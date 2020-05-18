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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6124612561266127
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:44

detroytred
А мені навпаки. З Гіркіним набагато краще інтерв'ю.
Може це тому що Поклонська тупа, а Гіркін розумний, а я не люблю тупих людей.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:46

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Тому що "в конверті" одержують в основному ті, що мають 8000+ офіційно.


Не факт. Є навіть схема ухиляння від податків, коли на підприємстві сотні людей працює на мінімалку (і це в Києві), а керівник ніби отримує мільйони, але ЄСВ платиться тільки до певної к-ті мінімалок, наразі 70 тис. Потім всі отримують готівочкою, ще і право на субсидії мають. А пенсія десь ще за горизонтом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:49

  andrijk777 написав:detroytred
А мені навпаки. З Гіркіним набагато краще інтерв'ю.
Може це тому що Поклонська тупа, а Гіркін розумний, а я не люблю тупих людей.

До Поклонской ещё не добрался.
То, что она тупа - это плюс. Может поинформативней проговорится.

Гиркинд же уходил от ответов. Даже от безобидных.
Например, почему-то испугался сказать, что Кургинян ему привёз ультиматум -- помощь иного уровня будет ... но не при тебе. Не фиг из тебя хероя еще большего делать.
Поэтому гиркинд и утопотел назад.

С ним Гордону нужно было по краю, тончайшими полунамеками, а он в лоб да ещё практически только с обвинениями - подпиши, признай.
Оба это понимали. Поэтому Гордон постоянно скалился, а тот усмехался.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:03

В телеграм слили запись разговора Байдена с Порошенко, где последний докладывает первому об успешном выполнении задачи по отстранению Шокина.

Несмотря на доказательство госизмены Порошенко, слив видео, конечно же, не про это - Украина снова втянута в американские политические разборки, от которых, как показала практика, нам лучше держаться как можно дальше...

https://t.me/golovaOP/1890
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:21

detroytred
Поклонська просто випадково попала "туди". Вона ідейна, але тупа. Тепер, очевидно розчарувалась в Росії, тому що постійно "клялась" в любові до України. Нічого нового вона не сказала. Просто 0.
Гіркін теж ідейний. Але він сам зробив все це. Він реально багато чого зробив хорошого для Росії. Досить чітко і аргументовано розказав деякі речі - зокрема про свою втечу зі Слов'янська і чому "наші" його не "бомбили". Чітко сказав що це брєд.
І ще дуже важливо - його фінансування було мізерне.
З цього я роблю 100% висновок що Путін повний ідіот і ніякого плану по Донбасу не було. Та візьми профінансуй Гіркіна і все!! Харків і Одеса би точно впали. Коротше, прос..в Путін(і фактично Росія) свій шанс. Унікальний шанс!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:21

  andrijk777 написав:1. У передвиборчу компанію(рік тому) Гордон не вилазив з 112 каналу. Причому в прай-тайм.
2. Гордон не раз заявляв що Медведчук - ворог України.
У мене ці 2 факти не поміщаються в голові... Хто розуміє це - поясніть.

Ситуативный альянс на почве ненависти к По.
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