються в голові... Хто розуміє це - поясніть. andrijk777

Повідомлень: 2122 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 13:39 Интервью с гиркиндом получилось слабеньким. В смысле неинформативным.

Один хитрозадый пытался получить прямо в лоб, как со школьником, прямое признание, другой - с усмешкой уходил от ответов.



Ничего там разжигающего нет. Гиркинд фактически и всячески признал определяющую роль рашки-россии-рфии и лично себя, но при этом упорно талдычил о гражданской войне.

Какой-то когнитивный диссонанс, однако. detroytred

Повідомлень: 22966 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6124612561266127> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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