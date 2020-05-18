andrijk777 написав:
А зараз - "Ситуативный альянс с РФ на почве популяризации русского мира."
У Медведчука - несомненно (как-никак кум)
У Гордона - врядли
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:47
У Медведчука - несомненно (как-никак кум)
У Гордона - врядли
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:51
Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи США требовали заменить генпрокурора. Логично, что мог быть такой разговор.
Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:02
По Криму плани були. Різні і детальні. Це я впевнений на 100%.
По Донбасу - не було...
А що було б у разі "нашого супротиву"? Пішли б у наступ усім фронтом? На якій підставі? Могли б "без супритиву" піти у наступ усім фронтом.
НІ. По Криму план був і він був реалізований. І вдалося це їм надто легко. Ось тоді і вирішили "продовжити" на Донбасі. І не тільки на Донбасі. Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро.... і т.д. Вдалося тільки в Донецьку і Луганську.
В Гіркіна просто не вірили(або не вірили в його методи) - тому і прос..ли унікальний шанс.
А можливо просто боялись повноцінної війни, наступальної звичайно.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 19 тра, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:04
Немає жодного громадянського конфлікту. Є духовна хвороба.
Українська душа має багато запитань до влади і самого народу. Вона
розуміє, що стара бандитська система чинить шалений опір змінам, мімікрує,
пристосовується, що в країні складна соціально-економічна ситуація, що
потрібно шукати розумний компроміс, і все ж:
– Чому вбивцям Небесної сотні Майдану дали змогу втекти, а інших –
«судять» як мокре горить?
– Чому «діамантові прокурори», перевертні-єфремови розгулюють на
волі, а деяких патріотів кидають за грати?
– Чому в пенсіонерів, яким нічим платити за непомірно завищені
тарифи, вираховують із мізерної пенсії на АТО, а олігархи наживаються
на війні та крові? Опублікуйте дані, який внесок мільйонерів у
підтримку ЗСУ.
– Чому й досі не проведено повну люстрацію злочинців-суддів,
прокурорів, які виносили неправосудні рішення?
– Чому депутати-демократи не зняли власної та суддівської
недоторканності, хоча й обіцяли?
– Чому не проведено референдум щодо вступу в НАТО?
– Хто відповів за ганебну здачу Криму сотням «зелених чоловічків», за
Іловайськ, Дебальцево, дніпропетровських десантників?
– Простий народ, патріоти, добровольці, ЗСУ, діаспора, союзники –
вони зупинили осатанілу орду. Владо, стань перед ними на коліна,
підвищи реально соціальні стандарти!
– Невже влада не боїться третього Майдану, який просто розірве
Україну, буде вигідний сепаратистам та рашистам?
– Коли нарешті в Україні буде не імітація, а справжня нещадна
боротьба з корупцією? Коли будуть справжні привабливі умови для
іноземних інвесторів, малого та середнього бізнесу?
– Коли прозріє понищене російськими бандитами населення
Південного Сходу України? Що ви отримали від Путіна та його
маріонеток? Голод, злидні, руїну! Як вам живеться у «братній Росії»,
вимушені переселенці? Впевнений: у десятки разів гірше, ніж у рідних
Донецьку та Луганську! Як же ви плачете за Материзною – зрадженою
вами, сплюндрованою вашими нерозважливими дітьми та вбивцями-окупантами!
– Невже влада не розуміє, що, надавши особливий статус сепаратистам
(Верховна Рада України визнала ДНР та ЛНР терористичними
організаціями!), відкриє шлях для Харківської, Одеської, Запорізької
«республік»?
– Коли деякі громадяни перестануть ганьбити себе, голосуючи за гроші
та «гречку»?
– Коли кожен із нас подолає в собі егоїзм, кумівство, перестане давати
хабарі, сміливо боротиметься із перефарбованими чинушами?
– Хто покараний із «тилових пацюків» з Міноборони за зраду –
відсутність у бійців бронежилетів, касок, аптечок тощо?
– Коли нарешті держава почне гідно фінансувати науку, освіту,
культуру, які в усьому світі є запорукою соціального прогресу,
розвитку?
Чому я, професор української філології, котрий разом з колегами
створив перший в державі Словник символів культури України, який
замовили Мюнхен, Хельсінкі та інші країни, змушений ушосте перевидавати
його за власні кошти?? Я – автор понад 25 культурологічних праць,
християнин. Ніколи не писав про політику. Пропоную свою першу статтю
«Крик душі до українців Південного Сходу України», написану в серпні 2014
року і вміщену в Інтернеті.
Свого часу вийшла книга Л. Кучми під назвою «Україна – не Росія».
Проте, ще століттями до того, в українців сформувалося власне бачення
«заклятого брата». У книзі Георгія Булашева «Український народ у своїх
легендах, релігійних поглядах та віруваннях» (К., 1992. – С. 147-155),
зокрема, сказано: «Українці, за звичаєм, називають великоросів «москалями»,
«лапотниками» і ставляться до них недовірливо, навіть з якимось острахом,
вважаючи їх жадібними, брутальними, нещирими, хитрими, ледачими і
мстивими. Народ уникає мати будь-яку справу з «москалем»… «Москаль, –
говорить він, – неодмінно обдурить, або ж доведеться з ним сваритися через
його лінощі і лукавство, і тоді він накоїть тобі такого, що потім весь вік
жалкуватимеш».
