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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6126612761286129> Додано: Вів 19 тра, 2020 14:47 andrijk777 написав: AlexxK написав: andrijk777 написав: 1. У передвиборчу компанію(рік тому) Гордон не вилазив з 112 каналу. Причому в прай-тайм.

2. Гордон не раз заявляв що Медведчук - ворог України.

У мене ці 2 факти не поміщаються в голові... Хто розуміє це - поясніть. 1. У передвиборчу компанію(рік тому) Гордон не вилазив з 112 каналу. Причому в прай-тайм.2. Гордон не раз заявляв що Медведчук - ворог України.У мене ці 2 факти не поміщаються в голові... Хто розуміє це - поясніть.

Ситуативный альянс на почве ненависти к По. Ситуативный альянс на почве ненависти к По.

А зараз - "Ситуативный альянс с РФ на почве популяризации русского мира." А зараз - "Ситуативный альянс с РФ на почве популяризации русского мира."

У Медведчука - несомненно (как-никак кум)

У Гордона - врядли У Медведчука - несомненно (как-никак кум)У Гордона - врядли AlexxK Повідомлень: 224 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 14:51 zРадио написав: В телеграм слили запись разговора Байдена с Порошенко, где последний докладывает первому об успешном выполнении задачи по отстранению Шокина.



Несмотря на доказательство госизмены Порошенко, слив видео, конечно же, не про это - Украина снова втянута в американские политические разборки, от которых, как показала практика, нам лучше держаться как можно дальше...



https://t.me/golovaOP/1890 В телеграм слили запись разговора Байдена с Порошенко, где последний докладывает первому об успешном выполнении задачи по отстранению Шокина.Несмотря на доказательство госизмены Порошенко, слив видео, конечно же, не про это - Украина снова втянута в американские политические разборки, от которых, как показала практика, нам лучше держаться как можно дальше...

Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи США требовали заменить генпрокурора. Логично, что мог быть такой разговор.

Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена. Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи США требовали заменить генпрокурора. Логично, что мог быть такой разговор.Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена. Schmit

Повідомлень: 1278 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:02 lapay написав: andrijk777 написав:

[b]І ще дуже важливо - його фінансування було мізерне.

З цього я роблю 100% висновок що Путін повний ідіот і ніякого плану по Донбасу не було. Та візьми профінансуй Гіркіна і все!! Харків і Одеса би точно впали. Коротше, прос..в Путін(і фактично Росія) свій шанс. Унікальний шанс! З цього я роблю 100% висновок що Путін повний ідіот і ніякого плану по Донбасу не було. Та візьми профінансуй Гіркіна і все!! Харків і Одеса би точно впали. Коротше, прос..в Путін(і фактично Росія) свій шанс. Унікальний шанс!

У Раші був план окупації, у випадку нашого збройного спротиву в Криму. Тоді агресію легко виправдати захистом своїх громадян. Окупували б кілька областей, як Південну Осетію, щоб захистити від "геноциду".

Це план максимум. При мінімальному плані Путіну був необхідний незатухаючий локальний конфлікт, щоб Україну не прийняли в НАТО і ЄС. Для цього вистачить і частини Донбасу, де не було УНР. Так менше санкцій і витрат на окупована території. У Раші був план окупації, у випадку нашого збройного спротиву в Криму. Тоді агресію легко виправдати захистом своїх громадян. Окупували б кілька областей, як Південну Осетію, щоб захистити від "геноциду".Це план максимум. При мінімальному плані Путіну був необхідний незатухаючий локальний конфлікт, щоб Україну не прийняли в НАТО і ЄС. Для цього вистачить і частини Донбасу, де не було УНР. Так менше санкцій і витрат на окупована території.

По Криму плани були. Різні і детальні. Це я впевнений на 100%.

По Донбасу - не було...

А що було б у разі "нашого супротиву"? Пішли б у наступ усім фронтом? На якій підставі? Могли б "без супритиву" піти у наступ усім фронтом.

НІ. По Криму план був і він був реалізований. І вдалося це їм надто легко. Ось тоді і вирішили "продовжити" на Донбасі. І не тільки на Донбасі. Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро.... і т.д. Вдалося тільки в Донецьку і Луганську.

