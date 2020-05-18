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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6127612861296130> Додано: Вів 19 тра, 2020 15:27 Козак-характерник написав: Кармелюк написав: Тугодум у нас ти!

Тугодум у нас ти!

Не вподобляйся! Будьте вище! Не вподобляйся! Будьте вище!

Кармелюк 1

Повідомлень: 657 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:31 Кармелюк написав: Козак-характерник написав: Кармелюк написав: Тугодум у нас ти!

Тугодум у нас ти!

Не вподобляйся! Будьте вище! Не вподобляйся! Будьте вище!





Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Как мило )) А главное - как непалевно...



PS: ув. и неув. порохоботы, комментарии по пленке будут?.. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Как мило )) А главное - как непалевно...PS:, комментарии по пленке будут?.. zРадио

Повідомлень: 5645 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:37 zРадио написав:

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Как мило )) А главное - как непалевно...



PS: ув. и неув. порохоботы, комментарии по пленке будут?.. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Как мило )) А главное - как непалевно...PS:, комментарии по пленке будут?..



Які пльонки? Я з тобою розмовляв про підручник, чи ти вже забув? Які пльонки? Я з тобою розмовляв про підручник, чи ти вже забув? Кармелюк 1

Повідомлень: 657 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:40 Козак-характерник написав: budivelnik написав: 1 Не можна жити застарілими баченнями.

Не можна протиставляти націоналіст 1600 року чи 1940 року ,до націоналіст 2020 року.

Тому що це різні націоналісти ,з різним досвідом і різними баченнями розвитку

Тому

Якщо в світі відбулись зрушення коли політик (Імператор,Король,Цар,Королева) став важити і впливати на процеси менше ніж Бізнес.

Ще зовсім недавно по історичним міркам

Людовік заявляв Франція це я,

а Королева Великобританії була найбагатшою у світі.....

Часи змінились.

2 Спочатку Бізнес розвивався так само як і політика...тобто максимально укрупнюючись і стаючи більш впливовим ніж політики...

Це ж не політик Гітлер розвязав Другу Світову...це Крупп не мав де продавати свої артилерійські стволи , а Порше свої машини....

3 Айтізація в світі створила умови , по яким проста людина змогла користуватись усією палітрою інструментарію для розвитку

Автокад дає можливість 5-тьом інженерам (які навіть не сидять в одному кабінеті і просто познайомились в інтеренеті, навіть при тому що кожен з них живе на іншому континенті),які мають хорошу ідею -розробляти такі ж складні проекти як і у великих конструкторських бюро глобальних компаній....



Таким чином

Людство проходило різні етапи розвитку

Спочатку сильний вождь ділив мясо ,самостійно визначаючи хто потрібен а хто не потрібен...це було оправдано ,але ті хто не сподобались вождю -були приречені...

Потім капітал створив подушку,з допомогою якої ,зроблене вчора-дозволило переживати погані умови сьогодні...але все одно хто виживе,а хто не виживе визначав власник найбільшого капіталу...

Сьогодні ,простій людині не потрібен ні сильний вождь( з сильним репресивним апаратом)

Ні великий капітал ( все одно на протязі усього життя, той же середньостатистичний європеєць витратить на свої потреби 0,5(грек)-2(німець) млн доларів.

