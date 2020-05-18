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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:27
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:31
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:37
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:40
Я ж казав - російська пропоганда промила мізки добре..
1 Так Ви за Християнську любов чи за примус?
2 Так Ви за Україну( з її шляхом) чи копію росії під назвою малоросія( з сильним пуйлом правда прізвище в нього буде іншим,який буде воювати з ким хоче,по морді бити кого хоче і святош гнобити якщо захоче?
Тому пояснюю ще раз
Ви хочете правила гри як в Європі? - тоді сильні і багаті люди , самостійно створюють правила для сильного суспільства і не потребують репресивних апаратів і тоталітарних лідерів....
Чи Ви хочете ,маотивуючи тим що на вас напали -побудувати росію?
Так навіщо тоді відбиваєтесь? навіщо вам копія росії(яка завжди буде гіршою від оригіналу) здавайтесь вже і отримаєте сильну Державу... і відсутність права вибору( в росії 20 років пуйло без вибору,а подохне пуйло-прийде якесь шойгуло або кадировло... і знову 20 років без вибору)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:42
Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор.
Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.
Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:42
Який півник? Яка зозулька? Просто закликаю не використовувати образливі слова в сторону опонента, навіть, якщо він дозволяє собі то. На аргумент краще приводити інший аргумент, а не переходити на персоналії. Це всіх стосується. Невже хтось думає переконати один одного, використовуючи образи? А ось рівень виховання одразу видно стає. Або взагалі проходь повз дурака і не чіпай його, або дискутуй в цивілізованих межах. Якщо ми не можемо говорити без образ один одного, то про яке порзуміння може йти мова? А якщо людина висловлює тут свою думку, то вона, мабуть, хоче щось донести і отримати реакцію: схвалення чи критику. Але критика повинна бути конструктивною, а не сам дурак! Менше емоцій, більше конструктиву!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:05
Я за реалізм. Мої вподобання і духовні прагнення - це одне, а реальність - зовсім інше. І я повинен розмірковувати виходячи з реалій, а не те, що я хочу чи не хочу, чи про що мрію...
1. Я за Любов. Але розумію, що в реаліях життя, це нездійснена мрія. Тому і існує в світі сила - держава, кесар, що є арбітром між егоїстичними інтересами людей, соціальних верств. Ця сила може бути злою чи доброю, справедливою чи ні...Це залежить від багатьох факторів. В ідеалі ця сила повинна бути справедливою і прагнути до здійснення християнських ідеалів. Але в разі небезпеки суспільному устрою, повинна застосовувати насилля, щоб унеможливити більше зло. Наприклад, якщо б своєчасно застосували силу на Донбасі, то можна було б уникнути більших жертв і погаситу війну в зародиші.
2. Я за сильну державу, як інстиутуцію. Політичний режим такої держави повинен бути ефективним. Оце головне - ефективність. Немає нічого сталого. Режим повинен відповідати викликам обєктивної реальності. Якщо ситуація вимагає надзвичайних умов, то режим повине обмежувати демократичні процедури, громадянські права. В ситуації стабільності демократичні інститути повинні відроджуватися і діяти в інтересах більшості.
3. Я виступаю за національну державу, яка захищає українця, українців, як біологічно-духовну спільноту. Але реальність, та й дописи інших форумчан тут, свідчать, що є альтернативні бачення. Як поєднати, гармонізувати ці різні бачення? Чи може не треба гармонізувати, а реалізувати силовий варіант і навязати одне бачення, а там час розсудить? Це дискусійні питання...
Тому ми і розмовляємо тут, ділимося своїм баченням. Пробуємо дійти до спільного знаменника. Поки щось невдало, багато срачу і взаємних образ. В ідеалі, я б виступав за порозуміння і еволюційний шлях розвитку, але як цинічний практик, розумію, що силовий варіант ефективніший. Ефективніший саме в теперешніх умовах. В іншій ситуації, можливо б спацював і демократичний шлях. Але в умовах війни, кризи державності, треба задіяти ті механізми, що прописані в Конституції. Тобто хтось повинен взяти на себе відповідальність за все, наразившись на ненависть і агресію багатьох незадоволених. А оцінку цьому, правильно чи не правильно, зробив такий лідер, дасть лише історія і людська память.
П.С. Квінтесенція - немає простих відповідей на складні питання. Немає монополії на Істину ні в кого. Лише в Бога! А наша місія в наближенні Царства Божого - боротися з власним гріхом, а не бути стражником чужої совісті. І спробувати зменшити кількість носіїв зла рівно на одну одиницю. Треба реально оцінювати власні можливості...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:30
Re: Політичні дискусії
Ход мыслей правильный. Но вы упустили, что написано же, надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Вот и сравнивайте. С одной стороны банальная смена прокурора, с другой - смена внешнеполитического курса и предвыборных обещаний.
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:32
Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?
Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:38
Re: Політичні дискусії
Не лестьте собі
Ви не цинічний практик - ви примітивний поверхапайко-фантазер.
Почули як з кожної праски лине - сильна рука, сильна Держава... - і давай як папуга ретранслювати ,навіть не розуміючи що ретранслюєте.
1 Сильний ніколи не дорівнював ефективний...
Не можете усвідомити цього - повірте народній мудрості
Сила є - розуму не треба
Здурі можна й мягке зломати
2 Сильна рука ніколи не дорівнювала справедлива....
Сильний Сталін = 15 млн вбитих українців і з точки зору цих мертвих - їм нафік не потрібна подібна сила і те що СРСР 70 років шугав весь світ ядерною війною....
3 Сильна Держава ніколи не дорівнювала вільні люди....
Якщо людина вільна - вона не допустить силової наруги над собою
Над собою силу можуть пробачити тільки раби...
Обдумайте ці три постулати - і якщо їх зрозумієте-зможемо перейти до наступних.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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