В Гіркіна просто не вірили(або не вірили в його методи) - тому і прос..ли унікальний шанс.

А можливо просто боялись повноцінної війни, наступальної звичайно. По Криму плани були. Різні і детальні. Це я впевнений на 100%.По Донбасу - не було...А що було б у разі "нашого супротиву"? Пішли б у наступ усім фронтом? На якій підставі? Могли б "без супритиву" піти у наступ усім фронтом.НІ. По Криму план був і він був реалізований.Ось тоді і вирішили "продовжити" на Донбасі. І не тільки на Донбасі. Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро.... і т.д. Вдалося тільки в Донецьку і Луганську.В Гіркіна просто не вірили(або не вірили в його методи) - тому і прос..ли унікальний шанс.А можливо просто боялись повноцінної війни, наступальної звичайно. Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 19 тра, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2124 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:04 Shram написав: detroytred написав:

Ничего там разжигающего нет. Гиркинд фактически и всячески признал определяющую роль рашки-россии-рфии и лично себя, но при этом упорно талдычил о гражданской войне.

Какой-то когнитивный диссонанс, однако. Ничего там разжигающего нет. Гиркинд фактически и всячески признал определяющую роль рашки-россии-рфии и лично себя, но при этом упорно талдычил о гражданской войне.Какой-то когнитивный диссонанс, однако.



Никакого диссонанса, просто иная точка зрения.

Роль России определяющая и ключевая в том что вооруженный конфликт разгорелся (события в Крыму,поставки вооружения и военспецов, российские идейные добровольцы), но при этом гражданская война, потому что с обеих сторон воюют украинцы (граждане Украины) которые по разному видят будущее своей родины. Кто-то видит его в союзе или единении с Россией, а кто-то в союзе или единении с Европой либо в построении крайне мононационального государства. Никакого диссонанса, просто иная точка зрения.Роль России определяющая и ключевая в том что вооруженный конфликт разгорелся (события в Крыму,поставки вооружения и военспецов, российские идейные добровольцы), но при этом гражданская война, потому что с обеих сторон воюют украинцы (граждане Украины) которые по разному видят будущее своей родины. Кто-то видит его в союзе или единении с Россией, а кто-то в союзе или единении с Европой либо в построении крайне мононационального государства.

Немає жодного громадянського конфлікту. Є духовна хвороба.



Українська душа має багато запитань до влади і самого народу. Вона

розуміє, що стара бандитська система чинить шалений опір змінам, мімікрує,

пристосовується, що в країні складна соціально-економічна ситуація, що

потрібно шукати розумний компроміс, і все ж:

– Чому вбивцям Небесної сотні Майдану дали змогу втекти, а інших –

«судять» як мокре горить?



– Чому «діамантові прокурори», перевертні-єфремови розгулюють на

волі, а деяких патріотів кидають за грати?



– Чому в пенсіонерів, яким нічим платити за непомірно завищені

тарифи, вираховують із мізерної пенсії на АТО, а олігархи наживаються

на війні та крові? Опублікуйте дані, який внесок мільйонерів у

підтримку ЗСУ.



– Чому й досі не проведено повну люстрацію злочинців-суддів,

прокурорів, які виносили неправосудні рішення?



– Чому депутати-демократи не зняли власної та суддівської

недоторканності, хоча й обіцяли?



– Чому не проведено референдум щодо вступу в НАТО?



– Хто відповів за ганебну здачу Криму сотням «зелених чоловічків», за

Іловайськ, Дебальцево, дніпропетровських десантників?



– Простий народ, патріоти, добровольці, ЗСУ, діаспора, союзники –

вони зупинили осатанілу орду. Владо, стань перед ними на коліна,

підвищи реально соціальні стандарти!



– Невже влада не боїться третього Майдану, який просто розірве

Україну, буде вигідний сепаратистам та рашистам?



– Коли нарешті в Україні буде не імітація, а справжня нещадна

боротьба з корупцією? Коли будуть справжні привабливі умови для

іноземних інвесторів, малого та середнього бізнесу?



