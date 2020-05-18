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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6128612961306131> Додано: Вів 19 тра, 2020 16:40 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной? сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной? 1 Зовнішню допомогу Україні - заперечувати не буду

2 Навіть коли я допомагаю на мікро рівні-я виставляю умови по використанню цієї допомоги..

Тобто

Коли в мене просять гроші - я дам при умові ,що вони будуть витрачені на вудочку або хліб

і не дам,коли запідозрю що їх хочуть використати на наркоту чи алкоголь....



І що поганого в такому підході? 1 Зовнішню допомогу Україні - заперечувати не буду2 Навіть коли я допомагаю на мікро рівні-я виставляю умови по використанню цієї допомоги..ТобтоКоли в мене просять гроші - я дам при умові ,що вони будуть витрачені на вудочку або хлібі не дам,коли запідозрю що їх хочуть використати на наркоту чи алкоголь....І що поганого в такому підході? Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 19 тра, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:41 Вкладчик1234 написав: Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?



Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу



Так ото ж - ну яке це управління - це просто фінансовий тиск в своїх інтересах ...

Хто може - так робить завжди . Так ото ж - ну яке це управління - це просто фінансовий тиск в своїх інтересах ...Хто може - так робить завжди . Puente Повідомлень: 3103 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:44 Puente написав: це просто фінансовий тиск в своїх інтересах ... це просто фінансовий тиск в своїх інтересах ... А може в наших?

Годувати нас ніхто не збирається, то й тиснуть щоб

а - в росію за черговою подачкою не пішли

б - самі навчились себе утримувати А може в наших?Годувати нас ніхто не збирається, то й тиснуть щоба - в росію за черговою подачкою не пішлиб - самі навчились себе утримувати http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:45 Вкладчик1234 написав: Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?



Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу

Керування як такого немає. Бо втрачена монополія держави на застосування сили. Просто так, мирно, вмовляннями, розброїти різноманітні парамілітарні формування, приватні армії, не вдасться. Лише пролиттям крові. Слід не забувати також, що присутні на території України і іноземні війська, що ускладнює замєс... Тому я і виступаю за те, щоб держава повернули собі ключовий важель - монополію на застосування сили. Навіть на зовнішній арені не зрозуміло іноземцям, з ким розмовляти, бо багато є підводних течій. Одні, з ж*** їдуть на поклін пуйлу, інші мандрують за ласкою західних країн, треті анархіствують, отаманщиною займаються...Вижигати кальоним залізом смуту і показати, хто в домі є господарем, що держава є державою. І піти проти держави, це як сцяти проти вітру... Порошенко - головний винуватець цього роздраю, не виконав свої конституційні обовязки. Тепер пожинаємо плоди його чи то боягузства, чи то нерішучості, а на моє відчуття, просто зради національних інтересів, свідомої здачі...Радий був би помилитися...Можливо лише з часом ми дізнаємося вю правду про здачу Крима, Донбаса, загибель Небесної Сотні, рівень корупції і винуватців всього цього безладу. Керування як такого немає. Бо втрачена монополія держави на застосування сили. Просто так, мирно, вмовляннями, розброїти різноманітні парамілітарні формування, приватні армії, не вдасться. Лише пролиттям крові. Слід не забувати також, що присутні на території України і іноземні війська, що ускладнює замєс...Тому я і виступаю за те, щоб держава повернули собі ключовий важель - монополію на застосування сили. Навіть на зовнішній арені не зрозуміло іноземцям, з ким розмовляти, бо багато є підводних течій. Одні, з ж*** їдуть на поклін пуйлу, інші мандрують за ласкою західних країн, треті анархіствують, отаманщиною займаються...Вижигати кальоним залізом смуту і показати, хто в домі є господарем, що держава є державою. І піти проти держави, це як сцяти проти вітру...Порошенко - головний винуватець цього роздраю, не виконав свої конституційні обовязки. Тепер пожинаємо плоди його чи то боягузства, чи то нерішучості, а на моє відчуття, просто зради національних інтересів, свідомої здачі...Радий був би помилитися...Можливо лише з часом ми дізнаємося вю правду про здачу Крима, Донбаса, загибель Небесної Сотні, рівень корупції і винуватців всього цього безладу. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28556 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:52 Вкладчик1234 написав: Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?



Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу

Думка "патріотів" очевидна і зрозуміла - немає.

Але мене цікавить думка кремлеботів: чи є зовнішнє управління Росією? Думка "патріотів" очевидна і зрозуміла - немає.Але мене цікавить думка кремлеботів: чи є зовнішнє управління Росією? andrijk777

Повідомлень: 2125 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:53 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Вижигати кальоним залізом смуту і показати, хто в домі є господарем, що держава є державою. Вижигати кальоним залізом смуту і показати, хто в домі є господарем, що держава є державою. Я думав ти просто дурень... а ти дурень в кубі.

