Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Не можна жити застарілими баченнями. Не можна протиставляти націоналіст 1600 року чи 1940 року ,до націоналіст 2020 року. Тому що це різні націоналісти ,з різним досвідом і різними баченнями розвитку Тому Якщо в світі відбулись зрушення коли політик (Імператор,Король,Цар,Королева) став важити і впливати на процеси менше ніж Бізнес. Ще зовсім недавно по історичним міркам Людовік заявляв Франція це я, а Королева Великобританії була найбагатшою у світі..... Часи змінились. 2 Спочатку Бізнес розвивався так само як і політика...тобто максимально укрупнюючись і стаючи більш впливовим ніж політики... Це ж не політик Гітлер розвязав Другу Світову...це Крупп не мав де продавати свої артилерійські стволи , а Порше свої машини.... 3 Айтізація в світі створила умови , по яким проста людина змогла користуватись усією палітрою інструментарію для розвитку Автокад дає можливість 5-тьом інженерам (які навіть не сидять в одному кабінеті і просто познайомились в інтеренеті, навіть при тому що кожен з них живе на іншому континенті),які мають хорошу ідею -розробляти такі ж складні проекти як і у великих конструкторських бюро глобальних компаній....
Таким чином Людство проходило різні етапи розвитку Спочатку сильний вождь ділив мясо ,самостійно визначаючи хто потрібен а хто не потрібен...це було оправдано ,але ті хто не сподобались вождю -були приречені... Потім капітал створив подушку,з допомогою якої ,зроблене вчора-дозволило переживати погані умови сьогодні...але все одно хто виживе,а хто не виживе визначав власник найбільшого капіталу... Сьогодні ,простій людині не потрібен ні сильний вождь( з сильним репресивним апаратом) Ні великий капітал ( все одно на протязі усього життя, той же середньостатистичний європеєць витратить на свої потреби 0,5(грек)-2(німець) млн доларів. Середньостатистичний українець на протязі життя витратить 0,2 млн доларів....
Гарно розписали... Але прийшов пуйло і довів, що примітивна, груба сила теж щось значить...І чхав він на цивілізацію, прогрес і все інше. І цивілізація в ступорі перед варваром з ядерною палицею. Держава, кесар - це примус, примус і ще раз примус...
Я ж казав - російська пропоганда промила мізки добре.. 1 Так Ви за Християнську любов чи за примус? 2 Так Ви за Україну( з її шляхом) чи копію росії під назвою малоросія( з сильним пуйлом правда прізвище в нього буде іншим,який буде воювати з ким хоче,по морді бити кого хоче і святош гнобити якщо захоче?
Тому пояснюю ще раз Ви хочете правила гри як в Європі? - тоді сильні і багаті люди , самостійно створюють правила для сильного суспільства і не потребують репресивних апаратів і тоталітарних лідерів.... Чи Ви хочете ,маотивуючи тим що на вас напали -побудувати росію? Так навіщо тоді відбиваєтесь? навіщо вам копія росії(яка завжди буде гіршою від оригіналу) здавайтесь вже і отримаєте сильну Державу... і відсутність права вибору( в росії 20 років пуйло без вибору,а подохне пуйло-прийде якесь шойгуло або кадировло... і знову 20 років без вибору)
zРадио написав:В телеграм слили запись разговора Байдена с Порошенко, где последний докладывает первому об успешном выполнении задачи по отстранению Шокина.
Несмотря на доказательство госизмены Порошенко, слив видео, конечно же, не про это - Украина снова втянута в американские политические разборки, от которых, как показала практика, нам лучше держаться как можно дальше...
Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи США требовали заменить генпрокурора. Логично, что мог быть такой разговор. Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.
Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор. Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.
Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд.
zРадио написав:Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Как мило )) А главное - как непалевно...
Який півник? Яка зозулька? Просто закликаю не використовувати образливі слова в сторону опонента, навіть, якщо він дозволяє собі то. На аргумент краще приводити інший аргумент, а не переходити на персоналії. Це всіх стосується. Невже хтось думає переконати один одного, використовуючи образи? А ось рівень виховання одразу видно стає. Або взагалі проходь повз дурака і не чіпай його, або дискутуй в цивілізованих межах. Якщо ми не можемо говорити без образ один одного, то про яке порзуміння може йти мова? А якщо людина висловлює тут свою думку, то вона, мабуть, хоче щось донести і отримати реакцію: схвалення чи критику. Але критика повинна бути конструктивною, а не сам дурак! Менше емоцій, більше конструктиву!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.