– Коли прозріє понищене російськими бандитами населення

Південного Сходу України? Що ви отримали від Путіна та його

маріонеток? Голод, злидні, руїну! Як вам живеться у «братній Росії»,

вимушені переселенці? Впевнений: у десятки разів гірше, ніж у рідних

Донецьку та Луганську! Як же ви плачете за Материзною – зрадженою

вами, сплюндрованою вашими нерозважливими дітьми та вбивцями-окупантами!



– Невже влада не розуміє, що, надавши особливий статус сепаратистам

(Верховна Рада України визнала ДНР та ЛНР терористичними

організаціями!), відкриє шлях для Харківської, Одеської, Запорізької

«республік»?



– Коли деякі громадяни перестануть ганьбити себе, голосуючи за гроші

та «гречку»?



– Коли кожен із нас подолає в собі егоїзм, кумівство, перестане давати

хабарі, сміливо боротиметься із перефарбованими чинушами?



– Хто покараний із «тилових пацюків» з Міноборони за зраду –

відсутність у бійців бронежилетів, касок, аптечок тощо?



– Коли нарешті держава почне гідно фінансувати науку, освіту,

культуру, які в усьому світі є запорукою соціального прогресу,

розвитку?



Чому я, професор української філології, котрий разом з колегами

створив перший в державі Словник символів культури України, який

замовили Мюнхен, Хельсінкі та інші країни, змушений ушосте перевидавати

його за власні кошти?? Я – автор понад 25 культурологічних праць,

християнин. Ніколи не писав про політику. Пропоную свою першу статтю

«Крик душі до українців Південного Сходу України», написану в серпні 2014

року і вміщену в Інтернеті.



Свого часу вийшла книга Л. Кучми під назвою «Україна – не Росія».

Проте, ще століттями до того, в українців сформувалося власне бачення

«заклятого брата». У книзі Георгія Булашева «Український народ у своїх

легендах, релігійних поглядах та віруваннях» (К., 1992. – С. 147-155),

зокрема, сказано: «Українці, за звичаєм, називають великоросів «москалями»,

«лапотниками» і ставляться до них недовірливо, навіть з якимось острахом,

вважаючи їх жадібними, брутальними, нещирими, хитрими, ледачими і

мстивими. Народ уникає мати будь-яку справу з «москалем»… «Москаль, –

говорить він, – неодмінно обдурить, або ж доведеться з ним сваритися через

його лінощі і лукавство, і тоді він накоїть тобі такого, що потім весь вік

жалкуватимеш».



Наш коментар. Яким же далекоглядним був український народ!

Жителі Південного Сходу у глибині душі (я впевнений!) вже жалкують про

те, що «покликали» путлера у свій дім. Війна 2014-… р.р. продемонструвала,

що сусіду не можна вірити в жодному випадку!

За останніми розвідданими, під Іловайськом російські кати п’ять днів

зволікали із наданням коридору нашим частинам, щоб встигнути …зробити

засідки на шляху і розстрілювати впритул патріотів! І це – «офіцери Росії», це

– «Свята Русь»? Це – фашизм ХХІ століття, небачене людожерство,

порушення усіх існуючих міжнародних конвенцій!!



Дозволимо собі процитувати виступ на засіданні Верховної Ради

України Леся Танюка, який тоді очолював комітет ВР з питань культури і

духовності (Обережно – мова. – К., 2003. – С. 21-22): «Я звертаюся до тих,

кого в Україні звуть олігархами, кому «гроші не пахнуть», хто нав’язує

вітчизняному бізнесові виключно російське обличчя. Дорогенькі наші, – бо

ви таки дуже дорого нам обходитесь! – вам бракує життєвого досвіду

усвідомити, що цим ви куєте гвіздки для власного розп’яття. Якщо ви хочете

зберегти і примножити свій бізнес на многії літа, зміцнюйте гаранта вашого

бізнесу – Україну…



Ми шануємо мови Шекспіра і Пушкіна, Мольєра і Сервантеса, Гете і

Конфуція, але ми є народ Шевченка і Лесі Українки, Василя Стуса і

В’ячеслава Чорновола, і в нашому краї панувати не дамо нікому!