Вся Україна скидається по 6,5% на армію(5% Бюджет+1,5% від доходів) , Штати з Європою підкинули за останні 5 років приблизно 6 млрд доларів...

Тільки для того ,щоб зупинити розповсюдження кальоного заліза на лінії ОРДЛО...

А який білобілетник , втік у Львів і звинувачує тих хто заразу за 1200 км від Львова-зупинив. Я думав ти просто дурень... а ти дурень в кубі.Вся Україна скидається по 6,5% на армію(5% Бюджет+1,5% від доходів) , Штати з Європою підкинули за останні 5 років приблизно 6 млрд доларів...Тільки для того ,щоб зупинити розповсюдження кальоного заліза на лінії ОРДЛО...А який білобілетник , втік у Львів і звинувачує тих хто заразу за 1200 км від Львова-зупинив. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:57 budivelnik написав: 1 Сильний ніколи не дорівнював ефективний...

Не можете усвідомити цього - повірте народній мудрості

Сила є - розуму не треба

Здурі можна й мягке зломати

2 Сильна рука ніколи не дорівнювала справедлива....

Сильний Сталін = 15 млн вбитих українців і з точки зору цих мертвих - їм нафік не потрібна подібна сила і те що СРСР 70 років шугав весь світ ядерною війною....

3 Сильна Держава ніколи не дорівнювала вільні люди....

Якщо людина вільна - вона не допустить силової наруги над собою

Над собою силу можуть пробачити тільки раби...



Обдумайте ці три постулати - і якщо їх зрозумієте-зможемо перейти до наступних. 1 Сильний ніколи не дорівнював ефективний...Не можете усвідомити цього - повірте народній мудростіСила є - розуму не требаЗдурі можна й мягке зломати2 Сильна рука ніколи не дорівнювала справедлива....Сильний Сталін = 15 млн вбитих українців і з точки зору цих мертвих - їм нафік не потрібна подібна сила і те що СРСР 70 років шугав весь світ ядерною війною....3 Сильна Держава ніколи не дорівнювала вільні люди....Якщо людина вільна - вона не допустить силової наруги над собоюНад собою силу можуть пробачити тільки раби...Обдумайте ці три постулати - і якщо їх зрозумієте-зможемо перейти до наступних.

Обдумав. Не згодний.



Ви все хочете загнати в певні межі і отримати однозначні відповіді. Такого не буває. Сталого нічого не буває. Ситуаця, будь яка, завжди динамічна, а не статична.



1. Я не писав, що сильний дорівнює ефективному. Сила - це лише одна із умов для ефективності. Бо без сили, які б гарні ідеї не висувалися, їх не можна зреалізувати, не маючи за собою силову підтримку.



2. Те саме. Я не ставив знак рівняння між сильним і справедливим. Силу можна застосувати для будь якої мети: шляхетної чи сатанинської. Справедливою ця сила буде чи ні, залежатиме від кількох факторів.



3. От якраз тут можна поставити знак рівняння, що сильні люди формують сильну державу, а сильна держава плодить сильних людей. Питання, а в чому сила сильних людей? Тут кожний нехай шукає відповідь. Коли ми всі дамо однозначну відповідь на це питання, то вважай, що нація відбулася! Я знаю відповідь, але багато хто шукає власний шлях, власну правду. То успіхів в пошуку! Все одно все буде, так як замислив Творець.



budivelnik написав: Вся Україна скидається по 6,5% на армію(5% Бюджет+1,5% від доходів) , Штати з Європою підкинули за останні 5 років приблизно 6 млрд доларів...

Вся Україна скидається по 6,5% на армію(5% Бюджет+1,5% від доходів) , Штати з Європою підкинули за останні 5 років приблизно 6 млрд доларів...

Я про внутрішнього вороога, передусім, а не зовнішнього. Зовнішня політика - це закономірне подовження внутрішньої політики. Обдумав. Не згодний.Ви все хочете загнати в певні межі і отримати однозначні відповіді. Такого не буває. Сталого нічого не буває. Ситуаця, будь яка, завжди динамічна, а не статична.1. Я не писав, що сильний дорівнює ефективному. Сила - це лише одна із умов для ефективності. Бо без сили, які б гарні ідеї не висувалися, їх не можна зреалізувати, не маючи за собою силову підтримку.2. Те саме. Я не ставив знак рівняння між сильним і справедливим. Силу можна застосувати для будь якої мети: шляхетної чи сатанинської. Справедливою ця сила буде чи ні, залежатиме від кількох факторів.3. От якраз тут можна поставити знак рівняння, що сильні люди формують сильну державу, а сильна держава плодить сильних людей. Питання, а в чому сила сильних людей? Тут кожний нехай шукає відповідь. Коли ми всі дамо однозначну відповідь на це питання, то вважай, що нація відбулася! Я знаю відповідь, але багато хто шукає власний шлях, власну правду. То успіхів в пошуку!Все одно все буде, так як замислив Творець.Я про внутрішнього вороога, передусім, а не зовнішнього. Зовнішня політика - це закономірне подовження внутрішньої політики. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28556 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 17:07 Puente написав: Вкладчик1234 написав: Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?



Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу Интересно, "патриоты", в т.ч. "львовские" и прочие псевдо-радикальные (самопомочи, свободы, вголосы), - сейчас будут отрицать внешнее управление Украиной?Хотя качество управления так себе. Видимо Украина находится очень далеко от центра интересов США, и ей уделяется внимание по остаточному принципу



Так ото ж - ну яке це управління - це просто фінансовий тиск в своїх інтересах ...

Хто може - так робить завжди . Так ото ж - ну яке це управління - це просто фінансовий тиск в своїх інтересах ...Хто може - так робить завжди .



А какой интерес Байдену был в национализации Приватбанка ?

Непонятно, зачем вице-президенту огромной страны вообще вспоминать какой-то банк, который по американским меркам есть местечковый банк минус третьего уровня.

Может действительно какой-то шкурный интерес был у Байдена. А какой интерес Байдену был в национализации Приватбанка ?Непонятно, зачем вице-президенту огромной страны вообще вспоминать какой-то банк, который по американским меркам есть местечковый банк минус третьего уровня.Может действительно какой-то шкурный интерес был у Байдена. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16879 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4190 раз. Подякували: 6693 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 17:18 zРадио написав: PS: ув. и неув. порохоботы, комментарии по пленке будут?.. PS:, комментарии по пленке будут?..

Очень похоже на грубую подделку, сделали нарезку из разных ранее сказанных слов или фраз.

В каких-то словах похоже на голос Порошенко, в каких-то совершенно не похоже



Алє є одне алє.

Вчера повторно разгоняли тему, мол, якобы Джулиани утверждал в своём твиттере, что Порошенко и администрация Обамы натырили 100 ярдов $$$ в Украине

Как-то нелогично, если натырили столько денег, то зачем столько телодвижений из-за 1 ярда $$$



Как вариант, запустили хайп, чтобы отвлечь от завтрашней пресс-конференции Бубочки по итогам года президенства.

Ибо результатов нихуарона нет.

Тихо проведут, пока все будут обсуждать "плёнки" Очень похоже на грубую подделку, сделали нарезку из разных ранее сказанных слов или фраз.В каких-то словах похоже на голос Порошенко, в каких-то совершенно не похожеАлє є одне алє.Вчера повторно разгоняли тему, мол, якобы Джулиани утверждал в своём твиттере, что Порошенко и администрация Обамы натырили 100 ярдов $$$ в УкраинеКак-то нелогично, если натырили столько денег, то зачем столько телодвижений из-за 1 ярда $$$Как вариант, запустили хайп, чтобы отвлечь от завтрашней пресс-конференции Бубочки по итогам года президенства.Ибо результатов нихуарона нет.Тихо проведут, пока все будут обсуждать "плёнки" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4551 З нами з: 31.08.09 Подякував: 316 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 17:21 Schmit написав: Shram написав: Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор.

Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.



Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд. Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор.Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд.

Ход мыслей правильный. Но вы упустили, что написано же, надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Вот и сравнивайте. С одной стороны банальная смена прокурора, с другой - смена внешнеполитического курса и предвыборных обещаний. Ход мыслей правильный. Но вы упустили, что написано же, надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Вот и сравнивайте. С одной стороны банальная смена прокурора, с другой - смена внешнеполитического курса и предвыборных обещаний.



Смена прокурора для чего?

Вряд ли Байден озоботился состоянием правоохранительных органов Украины.

Прикрытие каких-то корупционных делишек его сына, причем наверняка в очень-очень крупных размерах.

Тоб-то прямой ущерб государству и населению.



А про то что евроассоциация негативно повлияла на производителей Украины, увеличив импорт из Европы достаточно много написано.



Вот и получается, что сравнить то по-вашей логике можно - только снова Янукович героем выходит положительным. Смена прокурора для чего?Вряд ли Байден озоботился состоянием правоохранительных органов Украины.Прикрытие каких-то корупционных делишек его сына, причем наверняка в очень-очень крупных размерах.Тоб-то прямой ущерб государству и населению.А про то что евроассоциация негативно повлияла на производителей Украины, увеличив импорт из Европы достаточно много написано.Вот и получается, что сравнить то по-вашей логике можно - только снова Янукович героем выходит положительным. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3028 З нами з: 26.03.16 Подякував: 160 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6128612961306131> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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