Наш коментар. Яким же далекоглядним був український народ!
Жителі Південного Сходу у глибині душі (я впевнений!) вже жалкують про
те, що «покликали» путлера у свій дім. Війна 2014-… р.р. продемонструвала,
що сусіду не можна вірити в жодному випадку!
За останніми розвідданими, під Іловайськом російські кати п’ять днів
зволікали із наданням коридору нашим частинам, щоб встигнути …зробити
засідки на шляху і розстрілювати впритул патріотів! І це – «офіцери Росії», це
– «Свята Русь»? Це – фашизм ХХІ століття, небачене людожерство,
порушення усіх існуючих міжнародних конвенцій!!
Дозволимо собі процитувати виступ на засіданні Верховної Ради
України Леся Танюка, який тоді очолював комітет ВР з питань культури і
духовності (Обережно – мова. – К., 2003. – С. 21-22): «Я звертаюся до тих,
кого в Україні звуть олігархами, кому «гроші не пахнуть», хто нав’язує
вітчизняному бізнесові виключно російське обличчя. Дорогенькі наші, – бо
ви таки дуже дорого нам обходитесь! – вам бракує життєвого досвіду
усвідомити, що цим ви куєте гвіздки для власного розп’яття. Якщо ви хочете
зберегти і примножити свій бізнес на многії літа, зміцнюйте гаранта вашого
бізнесу – Україну…
Ми шануємо мови Шекспіра і Пушкіна, Мольєра і Сервантеса, Гете і
Конфуція, але ми є народ Шевченка і Лесі Українки, Василя Стуса і
В’ячеслава Чорновола, і в нашому краї панувати не дамо нікому!
Ми не дозволимо перетворити Україну на смітник інших культур і
цивілізацій. Тому не уподібнюйтесь, панове, відомій тьоті Моті з комедії
Миколи Куліша «Мина Мазайло», яка вважала, що «гораздо пріятнєє бить
ізнасілованной, чем украінізірованной». Нехай собі тьотя Мотя Розторгуєва
живе у своїй Курській губернії, а до України їй з її провінціальною
сексуальністю – зась (Оплески)…
Я звертаюся до тих, кому, можливо, у дитинстві (ну буває таке)
забракло вітамінів, і хто, проживши ціле життя в Україні, так і не подужав
української… Дорогий мій земляче! Україна – твій дім, а в рідному домі не
шанують матері лише люди хворі й упосліджені. Якщо ти хочеш жити в
цьому домі, у міцній і моральній державі, у заможному суспільстві – шануй
мову цієї держави. Є мова – є нація. Є нація – є держава (Оплески)…
І останнє. Не забалакуйте мовної проблеми. Під завісу – гуцульський
анекдот.
– Куме, куме, а що воно таке – нація, незалежність, менталітет?
– О, це, куме, таке діло, на яке треба гроші давати. Ось ти, куме,
приміром, коня на націю віддаси?
– Коня віддам.
– А корову?
– І корову віддам.
– А свиню?
– О, свиню, прошу пана, ні. Свині не оддам.
– А то чо?
– Бо коня й корови у мене нема, а свиня є!
– Будьмо тими, хто віддає на загальне добро те, що в нього є, а не те,
чого в нього немає. Лише тоді ми будемо українцями!».
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:06
а є різниця хто фізично брав інтерв`ю яке було показано?
у західних журналістів не було можливості взяти інтерв`ю у людини яку шукали по всьому світу, але вони його опублікували, а Гіркін він ось, ні від кого не прячеться.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:13
Тугодум у нас ти!
Як я міг перекручувати твою пряму мову, якщо я повністю привів твою цитату? І тільки потім почав коментувати. А в коментарі (при наявності повної цитати) особливої потреби
приводити всю пряму мову не має.
Ти точно розумієш значення слів "произошли" і "пришли"?
Бо після твоїх слів "пришли из Галичины - это значит произошли от галичан, и ничего более." в цьому є величезні сумніви.
P.s. В підручнику якраз сказано звідки прийшли, а от твій маніпулятивний коментар (твоя туфта) зводиться до того, що в підручнику мовляв написано, що перелічені народи походять від галичан - і саме в цьому сенс твоєї маніпуляції.
Досить прикидуватися шлангом!
І наявність виділеного тобою слова "допускает" або його відсутність ніяк не змінює факт твоєї маніпуляції.
На жаль доводиться скорочувати майже всі вкладені цитати, бо "робот" задовбує. Кого цікавить, для розуміння суті діалогу - прочитайте попередні пости в оригіналі на форумі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:13
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:15
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20
Донбас це лише договірний відволікаючий маневр, щоб відвести увагу від Криму.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:26
Может, и так, спорить не буду, у меня нет знакомых, работающих неофициально.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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