Ми не дозволимо перетворити Україну на смітник інших культур і

цивілізацій. Тому не уподібнюйтесь, панове, відомій тьоті Моті з комедії

Миколи Куліша «Мина Мазайло», яка вважала, що «гораздо пріятнєє бить

ізнасілованной, чем украінізірованной». Нехай собі тьотя Мотя Розторгуєва

живе у своїй Курській губернії, а до України їй з її провінціальною

сексуальністю – зась (Оплески)…



Я звертаюся до тих, кому, можливо, у дитинстві (ну буває таке)

забракло вітамінів, і хто, проживши ціле життя в Україні, так і не подужав

української… Дорогий мій земляче! Україна – твій дім, а в рідному домі не

шанують матері лише люди хворі й упосліджені. Якщо ти хочеш жити в

цьому домі, у міцній і моральній державі, у заможному суспільстві – шануй

мову цієї держави. Є мова – є нація. Є нація – є держава (Оплески)…

І останнє. Не забалакуйте мовної проблеми. Під завісу – гуцульський

анекдот.



– Куме, куме, а що воно таке – нація, незалежність, менталітет?



– О, це, куме, таке діло, на яке треба гроші давати. Ось ти, куме,

приміром, коня на націю віддаси?



– Коня віддам.



– А корову?



– І корову віддам.



– А свиню?



– О, свиню, прошу пана, ні. Свині не оддам.



– А то чо?



– Бо коня й корови у мене нема, а свиня є!