Середньостатистичний українець на протязі життя витратить 0,2 млн доларів.... 1 Не можна жити застарілими баченнями.Не можна протиставляти націоналіст 1600 року чи 1940 року ,до націоналіст 2020 року.Тому що це різні націоналісти ,з різним досвідом і різними баченнями розвиткуТомуЯкщо в світі відбулись зрушення коли політик (Імператор,Король,Цар,Королева) став важити і впливати на процеси менше ніж Бізнес.Ще зовсім недавно по історичним міркамЛюдовік заявляв Франція це я,а Королева Великобританії була найбагатшою у світі.....Часи змінились.2 Спочатку Бізнес розвивався так само як і політика...тобто максимально укрупнюючись і стаючи більш впливовим ніж політики...Це ж не політик Гітлер розвязав Другу Світову...це Крупп не мав де продавати свої артилерійські стволи , а Порше свої машини....3 Айтізація в світі створила умови , по яким проста людина змогла користуватись усією палітрою інструментарію для розвиткуАвтокад дає можливість 5-тьом інженерам (які навіть не сидять в одному кабінеті і просто познайомились в інтеренеті, навіть при тому що кожен з них живе на іншому континенті),які мають хорошу ідею -розробляти такі ж складні проекти як і у великих конструкторських бюро глобальних компаній....Таким чиномЛюдство проходило різні етапи розвиткуСпочатку сильний вождь ділив мясо ,самостійно визначаючи хто потрібен а хто не потрібен...це було оправдано ,але ті хто не сподобались вождю -були приречені...Потім капітал створив подушку,з допомогою якої ,зроблене вчора-дозволило переживати погані умови сьогодні...але все одно хто виживе,а хто не виживе визначав власник найбільшого капіталу...Сьогодні ,простій людині не потрібен ні сильний вождь( з сильним репресивним апаратом)Ні великий капітал ( все одно на протязі усього життя, той же середньостатистичний європеєць витратить на свої потреби 0,5(грек)-2(німець) млн доларів.Середньостатистичний українець на протязі життя витратить 0,2 млн доларів.... Гарно розписали... Але прийшов пуйло і довів, що примітивна, груба сила теж щось значить...І чхав він на цивілізацію, прогрес і все інше. І цивілізація в ступорі перед варваром з ядерною палицею. Держава, кесар - це примус, примус і ще раз примус... Гарно розписали...Але прийшов пуйло і довів, що примітивна, груба сила теж щось значить...І чхав він на цивілізацію, прогрес і все інше. І цивілізація в ступорі перед варваром з ядерною палицею. Держава, кесар - це примус, примус і ще раз примус... Я ж казав - російська пропоганда промила мізки добре..

1 Так Ви за Християнську любов чи за примус?

2 Так Ви за Україну( з її шляхом) чи копію росії під назвою малоросія( з сильним пуйлом правда прізвище в нього буде іншим,який буде воювати з ким хоче,по морді бити кого хоче і святош гнобити якщо захоче?



Тому пояснюю ще раз

Ви хочете правила гри як в Європі? - тоді сильні і багаті люди , самостійно створюють правила для сильного суспільства і не потребують репресивних апаратів і тоталітарних лідерів....

Чи Ви хочете ,маотивуючи тим що на вас напали -побудувати росію?

Так навіщо тоді відбиваєтесь? навіщо вам копія росії(яка завжди буде гіршою від оригіналу) здавайтесь вже і отримаєте сильну Державу... і відсутність права вибору( в росії 20 років пуйло без вибору,а подохне пуйло-прийде якесь шойгуло або кадировло... і знову 20 років без вибору) Я ж казав - російська пропоганда промила мізки добре..1 Так Ви за Християнську любов чи за примус?2 Так Ви за Україну( з її шляхом) чи копію росії під назвою малоросія( з сильним пуйлом правда прізвище в нього буде іншим,який буде воювати з ким хоче,по морді бити кого хоче і святош гнобити якщо захоче?Тому пояснюю ще разВи хочете правила гри як в Європі? - тоді сильні і багаті люди , самостійно створюють правила для сильного суспільства і не потребують репресивних апаратів і тоталітарних лідерів....Чи Ви хочете ,маотивуючи тим що на вас напали -побудувати росію?Так навіщо тоді відбиваєтесь? навіщо вам копія росії(яка завжди буде гіршою від оригіналу) здавайтесь вже і отримаєте сильну Державу... і відсутність права вибору( в росії 20 років пуйло без вибору,а подохне пуйло-прийде якесь шойгуло або кадировло... і знову 20 років без вибору) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:42 Schmit написав: zРадио написав: В телеграм слили запись разговора Байдена с Порошенко, где последний докладывает первому об успешном выполнении задачи по отстранению Шокина.



Несмотря на доказательство госизмены Порошенко, слив видео, конечно же, не про это - Украина снова втянута в американские политические разборки, от которых, как показала практика, нам лучше держаться как можно дальше...



https://t.me/golovaOP/1890 В телеграм слили запись разговора Байдена с Порошенко, где последний докладывает первому об успешном выполнении задачи по отстранению Шокина.Несмотря на доказательство госизмены Порошенко, слив видео, конечно же, не про это - Украина снова втянута в американские политические разборки, от которых, как показала практика, нам лучше держаться как можно дальше...

Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи США требовали заменить генпрокурора. Логично, что мог быть такой разговор.

Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена. Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи США требовали заменить генпрокурора. Логично, что мог быть такой разговор.Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.



Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор.

Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.



Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд. Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор.Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3028 З нами з: 26.03.16 Подякував: 160 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:42 zРадио написав: Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Как мило )) А главное - как непалевно...

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Как мило )) А главное - как непалевно...

Який півник? Яка зозулька? Просто закликаю не використовувати образливі слова в сторону опонента, навіть, якщо він дозволяє собі то. На аргумент краще приводити інший аргумент, а не переходити на персоналії. Це всіх стосується. Невже хтось думає переконати один одного, використовуючи образи? А ось рівень виховання одразу видно стає. Або взагалі проходь повз дурака і не чіпай його, або дискутуй в цивілізованих межах. Якщо ми не можемо говорити без образ один одного, то про яке порзуміння може йти мова? А якщо людина висловлює тут свою думку, то вона, мабуть, хоче щось донести і отримати реакцію: схвалення чи критику. Але критика повинна бути конструктивною, а не сам дурак! Менше емоцій, більше конструктиву! Який півник? Яка зозулька?Просто закликаю не використовувати образливі слова в сторону опонента, навіть, якщо він дозволяє собі то. На аргумент краще приводити інший аргумент, а не переходити на персоналії. Це всіх стосується. Невже хтось думає переконати один одного, використовуючи образи? А ось рівень виховання одразу видно стає. Або взагалі проходь повз дурака і не чіпай його, або дискутуй в цивілізованих межах. Якщо ми не можемо говорити без образ один одного, то про яке порзуміння може йти мова? А якщо людина висловлює тут свою думку, то вона, мабуть, хоче щось донести і отримати реакцію: схвалення чи критику. Але критика повинна бути конструктивною, а не сам дурак!Менше емоцій, більше конструктиву! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28556 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:05 budivelnik написав: 1 Так Ви за Християнську любов чи за примус?

2 Так Ви за Україну( з її шляхом) чи копію росії під назвою малоросія( з сильним пуйлом правда прізвище в нього буде іншим,який буде воювати з ким хоче,по морді бити кого хоче і святош гнобити якщо захоче?



Тому пояснюю ще раз

Ви хочете правила гри як в Європі? - тоді сильні і багаті люди , самостійно створюють правила для сильного суспільства і не потребують репресивних апаратів і тоталітарних лідерів....

Чи Ви хочете ,маотивуючи тим що на вас напали -побудувати росію?

Так навіщо тоді відбиваєтесь? навіщо вам копія росії(яка завжди буде гіршою від оригіналу) здавайтесь вже і отримаєте сильну Державу... і відсутність права вибору( в росії 20 років пуйло без вибору,а подохне пуйло-прийде якесь шойгуло або кадировло... і знову 20 років без вибору) 1 Так Ви за Християнську любов чи за примус?2 Так Ви за Україну( з її шляхом) чи копію росії під назвою малоросія( з сильним пуйлом правда прізвище в нього буде іншим,який буде воювати з ким хоче,по морді бити кого хоче і святош гнобити якщо захоче?Тому пояснюю ще разВи хочете правила гри як в Європі? - тоді сильні і багаті люди , самостійно створюють правила для сильного суспільства і не потребують репресивних апаратів і тоталітарних лідерів....Чи Ви хочете ,маотивуючи тим що на вас напали -побудувати росію?Так навіщо тоді відбиваєтесь? навіщо вам копія росії(яка завжди буде гіршою від оригіналу) здавайтесь вже і отримаєте сильну Державу... і відсутність права вибору( в росії 20 років пуйло без вибору,а подохне пуйло-прийде якесь шойгуло або кадировло... і знову 20 років без вибору)

Я за реалізм. Мої вподобання і духовні прагнення - це одне, а реальність - зовсім інше. І я повинен розмірковувати виходячи з реалій, а не те, що я хочу чи не хочу, чи про що мрію...