– Будьмо тими, хто віддає на загальне добро те, що в нього є, а не те,

чого в нього немає. Лише тоді ми будемо українцями!». Немає жодного громадянського конфлікту. Є духовна хвороба.Українська душа має багато запитань до влади і самого народу. Вонарозуміє, що стара бандитська система чинить шалений опір змінам, мімікрує,пристосовується, що в країні складна соціально-економічна ситуація, щопотрібно шукати розумний компроміс, і все ж:– Чому вбивцям Небесної сотні Майдану дали змогу втекти, а інших –«судять» як мокре горить?– Чому «діамантові прокурори», перевертні-єфремови розгулюють наволі, а деяких патріотів кидають за грати?– Чому в пенсіонерів, яким нічим платити за непомірно завищенітарифи, вираховують із мізерної пенсії на АТО, а олігархи наживаютьсяна війні та крові? Опублікуйте дані, який внесок мільйонерів упідтримку ЗСУ.– Чому й досі не проведено повну люстрацію злочинців-суддів,прокурорів, які виносили неправосудні рішення?– Чому депутати-демократи не зняли власної та суддівськоїнедоторканності, хоча й обіцяли?– Чому не проведено референдум щодо вступу в НАТО?– Хто відповів за ганебну здачу Криму сотням «зелених чоловічків», заІловайськ, Дебальцево, дніпропетровських десантників?– Простий народ, патріоти, добровольці, ЗСУ, діаспора, союзники –вони зупинили осатанілу орду. Владо, стань перед ними на коліна,підвищи реально соціальні стандарти!– Невже влада не боїться третього Майдану, який просто розірвеУкраїну, буде вигідний сепаратистам та рашистам?– Коли нарешті в Україні буде не імітація, а справжня нещаднаборотьба з корупцією? Коли будуть справжні привабливі умови дляіноземних інвесторів, малого та середнього бізнесу?– Коли прозріє понищене російськими бандитами населенняПівденного Сходу України? Що ви отримали від Путіна та йогомаріонеток? Голод, злидні, руїну! Як вам живеться у «братній Росії»,вимушені переселенці? Впевнений: у десятки разів гірше, ніж у ріднихДонецьку та Луганську! Як же ви плачете за Материзною – зрадженоювами, сплюндрованою вашими нерозважливими дітьми та вбивцями-окупантами!– Невже влада не розуміє, що, надавши особливий статус сепаратистам(Верховна Рада України визнала ДНР та ЛНР терористичнимиорганізаціями!), відкриє шлях для Харківської, Одеської, Запорізької«республік»?– Коли деякі громадяни перестануть ганьбити себе, голосуючи за грошіта «гречку»?– Коли кожен із нас подолає в собі егоїзм, кумівство, перестане даватихабарі, сміливо боротиметься із перефарбованими чинушами?– Хто покараний із «тилових пацюків» з Міноборони за зраду –відсутність у бійців бронежилетів, касок, аптечок тощо?– Коли нарешті держава почне гідно фінансувати науку, освіту,культуру, які в усьому світі є запорукою соціального прогресу,розвитку?Чому я, професор української філології, котрий разом з колегамистворив перший в державі Словник символів культури України, якийзамовили Мюнхен, Хельсінкі та інші країни, змушений ушосте перевидаватийого за власні кошти?? Я – автор понад 25 культурологічних праць,християнин. Ніколи не писав про політику. Пропоную свою першу статтю«Крик душі до українців Південного Сходу України», написану в серпні 2014року і вміщену в Інтернеті.Свого часу вийшла книга Л. Кучми під назвою «Україна – не Росія».Проте, ще століттями до того, в українців сформувалося власне бачення«заклятого брата». У книзі Георгія Булашева «Український народ у своїхлегендах, релігійних поглядах та віруваннях» (К., 1992. – С. 147-155),зокрема, сказано: «Українці, за звичаєм, називають великоросів «москалями»,«лапотниками» і ставляться до них недовірливо, навіть з якимось острахом,вважаючи їх жадібними, брутальними, нещирими, хитрими, ледачими імстивими. Народ уникає мати будь-яку справу з «москалем»… «Москаль, –говорить він, – неодмінно обдурить, або ж доведеться з ним сваритися черезйого лінощі і лукавство, і тоді він накоїть тобі такого, що потім весь вікжалкуватимеш».Наш коментар. Яким же далекоглядним був український народ!Жителі Південного Сходу у глибині душі (я впевнений!) вже жалкують проте, що «покликали» путлера у свій дім. Війна 2014-… р.р. продемонструвала,що сусіду не можна вірити в жодному випадку!За останніми розвідданими, під Іловайськом російські кати п’ять днівзволікали із наданням коридору нашим частинам, щоб встигнути …зробитизасідки на шляху і розстрілювати впритул патріотів! І це – «офіцери Росії», це– «Свята Русь»? Це – фашизм ХХІ століття, небачене людожерство,порушення усіх існуючих міжнародних конвенцій!!Дозволимо собі процитувати виступ на засіданні Верховної РадиУкраїни Леся Танюка, який тоді очолював комітет ВР з питань культури ідуховності (Обережно – мова. – К., 2003. – С. 21-22): «Я звертаюся до тих,кого в Україні звуть олігархами, кому «гроші не пахнуть», хто нав’язуєвітчизняному бізнесові виключно російське обличчя. Дорогенькі наші, – бови таки дуже дорого нам обходитесь! – вам бракує життєвого досвідуусвідомити, що цим ви куєте гвіздки для власного розп’яття. Якщо ви хочетезберегти і примножити свій бізнес на многії літа, зміцнюйте гаранта вашогобізнесу – Україну…Ми шануємо мови Шекспіра і Пушкіна, Мольєра і Сервантеса, Гете іКонфуція, але ми є народ Шевченка і Лесі Українки, Василя Стуса іВ’ячеслава Чорновола, і в нашому краї панувати не дамо нікому!Ми не дозволимо перетворити Україну на смітник інших культур іцивілізацій. Тому не уподібнюйтесь, панове, відомій тьоті Моті з комедіїМиколи Куліша «Мина Мазайло», яка вважала, що «гораздо пріятнєє битьізнасілованной, чем украінізірованной». Нехай собі тьотя Мотя Розторгуєваживе у своїй Курській губернії, а до України їй з її провінціальноюсексуальністю – зась (Оплески)…Я звертаюся до тих, кому, можливо, у дитинстві (ну буває таке)забракло вітамінів, і хто, проживши ціле життя в Україні, так і не подужавукраїнської… Дорогий мій земляче! Україна – твій дім, а в рідному домі нешанують матері лише люди хворі й упосліджені. Якщо ти хочеш жити вцьому домі, у міцній і моральній державі, у заможному суспільстві – шануймову цієї держави. Є мова – є нація. Є нація – є держава (Оплески)…І останнє. Не забалакуйте мовної проблеми. Під завісу – гуцульськийанекдот.– Куме, куме, а що воно таке – нація, незалежність, менталітет?– О, це, куме, таке діло, на яке треба гроші давати. Ось ти, куме,приміром, коня на націю віддаси?– Коня віддам.– А корову?– І корову віддам.– А свиню?– О, свиню, прошу пана, ні. Свині не оддам.– А то чо?– Бо коня й корови у мене нема, а свиня є!– Будьмо тими, хто віддає на загальне добро те, що в нього є, а не те,чого в нього немає. Лише тоді ми будемо українцями!». Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28553 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:06 Schmit написав: Нет, у меня было "Не пам’ятаю, щоб СNN чи BBC брали інтерв'ю у бенладена."