1. Я за Любов. Але розумію, що в реаліях життя, це нездійснена мрія. Тому і існує в світі сила - держава, кесар, що є арбітром між егоїстичними інтересами людей, соціальних верств. Ця сила може бути злою чи доброю, справедливою чи ні...Це залежить від багатьох факторів. В ідеалі ця сила повинна бути справедливою і прагнути до здійснення християнських ідеалів. Але в разі небезпеки суспільному устрою, повинна застосовувати насилля, щоб унеможливити більше зло. Наприклад, якщо б своєчасно застосували силу на Донбасі, то можна було б уникнути більших жертв і погаситу війну в зародиші.



2. Я за сильну державу, як інстиутуцію. Політичний режим такої держави повинен бути ефективним. Оце головне - ефективність. Немає нічого сталого. Режим повинен відповідати викликам обєктивної реальності. Якщо ситуація вимагає надзвичайних умов, то режим повине обмежувати демократичні процедури, громадянські права. В ситуації стабільності демократичні інститути повинні відроджуватися і діяти в інтересах більшості.



3. Я виступаю за національну державу, яка захищає українця, українців, як біологічно-духовну спільноту. Але реальність, та й дописи інших форумчан тут, свідчать, що є альтернативні бачення. Як поєднати, гармонізувати ці різні бачення? Чи може не треба гармонізувати, а реалізувати силовий варіант і навязати одне бачення, а там час розсудить? Це дискусійні питання...



Тому ми і розмовляємо тут, ділимося своїм баченням. Пробуємо дійти до спільного знаменника. Поки щось невдало, багато срачу і взаємних образ. В ідеалі, я б виступав за порозуміння і еволюційний шлях розвитку, але як цинічний практик, розумію, що силовий варіант ефективніший. Ефективніший саме в теперешніх умовах. В іншій ситуації, можливо б спацював і демократичний шлях. Але в умовах війни, кризи державності, треба задіяти ті механізми, що прописані в Конституції. Тобто хтось повинен взяти на себе відповідальність за все, наразившись на ненависть і агресію багатьох незадоволених. А оцінку цьому, правильно чи не правильно, зробив такий лідер, дасть лише історія і людська память.



П.С. Квінтесенція - немає простих відповідей на складні питання. Немає монополії на Істину ні в кого. Лише в Бога! А наша місія в наближенні Царства Божого - боротися з власним гріхом, а не бути стражником чужої совісті. І спробувати зменшити кількість носіїв зла рівно на одну одиницю. Треба реально оцінювати власні можливості... Я за реалізм. Мої вподобання і духовні прагнення - це одне, а реальність - зовсім інше. І я повинен розмірковувати виходячи з реалій, а не те, що я хочу чи не хочу, чи про що мрію...1. Я за Любов. Але розумію, що в реаліях життя, це нездійснена мрія. Тому і існує в світі сила - держава, кесар, що є арбітром між егоїстичними інтересами людей, соціальних верств. Ця сила може бути злою чи доброю, справедливою чи ні...Це залежить від багатьох факторів. В ідеалі ця сила повинна бути справедливою і прагнути до здійснення християнських ідеалів. Але в разі небезпеки суспільному устрою, повинна застосовувати насилля, щоб унеможливити більше зло. Наприклад, якщо б своєчасно застосували силу на Донбасі, то можна було б уникнути більших жертв і погаситу війну в зародиші.2. Я за сильну державу, як інстиутуцію. Політичний режим такої держави повинен бути ефективним. Оце головне - ефективність. Немає нічого сталого. Режим повинен відповідати викликам обєктивної реальності. Якщо ситуація вимагає надзвичайних умов, то режим повине обмежувати демократичні процедури, громадянські права. В ситуації стабільності демократичні інститути повинні відроджуватися і діяти в інтересах більшості.3. Я виступаю за національну державу, яка захищає українця, українців, як біологічно-духовну спільноту. Але реальність, та й дописи інших форумчан тут, свідчать, що є альтернативні бачення. Як поєднати, гармонізувати ці різні бачення? Чи може не треба гармонізувати, а реалізувати силовий варіант і навязати одне бачення, а там час розсудить? Це дискусійні питання...Тому ми і розмовляємо тут, ділимося своїм баченням. Пробуємо дійти до спільного знаменника.Поки щось невдало, багато срачу і взаємних образ. В ідеалі, я б виступав за порозуміння і еволюційний шлях розвитку, але як цинічний практик, розумію, що силовий варіант ефективніший. Ефективніший саме в теперешніх умовах. В іншій ситуації, можливо б спацював і демократичний шлях. Але в умовах війни, кризи державності, треба задіяти ті механізми, що прописані в Конституції. Тобто хтось повинен взяти на себе відповідальність за все, наразившись на ненависть і агресію багатьох незадоволених. А оцінку цьому, правильно чи не правильно, зробив такий лідер, дасть лише історія і людська память.П.С. Квінтесенція - немає простих відповідей на складні питання. Немає монополії на Істину ні в кого. Лише в Бога! А наша місія в наближенні Царства Божого - боротися з власним гріхом, а не бути стражником чужої совісті. І спробувати зменшити кількість носіїв зла рівно на одну одиницю. Треба реально оцінювати власні можливості... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28556 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:30 Re: Політичні дискусії Shram написав: Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор.

Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.



Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд. Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор.Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд.

Ход мыслей правильный. Но вы упустили, что написано же, надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Вот и сравнивайте. С одной стороны банальная смена прокурора, с другой - смена внешнеполитического курса и предвыборных обещаний. Ход мыслей правильный. Но вы упустили, что написано же, надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Вот и сравнивайте. С одной стороны банальная смена прокурора, с другой - смена внешнеполитического курса и предвыборных обещаний. Schmit

Повідомлень: 1279 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:32



Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11389 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6815 раз. Подякували: 3051 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:38 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: але як цинічний практик, розумію, що силовий варіант ефективніший. Ефективніший саме в теперешніх умовах. але як цинічний практик, розумію, що силовий варіант ефективніший. Ефективніший саме в теперешніх умовах. Не лестьте собі

Ви не цинічний практик - ви примітивний поверхапайко-фантазер.

Почули як з кожної праски лине - сильна рука, сильна Держава... - і давай як папуга ретранслювати ,навіть не розуміючи що ретранслюєте.

1 Сильний ніколи не дорівнював ефективний...

Не можете усвідомити цього - повірте народній мудрості

Сила є - розуму не треба

Здурі можна й мягке зломати

2 Сильна рука ніколи не дорівнювала справедлива....

Сильний Сталін = 15 млн вбитих українців і з точки зору цих мертвих - їм нафік не потрібна подібна сила і те що СРСР 70 років шугав весь світ ядерною війною....

3 Сильна Держава ніколи не дорівнювала вільні люди....

Якщо людина вільна - вона не допустить силової наруги над собою

Над собою силу можуть пробачити тільки раби...



Обдумайте ці три постулати - і якщо їх зрозумієте-зможемо перейти до наступних. Не лестьте собіВи не цинічний практик - ви примітивний поверхапайко-фантазер.Почули як з кожної праски лине - сильна рука, сильна Держава... - і давай як папуга ретранслювати ,навіть не розуміючи що ретранслюєте.1 Сильний ніколи не дорівнював ефективний...Не можете усвідомити цього - повірте народній мудростіСила є - розуму не требаЗдурі можна й мягке зломати2 Сильна рука ніколи не дорівнювала справедлива....Сильний Сталін = 15 млн вбитих українців і з точки зору цих мертвих - їм нафік не потрібна подібна сила і те що СРСР 70 років шугав весь світ ядерною війною....3 Сильна Держава ніколи не дорівнювала вільні люди....Якщо людина вільна - вона не допустить силової наруги над собоюНад собою силу можуть пробачити тільки раби...Обдумайте ці три постулати - і якщо їх зрозумієте-зможемо перейти до наступних. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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