И по вашей ссылке СNN таки не брали интервью, а просто показали сюжет журналиста Al-Jazeera. Нет, у меня было "Не пам’ятаю, щоб СNN чи BBC брали інтерв'ю у бенладена."И по вашей ссылке СNN таки не брали интервью, а просто показали сюжет журналиста Al-Jazeera.

а є різниця хто фізично брав інтерв`ю яке було показано?

у західних журналістів не було можливості взяти інтерв`ю у людини яку шукали по всьому світу, але вони його опублікували, а Гіркін він ось, ні від кого не прячеться. а є різниця хто фізично брав інтерв`ю яке було показано?у західних журналістів не було можливості взяти інтерв`ю у людини яку шукали по всьому світу, але вони його опублікували, а Гіркін він ось, ні від кого не прячеться. unicdima

Повідомлень: 459 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:13 zРадио написав:

Тугодум, ты бы лучше прочитал внимательно, что я написал:





Пришли из->произошли - это, якобы, манипуляция. А прошли->пришли из - конечно, же, нет Да-да, именно так)) Нет, тролль, пришли из Галичины - это значит произошли от галичан, и ничего более. Именно эта туфта и заможена как смысл в учебнике!



PS: и еще - если берешь в кавычки чужую прямую речь, будь добр не искажать ее и передавать дословно!!! Манипулятор ты наш драгоценный... Тугодум, ты бы лучше прочитал внимательно, что я написал:Пришли из->произошли - это, якобы, манипуляция. А прошли->пришли из - конечно, же, нетДа-да, именно так)) Нет, тролль, пришли из Галичины - это значит произошли от галичан, и ничего более. Именно эта туфта и заможена как смысл в учебнике!PS: и еще - если берешь в кавычки чужую прямую речь, будь добр не искажать ее и передавать дословно!!! Манипулятор ты наш драгоценный...

Тугодум у нас ти!

Як я міг перекручувати твою пряму мову, якщо я повністю привів твою цитату? І тільки потім почав коментувати. А в коментарі (при наявності повної цитати) особливої потреби

приводити всю пряму мову не має.

Ти точно розумієш значення слів "произошли" і "пришли"?

Бо після твоїх слів "пришли из Галичины - это значит произошли от галичан, и ничего более." в цьому є величезні сумніви.

P.s. В підручнику якраз сказано звідки прийшли, а от твій маніпулятивний коментар (твоя туфта) зводиться до того, що в підручнику мовляв написано, що перелічені народи походять від галичан - і саме в цьому сенс твоєї маніпуляції.

Досить прикидуватися шлангом!

І наявність виділеного тобою слова "допускает" або його відсутність ніяк не змінює факт твоєї маніпуляції.



На жаль доводиться скорочувати майже всі вкладені цитати, бо "робот" задовбує. Кого цікавить, для розуміння суті діалогу - прочитайте попередні пости в оригіналі на форумі. Тугодум у нас ти!Як я міг перекручувати твою пряму мову, якщо я повністю привів твою цитату? І тільки потім почав коментувати. А в коментарі (при наявності повної цитати) особливої потребиприводити всю пряму мову не має.Ти точно розумієш значення слів "произошли" і "пришли"?Бо після твоїх слів "пришли из Галичины - это значит произошли от галичан, и ничего более." в цьому є величезні сумніви.P.s. В підручнику якраз сказано звідки прийшли, а от твій маніпулятивний коментар (твоя туфта) зводиться до того, що в підручнику мовляв написано, що перелічені народи походять від галичан - і саме в цьому сенс твоєї маніпуляції.Досить прикидуватися шлангом!І наявність виділеного тобою слова "допускает" або його відсутність ніяк не змінює факт твоєї маніпуляції.На жаль доводиться скорочувати майже всі вкладені цитати, бо "робот" задовбує. Кого цікавить, для розуміння суті діалогу - прочитайте попередні пости в оригіналі на форумі. Кармелюк 1

Повідомлень: 657 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:13 detroytred написав: До Поклонской ещё не добрался.

То, что она тупа - это плюс. Может поинформативней проговорится.

До Поклонской ещё не добрался.То, что она тупа - это плюс. Может поинформативней проговорится.

он ее там просто размазал и показал какая она тупая, но не до всех это дошло. он ее там просто размазал и показал какая она тупая, но не до всех это дошло. unicdima

Повідомлень: 459 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:15 Кармелюк написав: Тугодум у нас ти!

Тугодум у нас ти!

Не вподобляйся! Будьте вище! Не вподобляйся! Будьте вище! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28553 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20 andrijk777 написав: По Криму плани були. Різні і детальні. Це я впевнений на 100%.

По Донбасу - не було...

А що було б у разі "нашого супротиву"? Пішли б у наступ усім фронтом? На якій підставі? Могли б "без супритиву" піти у наступ усім фронтом.

НІ. По Криму план був і він був реалізований. І вдалося це їм надто легко. Ось тоді і вирішили "продовжити" на Донбасі. І не тільки на Донбасі. Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро.... і т.д. Вдалося тільки в Донецьку і Луганську.

В Гіркіна просто не вірили(або не вірили в його методи) - тому і прос..ли унікальний шанс.

А можливо просто боялись повноцінної війни, наступальної звичайно. По Криму плани були. Різні і детальні. Це я впевнений на 100%.По Донбасу - не було...А що було б у разі "нашого супротиву"? Пішли б у наступ усім фронтом? На якій підставі? Могли б "без супритиву" піти у наступ усім фронтом.НІ. По Криму план був і він був реалізований.Ось тоді і вирішили "продовжити" на Донбасі. І не тільки на Донбасі. Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро.... і т.д. Вдалося тільки в Донецьку і Луганську.В Гіркіна просто не вірили(або не вірили в його методи) - тому і прос..ли унікальний шанс.А можливо просто боялись повноцінної війни, наступальної звичайно.

Донбас це лише договірний відволікаючий маневр, щоб відвести увагу від Криму. Донбас це лише договірний відволікаючий маневр, щоб відвести увагу від Криму. unicdima

Повідомлень: 459 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:26 andrijk777 написав: Starikan написав: andrijk777 написав: Starikan

Медіальна 8000. Медіальна 8000. Да, по таблице примерно такая. Реальная, конечно, выше. Да, по таблице примерно такая. Реальная, конечно, выше. Зовсім не факт. Я навіть думаю менша.

Купа людей працюють неофіційно на менше ніж 8000.

"Зарплата в конверті" не сильно впливає на медіальну! Тому що "в конверті" одержують в основному ті, що мають 8000+ офіційно. Зовсім не факт. Я навіть думаю менша."Зарплата в конверті" не сильно впливає на медіальну! Тому що "в конверті" одержують в основному ті, що мають 8000+ офіційно.

Может, и так, спорить не буду, у меня нет знакомых, работающих неофициально. Может, и так, спорить не буду, у меня нет знакомых, работающих неофициально. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17279 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6126612761286129> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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